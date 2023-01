J’ai 11 ans et je gagne une fortune en vendant PRIME… mon père dit que je suis un mini Alan Sugar

Un garçon de l’ÉCOLE est un « petit Alan Sugar » qui fouette des bouteilles de PRIME dans son sac à dos à trois fois le prix.

Le fonceur Bertie Jones, 11 ans, a gagné 500 £ en cinq semaines en vendant la boisson énergisante recherchée alors que les magasins se vendent à travers le pays.

Papa Leigh estime que Bertie est comme un mini Alan Sugar Crédit : Simon Jones

Le jeune fouette la boisson à 7 £ la boisson gazeuse et conserve ses dossiers sur un bloc-notes et note ses bénéfices, son chiffre d’affaires et ses ventes totales.

L’élève de 7e année vend également PRIME dans le cadre d’une offre de deux pour 10 £.

Bertie a jusqu’à présent gagné plus de 500 £ en vendant Prime à trois fois sa valeur d’origine.

Bertie a déclaré au Sun : “Mon Prime se vend si vite que je peux à peine suivre.

“On me le demande à l’école, après l’école, le week-end tout le temps à toute heure de la journée.

“J’ai même des précommandes qui arrivent.

“C’est incroyable et c’est très amusant, j’ai l’impression de réaliser quelque chose de grand, quelque chose que d’autres enfants de 11 ans ne feraient tout simplement pas.

« PRIME ne restera pas éternellement populaire, mais en attendant, je vais le vendre.

“Mais ils seront toujours quelque chose de nouveau à la mode.

“C’est juste vraiment cool.”

MINI AL

Le Sun avait précédemment raconté comment un autre écolier, Charlie Smith, avait réalisé un profit en vendant des bouteilles vides de PRIME.

Bertie se lève tous les jours à 6 heures du matin pour acheter son stock dans un magasin local avant de le vendre à l’école.

Il vend également sur Facebook Marketplace en utilisant le compte de son père pour des prix plus élevés, tout en utilisant également son père comme chauffeur de taxi pour sa nouvelle entreprise.

Le garçon de 11 ans voulait économiser suffisamment d’argent pour acheter un casque VR Oculus.

Fier papa Leigh, 40 ans, propriétaire d’une entreprise de musique de Chichester, West Sussex, dit que son fils est un petit Alan Sugar.

Il a déclaré: “Bertie est un observateur passionné de YouTube et il suit KSI depuis quelques années.

«Il a vu le battage médiatique Prime avant qu’il ne se produise plus grand public et il en a profité.

“Il est comme un petit Alan Sugar, je sais que c’est comme ça qu’il a fait ses débuts en vendant des appareils électriques dans une camionnette et Bertie est comme ça sauf que c’est une boisson énergisante et qu’elle sort d’un sac à dos.”

Bertie a ajouté: “Pour le moment, je ne sais pas ce que je vais faire de l’argent.

“J’ai gagné plus de 500 £ jusqu’à présent depuis décembre, donc les affaires vont très bien.

“J’aime gagner de l’argent et je veux aider les gens, donc je peux en donner à des œuvres caritatives, puis rester au courant des tendances, acheter cela et vendre à profit.”

TEMPS PRIME

Prime a été initialement vendu pour 1,99 £ avant que les vidéos des stars de YouTube Logal Paul et KSI faisant la promotion de la boisson ne deviennent virales.

La boisson a été balisée par les magasins et vendue cinq fois le prix à un hors licence à Surrey tandis qu’un autre magasin à Blackburn vend la boisson pour 8,50 £.

Il a même été fouetté pour plus de 50 000 £ sur eBay.

Logal Paul et KSI annoncent leur marque de boisson Prime Hydration comme “lorsque des rivaux se réunissent en tant que frères et partenaires commerciaux pour combler le vide où le bon goût rencontre la fonction”.

Lors d’une diffusion en direct, le couple a déclaré vouloir “rivaliser avec les plus grandes entreprises du monde” avec leurs produits – notamment “Pepsi, Coke, Gatorade et Powerade”.

PRIME se décline en 11 saveurs dont framboise bleue, punch tropical et raisin.

Bertie vend PRIME à 7 £ la bouteille, soit trois fois son prix en magasin Crédit : Simon Jones