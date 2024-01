J’ai 32 ans et je lutte contre une grave diarrhée depuis des années. J’ai appris que mes problèmes de salle de bain étaient en fait un CANCER DU CÔLON de stade 4

Par Caitlin Tilley, journaliste santé pour Dailymail.Com





Raquel, de Californie, allait aux toilettes jusqu’à 10 fois par jour en 2019

Mais son manque d’assurance maladie l’a empêchée de consulter un médecin jusqu’en 2023.

Une autre victime de l’épidémie de cancer chez les jeunes aux États-Unis a partagé son histoire.

Raquel, de Californie, a souffert de diarrhée et de selles douloureuses de temps en temps pendant quatre ans.

Elle pouvait en prendre un numéro deux jusqu’à 10 fois par jour sans jamais avoir l’impression d’avoir été à la selle complètement.

Mais elle a attribué cela au fait de ne pas consommer suffisamment de fibres ou de ne pas manger suffisamment sainement. Raquel soupçonnait un syndrome du côlon irritable (SCI) ou une intolérance au gluten ou aux produits laitiers.

Il ne lui est jamais venu à l’esprit qu’elle pourrait avoir un cancer.

Alors que les cancers ont régulièrement diminué au cours des dernières décennies, les médecins ont été intrigués par l’explosion des cas de cancer colorectal, également connu sous le nom de cancer du côlon, chez les jeunes adultes qui couraient traditionnellement un faible risque de contracter la maladie.

Raquel, de Californie, a découvert qu’elle allait toujours aux toilettes en 2019

En 2023, on lui a diagnostiqué un cancer colorectal de stade quatre.

Le graphique ci-dessus montre le taux de diagnostics de cancer du côlon par tranche d’âge au fil du temps. Il montre une nette augmentation des diagnostics chez les personnes âgées de 20 à 49 ans (en haut à droite) et une arrestation du taux chez les 50 à 54 ans (en bas à gauche). Les diagnostics continuent de baisser chez les plus de 65 ans. Les expressions localisé, régional, distant et sans stade font référence au stade du cancer du côlon qui a été diagnostiqué.

En 2019, Raquel parlait à sa colocataire de la façon dont elle allait toujours aux toilettes.

Raquel n’avait pas d’assurance maladie, elle évitait donc d’aller chez le médecin.

Au lieu de cela, elle a commencé à prendre du Metamucil, un supplément de fibres, qui a aidé à calmer un peu ses accès aléatoires de diarrhée.

En 2021, elle a déménagé à Seattle et a obtenu un emploi assorti d’une assurance maladie décente, mais ses symptômes s’étaient calmés.

Puis en 2022, elle a recommencé à aller beaucoup aux toilettes et avait des selles inconfortables.

Ses selles étaient « fines comme un crayon, parfois de couleur rouge orangé, et parfois il y avait un peu de sang », a-t-elle déclaré au magazine SELF.

Raquel devenait également complètement rassasiée après avoir mangé et était ballonnée, quel que soit ce qu’elle mangeait, même après avoir tenté de se passer de journal intime et de gluten.

“Avec le recul, c’étaient des signes avant-coureurs majeurs indiquant que quelque chose n’allait pas, et je n’ai découvert que plus tard qu’il s’agissait de signes classiques de cancer colorectal”, a-t-elle déclaré.

En mai 2023, elle a eu son premier examen médical depuis une décennie et a parlé à son médecin des problèmes intestinaux qu’elle souffrait depuis quatre ans.

Le médecin a dit qu’il s’agissait probablement d’anxiété, et potentiellement de gaz, et a recommandé un rendez-vous psychiatrique.

Le graphique ci-dessus montre comment les taux de cancer du côlon ont augmenté chez les adultes âgés de 20 à 49 ans. Les scientifiques affirment que plus de 40 % des diagnostics concernent les personnes âgées de 45 à 49 ans. Le graphique montre les taux de cancer du côlon pour 100 000 personnes chez les jeunes adultes, par stade

Les données de JAMA Surgery ont montré que le cancer du côlon devrait augmenter de 90 % chez les personnes âgées de 20 à 34 ans d’ici 2030. Les médecins ne sont pas sûrs de la cause de cette mystérieuse augmentation.

Les cas de cancer en Floride chez les personnes âgées de 20 à 39 ans ont augmenté de 15 % au cours de la décennie 2010 à 2020.

Trois semaines plus tard, Raquel a souffert de douleurs abdominales « insupportables » au ventre et dans le bas du dos, qui ont failli la faire s’évanouir dans son appartement.

