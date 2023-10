J’ai abandonné la vie normale pour vivre hors réseau avec ma femme et mes enfants… J’ai acheté un terrain pour 15 000 £ – voici comment procéder

Un HOMME qui a abandonné sa vie normale pour vivre hors réseau avec sa famille a révélé comment – ​​et pourquoi – il l’avait fait.

Fraser, sa femme Rachael et leurs enfants Grace et Albie séjournent dans une forêt du Lancashire.

Fraser et sa famille vivent complètement hors réseau dans le Lancashire Crédit : YouTube

Ils « vivent désormais leur rêve » en tant que famille de quatre personnes.

Mais les 4,5 acres de terrain étaient vides lorsque Fraser a réussi à rassembler 15 500 £ pour l’acheter il y a 18 ans.

Il « vit désormais son rêve » après avoir construit une vie complètement hors réseau pour lui et sa jeune famille.

Fraser se dit également fier d’avoir brisé le cycle pour ses enfants, qui ne grandiront plus dans un lotissement.

Le père de deux enfants dit qu’il n’avait que 22 ans lorsqu’il vivait dans un logement social lorsqu’il a rassemblé l’argent – et qu’il n’a pas regardé en arrière depuis.

Il a laissé derrière lui les voisins bruyants et a fini par diriger sa propre chaîne YouTube nommée The Off Grid Family, encourageant ainsi les autres à faire le grand saut.

Se souvenant d’il y a près de 20 ans, Fraser a déclaré : « Je vivais chez moi, dans un lotissement social.

« Le quartier était un peu difficile, et il y avait des voisins bruyants et tout ce qui va avec. »

Il a déclaré que les prix de l’immobilier avaient explosé – même à l’époque – alors il a lancé une entreprise de chirurgie des arbres pour essayer de rassembler des fonds.

Fraser a poursuivi : « Ma passion était de faire pousser des arbres et d’avoir la nature autour de moi.

« Les choses de certaines personnes pourraient être des cryptomonnaies, celles de certaines personnes seraient des propriétés, pour moi, c’était des terres. »

Fraser a poursuivi : « Vous ne pouviez pas obtenir une hypothèque pour un terrain.

« J’ai dû obtenir un prêt personnel. Le terrain coûtait 15 500 £ pour 4,5 acres – c’était énormément d’argent pour moi.

« La seule façon pour moi d’y parvenir, c’est parce que je vivais toujours chez moi. Il n’y avait pas d’héritage et il n’y avait pas de fonds en fiducie.

« Les gens pensent qu’on ne peut pas y arriver sans aide… c’est possible.

« Je suis allé travailler et au début je travaillais six jours par semaine. »

Au début, il se contentait de planter des arbres sur le terrain et de l’utiliser comme stockage – ce qu’on appelle « l’agroforesterie ».

Depuis, il a planté des milliers d’arbres, un immense bar, un système solaire et un système de filtration de l’eau.

Fraser a déclaré : « Cela a été une entreprise colossale ».

« Nous sommes complètement hors réseau.

« Nous avons une famille qui vit maintenant ici et je suppose que cela s’appelle la belle vie.

« Ils ont vraiment de la chance, nous avons brisé le cycle, ils ne vont pas vivre dans un lotissement, ce qui est génial. »

Ajoutant des conseils qu’il donnerait aux autres, Fraser a déclaré : « Il n’est pas toujours possible de conserver ce terrain parfait car il y a toujours quelqu’un là-bas avec un portefeuille plus important que vous – obtenez quelque chose que vous pouvez vous permettre.

« Plantez des arbres le plus vite possible, car cela va prendre beaucoup de temps, puis faites-en votre paradis. »

Fraser a déclaré qu’il avait lancé sa propre entreprise de chirurgie des arbres il y a vingt ans pour économiser de l’argent. Crédit : YouTube

Et il dit que tout le travail acharné a payé Crédit : YouTube

Il a commencé avec un terrain nu Crédit : YouTube