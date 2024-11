J’ai abandonné ma carrière d’acteur pour m’occuper d’Agbako — Fille

Motunrayo ‘Iwalewa’ Charles, fille de l’acteur vétéran récemment décédé Abdulsalam Sanyaolu, populairement connu sous les noms de Charles Olumo et Agbako, a déclaré qu’elle avait dû abandonner sa carrière d’actrice pour prendre soin de son père dans sa vieillesse.

Agbako est décédé jeudi 31 octobre à l’âge de 101 ans dans sa résidence d’Oniboku à Atan-Ota, zone de gouvernement local d’Ado-Odo-Ota, État d’Ogun, et a été enterré le même jour conformément aux rites islamiques.

Parlant de ce qu’elle souhaite que le gouvernement fasse pour la famille du défunt acteur, Iwalewa a déclaré à Saturday Beats : « Le gouvernement devrait faire tout ce qu’il juge bon pour la famille. Mais ils doivent comprendre que la personne qui a pris soin du vieil homme, tout comme moi, ne pourra pas faire autre chose. Je suis aussi acteur mais je ne suis allé dans aucun endroit pendant quatre ans, car je devais m’occuper de lui. Ainsi, la famille doit être prise en charge, et la personne qui s’occupe de Baba doit également être bien traitée.

Racontant les derniers instants du défunt acteur, Iwalewa a déclaré que contrairement à certaines informations, Agbako est décédé chez lui et non sur un plateau de tournage. Elle a dit : « Il est mort dans mes bras. Après lui avoir donné un bain, je l’ai mis sur une chaise et je lui ai brossé les dents. Je lui ai ensuite donné de l’eau pour se rincer la bouche et il s’est tu. Je l’ai emmené au lit, je lui ai donné le thé que j’avais préparé mais il s’est renversé alors que j’essayais de le nourrir. Je n’avais jamais vécu quelque chose de pareil (la mort d’une personne) auparavant. Ensuite, j’ai appelé à l’aide. Les gens disent qu’il est mort sur le tournage, mais il est mort sur son lit, dans mes bras. »

Quant à savoir s’il avait eu une prémonition de sa mort ou s’il avait fait quelque chose au cours de ses derniers jours qui l’indiquait, elle a répondu : « Il n’a rien dit. Il a juste été brièvement malade et est décédé.

S’exprimant sur d’autres projets visant à commémorer la mort d’Agbako, elle a déclaré : « Les rites funéraires se termineront le septième jour. La cérémonie aura lieu au même endroit où il a célébré son 100e anniversaire, dans la région d’Iju-Atan, dans l’État d’Ogun.

Elle a également noté que les collègues de feu Agbako dans l’industrie cinématographique avaient l’intention de le célébrer, a-t-elle déclaré : « Nous (les membres de la famille) venons d’avoir une réunion (jeudi soir) et ils ont dit que nous devrions leur faire savoir quand nous en aurons fini. Je crois qu’ils prévoient de faire quelque chose. Ils devraient faire tout ce qu’ils peuvent pour m’aider, donc je ne regretterai pas d’avoir aidé mon père.

Même si beaucoup de gens percevaient son père comme un homme dangereux en raison des rôles qu’il jouait dans les films, Iwalewa a déclaré : « Mon père n’était pas un homme dur. Le fait que quelqu’un agisse comme une sorcière dans un film ne signifie pas qu’il est une sorcière dans la vraie vie. Certaines personnes pensent que mon père était méchant, mais ce n’était pas le cas.

« Parfois, lorsqu’il voulait monter dans les transports publics, il montait en dernier, car s’il arrivait tôt, certaines personnes pourraient ne pas vouloir monter dans le bus. Chaque fois qu’il montait dans le bus, certains passagers commençaient même à s’inquiéter. Cependant, il ne faisait que son travail en tant que méchant dans les films, et il l’a bien fait parce qu’il était un véritable acteur. Cette action était en lui jusqu’à ses derniers instants car il avait encore l’habitude d’aller dans des lieux de cinéma. Parfois, il s’y rendait simplement pour être en compagnie d’autres acteurs. Vous savez que lorsque les acteurs sont sur le plateau, ils sont généralement heureux et de bonne humeur.