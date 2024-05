J’ai 82 ans et plus, alors pourquoi personne ne sort avec moi ?

Chère Rachel,

Après près de 60 ans de mariage, ma femme est décédée d’un cancer de l’intestin il y a 15 mois. J’ai répondu à tous ses besoins et, comme elle le souhaitait, elle est morte dans notre lit conjugal. Avant son déclin rapide, elle avait une jolie taille 10 et de nombreux talents.

Je découvre maintenant qu’à 82 ans, la société – c’est-à-dire les compagnies d’assurance automobile, etc., mais plus important encore les sites de rencontres – m’a effectivement radié. La première chose que l’on saisit est son anniversaire et à ce moment-là, on semble être la cible des escrocs des assurances excessives et des sites de rencontres. Peut-être à tort, je crois que l’on suppose qu’il s’agit d’un vieil homme décrépit, tordu et atteint de nombreuses maladies. En fait, je n’ai jamais eu de maladie grave, j’ai mes propres dents et cheveux et suite aux IRM et aux tomodensitogrammes, je n’ai aucun problème de santé. Beaucoup de mes connaissances beaucoup plus jeunes, âgées de 60 à 75 ans, ont perdu leurs cheveux ou ont subi une arthroplastie du genou ou de la hanche, des stents ou des pompes cardiaques. Je me considère donc très chanceux. Est-ce que vous ou vos collègues avez des conseils sur un site de rencontre adapté à une personne « jeune » de 80 ans ?

– CB

Cher CB,

Bien sûr que oui! Votre vaisseau est arrivé ! Le printemps est arrivé, l’été est arrivé, et c’est tellement rassurant d’entendre que la sève monte encore chez l’un de mes jeunes lecteurs de 82 ans. Il n’y a rien que j’aime plus que d’être sage-femme dans une romance de la quarantaine. En fait, lorsque j’étais « assis » dans le fauteuil du salon de Wells Street à Londres la semaine dernière, pendant que le roi des Cool Cuts George Northwood me faisait ce qu’il appelle mon « baiser d’été », je tapais sur mon téléphone. pour créer un couple d’amis homosexuels – dont l’un m’a dit que j’étais une « mère juive typique ». Il a raison! Je ne suis malheureusement pas membre de la religion choisie (seulement 15 pour cent d’ashkénazes) mais je ne peux pas voir un seul Pringle sans me demander avec qui je peux les mélanger. Vous dites que vous avez 82 ans. Puis-je vous rappeler que les femmes – contrairement aux hommes – sont beaucoup moins lookistes et âgistes et considèrent les actifs tels que les dents, les cheveux, l’équipement de travail, une plomberie efficace, les joints et les tickers, etc., comme des bonus plutôt que comme une affaire. disjoncteurs.

N’êtes-vous pas les plus chanceux ? Je voudrais en outre noter que Rupert Murdoch – âgé de 90 ans – se marie à nouveau avec une jeune mariée rosée d’une soixantaine d’années cet été, donc pour le milliardaire de l’espèce en particulier, l’âge n’est qu’un nombre. Vous vous plaignez d’être à votre âge la cible d’escrocs, tant sur les assurances que sur les sites de rencontres. L’autre jour, je lisais l’histoire d’une femme de 80 ans en Pologne qui aurait drogué puis volé une série de prétendants âgés qu’elle avait rencontrés grâce aux publicités des journaux Lonely Hearts, saupoudrant un sédatif sur les dîners de ses rendez-vous et les soulageant. d’argent liquide et d’objets de valeur pendant leur sommeil.

Bien sûr, vous ne pouvez pas éliminer tous les mauvais, mais je vous dirigerais vers la fin du magazine parfumé. La dame. Lorsque j’en étais rédacteur, nous avons introduit des annonces personnelles en complément de nos légendaires petites annonces pour les nounous, les cottages, les femmes de chambre, les femmes de ménage, les cuisiniers généraux, les majordomes, etc. Le gardienLes rubriques Soulmates de . En fait, mon Dame Le magazine est ouvert sur les pages pertinentes maintenant et je peux voir qu’une dame de l’Oxfordshire, mince, au début des années 70, instruite en privé et « toujours élégante dans ses 70 ans », WLTM est un gentleman de la campagne avec qui profiter de l’avenir. Qu’est-ce que tu attends? J’entends le coucou appeler pendant que j’écris.