Elle s’est rendue aux urgences où elle a passé un scanner, une échographie abdominale et des analyses de sang.

Le médecin a annoncé qu’elle avait un cancer des ovaires et du foie, et on lui a diagnostiqué un cancer des ovaires.

Après avoir rencontré un oncologue et subi une biopsie du foie, les médecins ont réalisé que le cancer avait commencé dans son côlon et s’était propagé à d’autres organes.

On lui a diagnostiqué un cancer colorectal de stade quatre. Les médecins ont ordonné une endoscopie et une coloscopie pour l’examiner plus en détail.

Son cancer colorectal était si énorme que les médecins avaient du mal à l’infiltrer dans son côlon.

Le cancer colorectal évolue très lentement, ce qui signifie que Raquel aurait pu avoir un cancer pendant huit à dix ans, peut-être même pendant toute sa vingtaine, sans le savoir.

Avec le cancer du côlon, vous ne présentez souvent aucun symptôme distinctif ou vraiment grave jusqu’à ce que le cancer soit au stade trois ou quatre.

Les symptômes, notamment les nausées, la constipation, la diarrhée et la difficulté à aller aux toilettes, peuvent être dus à de nombreuses autres affections, y compris des affections moins nocives comme le SCI.

Raquel a commencé une chimiothérapie toutes les deux semaines et a modifié son alimentation pour se concentrer sur les aliments mous comme la purée de pommes de terre.

Ses médecins lui ont dit qu’à un moment donné dans le futur, la chimiothérapie cesserait de fonctionner parce que son cancer était en phase terminale.

Ses chances de survie deux ans après le diagnostic sont de 20 pour cent, qui chutent à cinq pour cent après cinq ans, mais elle se dit « déterminée à vaincre toutes les probabilités ».

Même si le diagnostic du cancer s’est globalement amélioré au fil des années, les médecins ne pensent pas à rechercher les cancers chez les jeunes, ce qui peut conduire à des erreurs de diagnostic.

Mais le visage du cancer évolue et les diagnostics évoluent plus tôt. Au cours de la prochaine décennie, les experts s’attendent à ce que le cancer du côlon devienne la première cause de décès par cancer chez les moins de 50 ans.

Les experts ne savent pas exactement ce qui se cache derrière cette hausse sans précédent et étudient si les régimes alimentaires modernes, les antibiotiques ou même les infections fongiques pourraient être en cause.

On soupçonne également que la présence croissante de produits chimiques dans les aliments joue un rôle. Même si les produits chimiques ne provoquent pas directement le cancer, ils affectent les niveaux d’hormones, notamment d’œstrogènes, qui ont un effet protecteur contre le développement du cancer colorectal.

Une étude de l’année dernière a suggéré que les régimes riches en graisses pourraient être à l’origine de l’épidémie de cancer colorectal chez les jeunes aux États-Unis.

Des chercheurs du Salk Institute et de l’Université de Californie à San Diego ont découvert que les régimes riches en graisses modifient les bactéries intestinales et les molécules digestives appelées acides biliaires chez la souris.

Ceux-ci ont provoqué une inflammation, qui a augmenté le risque de cancer colorectal, un type de maladie notoirement difficile à traiter.

Le Dr Ronald Evans, auteur de l’étude et directeur du laboratoire d’expression génétique du Salk Institute, a déclaré : « L’équilibre des microbes dans l’intestin est façonné par l’alimentation, et nous découvrons comment les altérations de la population microbienne intestinale (le microbiome intestinal) peuvent créer des problèmes. qui conduisent au cancer.

“Cela ouvre la voie à des interventions réduisant le risque de cancer.”

D’autres explications incluent la surutilisation d’antibiotiques et les infections fongiques dans les intestins.

Le Dr Suneel Kamath, oncologue spécialisé dans les cancers colorectaux à la Cleveland Clinic, avait précédemment déclaré à DailyMail.com : « Ce que nous soupçonnons, c’est que lorsqu’il y a une utilisation excessive d’antibiotiques, il y a un changement dans ce qui était un microbiome normal et sain, et ensuite de mauvais agents pathogènes, si vous voulez, y sont introduits.

«Ceux-ci peuvent déclencher une inflammation ou d’autres facteurs provoquant des mutations dans les cellules.»

‘[These] peut conduire à une surmultiplication de la division et du remplacement de la cellule – et lorsque vous le faites plus rapidement que vous ne le devriez, cela peut conduire à des mutations et à la formation de tumeurs en conséquence.