J’ai abandonné Google pour des alternatives de recherche IA comme Perplexity et ChatGPT

La recherche Google a récemment célébré son 26e anniversaire. Au cours de ce quart de siècle, il est devenu le un endroit pour tout trouver sur Internet — on ne cherche pas des trucs, tu le cherches sur Google. C'est devenu une seconde nature d'appuyer simplement sur la barre de recherche Google de votre téléphone dès qu'une question vous vient à l'esprit. Mais dernièrement, vous avez dû remarquer que votre expérience de recherche est devenue trop erratique, notamment depuis l'arrivée de l'IA générative.









Soyez assuré que vous n’êtes pas seul, Les résultats de la recherche Google se sont en effet dégradés. Google a même récemment ajouté des aperçus d’IA comme solution provisoire, mais ils ne sont pas fiables au point d’être inutilisables. Des choses comme celles-ci se sont accumulées au cours des derniers mois, c’est pourquoi je me suis maintenant tourné vers les alternatives IA de Google Search pour mes besoins Internet, et je n’ai pas envie de revenir en arrière.

Utiliser Perplexity comme alternative à la recherche Google

Il peut faire ce que fait Google et bien plus encore

De nombreuses sociétés d’IA du nouvel âge ont tenté de réinventer les moteurs de recherche de A à Z – même le navigateur Arc en a un intégré – mais Perplexity est de loin le plus populaire de tous.

Lorsque vous envoyez votre requête à Perplexity, il recherche pour vous un ensemble de résultats de recherche et vous propose un résumé rapide. C’est particulièrement utile, par exemple, lorsque vous avez besoin d’un guide étape par étape sur quelque chose ou d’un aperçu agréable d’un sujet complexe. Les gens l’utilisent même pour obtenir leur résumé de l’actualité du matin.avec la possibilité d’approfondir une histoire si quelque chose vous plaît.

Mon travail de journaliste technologique m’oblige souvent à me référer à de nombreuses ressources pour mes articles et à numériser de longs documents pour trouver une seule information pertinente. Cela a permis de réduire considérablement le temps requis pour des recherches aussi approfondies. Il peut facilement trouver des éléments tels que des anecdotes d’utilisateurs sur des forums publics autres que les plus courants (Reddit, Quora, etc.) et m’indiquer le morceau de texte exact dans un article que je recherchais.





Par exemple, Perplexity s’est avéré utile pour discuter des voix de célébrités que les Gémeaux devraient adopter ; Je pourrais facilement comparer la qualité de la voix de chaque célébrité avec ce que je pensais être leur caractéristique la plus distinctive en termes de précision. Sans cela, si je devais vérifier si Matthew McConaughey avait un autre accent important, je devrais parcourir des tonnes d’interviews et de pages de fans pour trouver cette information obscure.

Cette bonté de l’IA est également utile pour mes curiosités personnelles. Une fois, en regardant Le gars de la famille, Je ne me souvenais absolument pas de ce qui s’était exactement passé lorsque Peter Griffin avait perdu son ancien emploi. J’ai expliqué à Perplexity la raison de ma situation mentale et cela m’a immédiatement donné la réponse exacte que je voulais. Il n’a fallu que quelques secondes de perturbation avant que je puisse continuer ma vie.





Cette fonction de recherche n’est qu’une partie de Perplexity que j’utilise presque exclusivement. Il propose de nombreux autres modes ciblés, spécialement conçus pour des problèmes tels que les problèmes de mathématiques, le monde universitaire, la recherche de vidéos ou les discussions sociales, entre autres. Vous pouvez les essayer par vous-même pour voir comment ils s’adaptent à votre flux de travail.

La perplexité a aussi ses problèmes

Même si Perplexity s’est en grande partie intégré à mon flux de travail, il est difficile de passer sous silence bon nombre de ses défauts liés à la fois à sa fonctionnalité et au débat plus large sur l’éthique de l’IA. Le moteur de recherche AI ​​a été signalé il n’y a pas si longtemps pour son manque de citations claires, qui s’est depuis considérablement amélioré. Le résumé de recherche produit par Perplexity est désormais correctement lié à toutes ses sources avec des attributions en ligne.





