J’ai 71 ans, je suis à la retraite et je cherche à nouveau un logement dans un marché locatif impossible

Locataire depuis près de 50 ans, j’ai beaucoup déménagé. J’ai traversé le pays cinq fois et j’ai vécu dans quatre provinces. Dans la vingtaine, déménager, c’était aller à l’école, suivre un amoureux ou travailler. À l’époque, déménager était selon mes conditions. Les locations étaient nombreuses et mes besoins étaient flexibles.

Les choses ont changé quand je suis devenue mère. Avec quatre enfants et un chien, les locations bon marché le long des routes très fréquentées ou dans les quartiers douteux ne convenaient plus. La sécurité est devenue une priorité, tout comme la proximité des commodités du quartier, comme les écoles, les terrains de jeux et les garderies. En même temps que mes besoins de location augmentaient, mes choix à Calgary se rétrécissaient. Les appartements n’acceptaient généralement pas les chiens. Les propriétaires de maisons individuelles et d’immeubles à logements multiples, préoccupés par l’impact des enfants et des animaux domestiques sur leurs propriétés, ont apparemment préféré d’autres candidats à la location.

Cela a pris du temps, mais nous avons réussi à louer une maison plus ancienne dans une communauté parfaite. Lorsque le propriétaire a vendu la maison, nous donnant un préavis de 30 jours pour quitter la maison, j’ai été confronté à l’insécurité et à la vulnérabilité de la vie de locataire.

Au début des années 1980, Hudson-Lunn s’est assise par terre, sous le choc, et a pleuré lorsque son propriétaire lui a dit au téléphone qu’elle devrait quitter la maison dans 30 jours. Son ex-mari a pris cette photo lorsqu’elle lui a demandé de documenter ce moment. (Soumis par Paula Hudson-Lunn)

Heureusement, nous nous sommes qualifiés juste à temps pour emménager dans une coopérative d’habitation subventionnée par le gouvernement fédéral, et j’y ai élevé mes enfants jusqu’à l’âge adulte.

En tant que nid vide au milieu de la cinquantaine, j’ai chargé ce que j’espérais être mon dernier U-Haul et je suis retourné vers l’ouest. J’ai trouvé une magnifique petite maison à Nelson, en Colombie-Britannique, construite en 1910 et louée depuis plus de quatre décennies. Ses murs n’étaient pas isolés, ses fenêtres étaient toujours en verre ondulé unique d’origine et le sous-sol, avec un ruisseau souterrain régulièrement inondé, convenait le mieux à un roman de Stephen King. Et pourtant, il a un certain charme. Il est entouré d’une jolie cour, d’encadrements de portes ornés et d’une baignoire en forme de patte de lion. La vue depuis la chambre était sur la montagne. Une famille locale était propriétaire de ce bâtiment et de plusieurs autres immeubles locatifs dans le cadre d’un plan d’investissement à long terme. En règle générale, les locations comme celle-ci sont assez sécurisées.

« J’adore ça », ai-je dit à la propriétaire, et je vis ici depuis 17 ans. Je pensais que je serais ici jusqu’à ma mort.

Il semble que j’ai peut-être mal pensé.

Hudson-Lunn vit dans le même immeuble locatif à Nelson, en Colombie-Britannique, depuis 17 ans. (Soumis par Paula Hudson-Lunn)

Un récent e-mail de mon propriétaire m’a informé que la famille avait vendu une de ses maisons et envisageait d’en vendre davantage l’année prochaine, en commençant par celles qui « ne génèrent pas de loyer suffisant ». Ayant vécu ici aussi longtemps, avec les lois provinciales sur le contrôle des loyers en vigueur, je sais que mes jours sont comptés.

Me voilà, à 71 ans, à la recherche d’un logement dans un 0,6 pour cent de marché des logements locatifs inoccupés . Nelson est une ville touristique très prisée où la valeur de l’immobilier a grimpé en flèche et où les locations à long terme ont disparu au profit de locations de vacances plus lucratives de type Airbnb.

Je n’ai pas été confronté à quelque chose de pareil depuis que ce propriétaire de Calgary a vendu la maison sous mes ordres, il y a 40 ans. Je ne peux pas souligner à quel point ma situation est différente. Ayant vécu au même endroit pendant si longtemps, les contrôles provinciaux des loyers m’ont protégé des taux du marché. Malgré cela, j’ai dû compléter ma pension avec un revenu à temps partiel pour pouvoir payer mon loyer. Dans la situation actuelle du logement, même si je peux trouver quelque chose de similaire, j’envisagerai une augmentation du loyer d’au moins 75 pour cent. Un endroit plus petit ou moins adapté me coûtera quand même plus que ce que je peux me permettre. Je devrai peut-être trouver un travail à temps plein au cours de ce qui devrait être mes années de retraite.

Hudson-Lunn doit peser le caractère abordable de toute future location par rapport à son adéquation pour une personne dans les 70 ans. (Soumis par Paula Hudson-Lunn)

En tant que senior, j’ai aussi d’autres considérations. Les locations en montagne pourraient être dangereuses pour moi dans la glace et la neige. Les suites du deuxième étage comportent de nombreux escaliers et, même si je vais bien maintenant, ma mobilité future n’est pas garantie. Les appartements au sous-sol, souvent humides et sombres, ne soutiennent pas mon bien-être mental. Je dois peser mon accès aux épiceries et à l’assistance médicale ainsi que l’impact de l’isolement social si je déménage en périphérie de la ville. Si je dois quitter complètement Nelson, je perdrai mon médecin de famille à une époque de pénurie nationale de médecins.

Je ne sais pas ce que je ferai lorsque les circonstances m’obligeront à quitter mon domicile. J’ai pensé à ranger toutes mes affaires et à essayer de vivre dans un camping-car pendant que je cherche un logement. Mon ami de 73 ans a vécu dans sa camionnette pendant trois ans avant de trouver quelque chose qu’il pouvait se permettre. Il s’est retrouvé à plusieurs reprises à l’hôpital. J’ai envisagé de devenir colocataire, gardien de maison ou simplement surfer sur un canapé. J’ai pensé à me tenir dans la rue principale de Nelson avec une pancarte indiquant « les locataires âgés ont besoin d’un logement abordable ».

Pour l’instant, comme je l’ai fait pour mon ami, je soumets des demandes d’inscription sur les listes d’attente pour les personnes âgées, les logements subventionnés ou coopératifs. Je demande à tous ceux que je connais de me garder à l’esprit s’ils entendent parler de quelque chose. Contrairement à tant de locataires dont j’ai entendu parler dans les journaux, j’ai au moins eu le temps d’essayer de trouver une solution.

J’espère que ce sera le dernier U-Haul que j’emballe.

