“J’ai abandonné”: le commentateur Jonathan Pearce réagit aux “absurdités” à la fin des Pays-Bas contre l’Argentine

Même le commentateur de la BBC, Jonathan Pearce, en avait marre de l’arbitre à la fin du quart de finale de la Coupe du monde 2022 entre les Pays-Bas et l’Argentine.

L’arbitre Antonio Mateu Lahoz a distribué plus d’une douzaine de réservations – provoquant la colère de l’ancien Argentin Sergio Aguero qui regardait – et l’Espagnol n’a même pas pu garder ses cartes dans sa poche pendant la séance de tirs au but.

“J’ai abandonné”, soupira Pearce, exaspéré alors que Mateu Lahoz brandissait ses dernières cartes, sans même savoir à qui elles avaient été données. La Guerres de robots la légende a même commenté qu’il ne pensait pas que l’officiel serait invité à revenir pour le reste du tournoi, tel était son affichage erratique et heureux de réserver. Beaucoup sur les réseaux sociaux ont décrit la performance comme médiocre, certains la qualifiant de “non-sens”.

L’arbitre Antonio Miguel Mateu Lahoz regarde pendant le match du groupe B de la Coupe du monde 2022 entre l’Iran et les États-Unis (Crédit image : Stuart Franklin/Getty Images)

BIEN ALORS 😳 Le deuxième but de Wout Weghorst l’envoie en prolongation ! 😱#BBCFootball #BBCWorldCup pic.twitter.com/2pVsJhuKQf9 décembre 2022 Voir plus

Ce qui s’est terminé par un feu d’artifice à la fin du temps réglementaire a démarré particulièrement poussif. Les deux parties semblaient prudentes pour s’entendre avec le premier tir cadré au bout d’une demi-heure – mais lorsque la percée s’est produite, ce devait être l’homme lui-même qui en était le cerveau. Lionel Messi n’a pas marqué le premier match de l’Argentine, mais après s’être séparé de Nathan Ake, il a réussi à faire passer une passe sans regard impossible à travers la ligne de fond néerlandaise et sur le pressé Nahuel Molina pour se convertir. La meilleure passe décisive de la Coupe du monde jusqu’à présent ? Très probablement.

Effectivement, le petit génie voulait un morceau de l’action pour lui-même. Messi était sur place pour convertir un penalty après 70 minutes lorsque Denzel Dumfries a été réputé avoir commis une faute sur Marcos Acuna, frappant calmement le ballon devant Andries Noppert – et il semblait que l’Albaceleste se dirigeait vers la demi-finale de la Coupe du monde une fois de plus sans transpirer trop.

Mais les Néerlandais n’allaient pas s’endormir, surtout quand Virgil van Dijk a percuté le milieu de terrain argentin Leandro Parades en mode comique. L’ancien homme de Burnley, Wout Weghorst, a été amené à changer la marée et a réussi à en retirer un. 100 minutes après le début du match, le tueur à gages dégingandé a fait la différence, exécutant une routine de coup franc outrageusement effrontée qui a vu les Oranje marquer un égaliseur .