Un autre problème, plus important, avec Perplexity concerne la suppression des données Internet sans le consentement des éditeurs d’origine, rendant parfois même disponible gratuitement du contenu payant. L’outil d’IA a également été accusé de plagiat dans son texte généré par l’IA. En réponse, la société a mis en place un programme de partenariat avec les éditeurs pour partager les revenus publicitaires avec les médias qui apparaissent dans ses résultats de recherche.

ChatGPT se situe entre Google et Perplexity

La façon dont je formule mes requêtes de recherche a changé pour toujours

La barre de recherche Google compressée par Perplexity et ChatGPT sur l’écran d’accueil de mon téléphone illustre parfaitement l’importance qu’elle a perdue dans ma vie : 50 %.

ChatGPT n’est pas un moteur de recherche au sens habituel du terme, principalement parce que ses ensembles de données ne sont pas toujours à jour et qu’il ne vérifie pas Internet par défaut avant de répondre à vos questions (sa société mère est travailler sur son propre moteur de recherche IA).





Cependant, il reste peut-être le meilleur outil d’IA à usage général pour tout, depuis la correction de ma grammaire dans les textes lorsque je me sens paresseux jusqu’au résumé de mes contrats d’indépendant pour mettre en évidence toute clause qui me met au bout du bâton.

J’utilise Perplexity pour obtenir des réponses simples à mes requêtes, tandis que ChatGPT fonctionne davantage comme mon tableau de rebond créatif. Je discutais avec lui pour trouver des noms amusants pour le groupe WhatsApp de mes amis et parfois je réfléchissais et définissais le thème central d’un essai personnel que j’écris.





Pour une personne pédante comme moi qui veut cette expression exacte dans ses écrits, mais ne s’en souvient pas, ChatGPT est une aubaine (je suis conscient à quel point cela semble ironique). Je peux lui dire ce que je veux transmettre et le fouillis de mots que j’ai en tête, et il fournira la phrase exacte que je cherchais en quelques secondes. Essayez cela avec la recherche Google et vous finirez par parcourir les forums, les dictionnaires et les thésaurus juste pour trouver ce qui est sur le bout de votre langue.

Cela a eu un tel impact sur moi que cela a complètement changé ma façon de formuler les questions. Au lieu de rassembler une chaîne spécifique de mots-clés suivis d’identifiants de source comme « Reddit » pour obtenir les bons résultats, je pourrais simplement poser ma question de la même manière que je parle ici. Bien sûr, cela prend plus de place qu’une courte requête de recherche Google, mais de cette façon, je peux développer exactement ce que je pense. Et avec l’IA, plus vous fournissez de contexte, meilleurs sont les résultats.

Les Gémeaux sont actuellement un sac mélangé

Franchement, Gemini est de loin le chatbot le plus simple d’accès sur tous les meilleurs téléphones Android : vous pouvez simplement faire glisser votre doigt vers le haut depuis l’un ou l’autre coin inférieur pour l’afficher. Pourtant, c’est mon outil d’IA le moins utilisé. Les Gémeaux n’ont pas encore rattrapé ChatGPT dans les tâches quotidiennes, mais c’est Aperçus de l’IA dans la recherche a également eu beaucoup trop d’erreurs pour pouvoir s’y fier par rapport aux produits conçus dès le départ pour l’IA.

Je continue de m’appuyer sur la recherche Google pour toute information factuelle qui est encore clairement présentée dans le graphique de connaissances, comme trouver le nom du réalisateur d’un film. Et le dictionnaire de recherche de Google est de loin le moyen le plus rapide que j’ai trouvé pour rechercher des synonymes : j’ai même un moteur de recherche personnalisé configuré pour cette fonction spécifique dans mon navigateur.

Cependant, ma dépendance à l’égard de la recherche Google a considérablement diminué, ChatGPT et Perplexity gérant désormais la majeure partie de mes requêtes Web. Dans un monde idéal, je serais capable de combiner tous les différents objectifs en un seul produit d’IA fiable, dont je peux faire confiance à 100 % aux résultats sans vérification des faits. Mais malheureusement, le monde dans lequel nous vivons est loin d’être le cas.