Chère Rachel,

Je viens d’avoir 40 ans et je vis quelque chose que je n’aurais jamais imaginé vivre. La perspective de la mort ne m’a jamais dérangé, je suis d’accord avec le fait de savoir que c’est une chose qui m’arrivera. Cependant, maintenant que j’ai 40 ans, je sens les murs se refermer. J’ai toujours été très timide à propos de mon corps par rapport au sexe. Cela découle d’un traumatisme de la petite enfance que j’ai l’impression d’avoir pour la plupart accepté et dont j’ai commencé à guérir.

Ma question, cependant, est la suivante : puisque je veux m’exposer et vivre ces expériences sexuelles pour lesquelles j’ai toujours été trop peu sûr de moi dans ma jeunesse, comment puis-je me forcer à me mettre nue et à ne pas paniquer et m’enfuir ? Je sais qu’en tant qu’homme, j’ai encore de nombreuses années sexuelles viables devant moi, mais dans la communauté homosexuelle, 40 ans peut tout aussi bien être 400 : le ventre ne va nulle part et la gravité commence à me montrer qui est le patron, me laissant plus gêné. que jamais. Tout conseil est le bienvenu.

-Anon

Cher Anon,

Bonté. Je dois dire que je suis flatté que vous me demandiez car je ne fais pas partie de votre groupe démographique, de votre groupe sanguin, de votre tribu ou autre et je n’ai pas de fils homosexuel. Si tu étais mon fils, voici ce que je dirais. S’il vous plaît, ne vous concentrez pas tellement sur votre apparence physique que vous ne puissiez pas profiter de votre vie ou de votre corps. Je sais, c’est plus facile à dire qu’à faire, et si vous souffrez de dysmorphie corporelle plutôt que du degré habituel de léger dégoût de soi et de désespoir inhérent au fait d’être un adulte humain autocritique, alors vous devriez « voir quelqu’un » – c’est-à-dire chercher quelques conseils professionnels. Ma fidèle thérapeute, Sophie Haggard, est bien au courant du type d’aide que vous pourriez obtenir, alors préparez-vous.

Elle me dit qu’il existe des « partenaires de substitution », PAS des prostituées (j’ai parlé des travailleuses du sexe dans ma dernière chronique) mais des sortes de thérapeutes qui aident les personnes souffrant de blessures, de handicaps, de traumatismes, de faible estime de soi ou celles qui ont une faible estime de soi. sont en transition/ont fait une transition pour devenir moins anxieux sexuellement. «Cela n’implique pas d’avoir des relations sexuelles, mais cela implique (je pense) d’être nu et de se toucher. C’est évidemment important en Californie, mais il doit y avoir des pratiquants ici », dit-elle. Évidemment, ces services ne seront pas gratuits à moins que vous ne trouviez un ami qui vous aidera à surmonter ces insécurités. « Une combinaison de travail avec un thérapeute psychosexuel issu d’un milieu psychodynamique qui peut travailler avec tous les aspects de sa présentation – tels que les traumatismes de l’enfance/les messages autour de la sexualité/l’estime de soi/l’image corporelle – et une mère porteuse pourrait être exactement ce dont cette personne a besoin. Je trouve cette lettre vraiment touchante et elle m’a convaincue qu’il y a une place pour les partenaires de substitution », dit-elle.

J’ajouterais : as-tu essayé de regarder Attraction nue sur Channel Four, ou avez-vous visité des plages nudistes ? La présentation et l’acceptation de toutes les formes du corps – et des organes génitaux – doivent être rassurantes. En tant qu’homme homosexuel de 40 ans, vous êtes peut-être plus soucieux de votre corps que beaucoup d’autres de votre âge, mais je parie mon dernier dollar que les produits sont très bien – il vous suffit de croire un peu plus en vous et de vous rappeler que le sexe, c’est 90 pour cent d’enthousiasme et 10 pour cent de tout le reste (comme l’expertise et avoir un pack de six ciselé). C’est ce que je me suis toujours dit, en tout cas.

Sophie ajoute : « Quarante ans, ce n’est PAS trop tard pour éliminer le ventre ! Dites-lui d’arrêter le sucre et d’aller à la salle de sport ! »