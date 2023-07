J’ai 104 ans et je suis le dernier survivant de la bataille d’Angleterre – je veux vivre jusqu’à 106 ans pour voir mon avion écrasé voler à nouveau

LE dernier des rares a 104 ans aujourd’hui – et il reçoit un cadeau d’anniversaire très spécial.

Le capitaine de groupe John « Paddy » Hemingway est le seul pilote survivant des 2 937 qui ont aidé à gagner la bataille d’Angleterre.

Le capitaine de groupe John 'Paddy' Hemingway, 104 ans, est le seul pilote survivant des 2 937 qui ont aidé à gagner la bataille d'Angleterre

Paddy a été abattu au-dessus des marais d'Essex en 1940

Brian, le fier fils de Paddy, sur le site de restauration du jet de son père

Et maintenant, l’avion que l’Irlandais pilotait lorsqu’il a été abattu est en cours de restauration, ce qui en fait l’un des artefacts les plus importants de la campagne aérienne.

Alors que Paddy fête son anniversaire dans sa maison de retraite à Dublin, The Sun a eu un accès exclusif aux travaux de restauration en cours.

À 15 heures le 26 août 1940, au cours de l’une des semaines les plus difficiles de la guerre aérienne pour sauver la Grande-Bretagne de l’invasion allemande, Paddy a été abattu au-dessus des marais d’Essex.

Il a réussi à renflouer mais son chasseur Hawker Hurricane – numéro P3966 – a touché le sol à 400 mph, s’enterrant à près de 40 pieds de profondeur dans la tourbière détrempée près de Pitsea.

Paddy a atterri en toute sécurité près du pub Barge, a été retrouvé par la Home Guard locale et à 22h30 était de retour avec les hommes du 85e Escadron pour combattre un autre jour.

Mais pendant plus de 50 ans, P3966 est resté enterré – seul un creux dans la terre donnant un indice sur ce qui se trouvait en dessous.

Dans les années 1980, une tentative a été faite pour le déterrer, mais à l’époque, l’épave s’est avérée trop profonde pour être récupérée.

Puis, en 2019, une équipe a finalement retiré les restes du P3966, y compris la colonne de contrôle – toujours en position de « feu » que Paddy avait engagé pour tirer sur un bombardier léger allemand Dornier Do 215 qui le ferait tomber.

Dans un hangar de l’aérodrome d’Elmsett dans le Suffolk, le P3966 est lentement restauré à partir de zéro, par une équipe d’ingénieurs hautement qualifiés de Hawker Restorations.

Après presque un an de travail minutieux, le fuselage, les ailes et le cockpit prennent désormais forme.

Autant de pièces d’origine que possible seront conservées – y compris l’armure criblée de balles et la plaque du fabricant avec le numéro d’enregistrement

Les experts pensent que lorsqu’il sera achevé dans deux ans, le P3966 sera non seulement inestimable, mais peut-être la restauration la plus prisée de la bataille d’Angleterre, qui s’est déroulée de juillet à octobre 1940.

L’ingénieur en chef Peter Johnson déclare : « C’est certainement l’avion le plus important que Hawker ait restauré.

« Ce n’est pas seulement un avion de la bataille d’Angleterre mais, remarquablement, le pilote est toujours avec nous. »

Dans sa maison de retraite, Paddy, père de trois enfants, a vu des photos de la restauration de son vieil avion prendre forme.

Il déclare : « J’aimerais fêter mon 106e anniversaire et voir le P3966 prendre son envol une fois de plus. Je n’ai jamais oublié ce jour où j’ai été abattu au-dessus des marais de Pitsea. J’ai toujours des flashbacks de fumée et de caoutchouc brûlant. Je pense que nous avons perdu 11 pilotes cette fois-là.

Statue grandeur nature

« Il fallait avoir de la chance. J’ai eu des sacs de chance, et me voilà. C’est soit être irlandais, soit avoir de la chance – l’un ou l’autre. Si vous êtes les deux, vous êtes vraiment chanceux.

Incroyablement, après près de 80 ans dans la boue des marais, l’une des huit mitrailleuses Browning .303 de l’avion était toujours en état de marche lorsqu’elle a été retirée et a dû être désactivée.

Lorsque The Sun a visité le hangar, le fils de Paddy, Brian, 70 ans, a posé avec l’une des mitrailleuses qui seront installées dans les ailes de l’Hurricane.

Brian, de Guildford, Surrey, déclare : « C’était une partie d’échecs en trois dimensions.

« Papa dit qu’ils avaient l’habitude d’avoir des ennuis pour avoir eu des combats aériens avec des ME109, car abattre des combattants ne gagnerait pas la guerre et pourrait entraîner la perte de pilotes et d’avions précieux.

« Le travail des pilotes du Hurricane était d’abattre les bombardiers. La bataille d’Angleterre est un moment unique dans l’histoire et cet avion le symbolise. »

Le pilote Tom Smith, 28 ans, a acheté l’épave et l’Autorité de l’aviation civile lui a donné l’autorisation de remettre l’avion en état de navigabilité.

Un seul des 740 Hurricanes qui ont participé à la bataille d’Angleterre vole encore aujourd’hui, donc le P3966 sera un véritable spectacle historique lorsqu’il reprendra son envol.

« Avoir de la chance »

Mais depuis l’invasion de l’Ukraine il y a 18 mois, le prix des pièces détachées et des aciers spéciaux nécessaires à cet Hurricane a considérablement augmenté, quadruplé dans certains cas.

Tom, dont la famille possède l’ancien aérodrome de White Waltham, Berks, en temps de guerre, déclare : « Il devient de plus en plus difficile de trouver les matériaux pour fabriquer les pièces et de trouver les personnes possédant les compétences nécessaires pour le faire.

« Vous ne reverrez peut-être plus une autre restauration à partir de zéro comme celle-ci.

« Il pourrait être difficile d’en obtenir un autre dans les airs. »

Paddy, qui a volé en manches de chemise pendant la bataille d’Angleterre, a été photographié pour le magazine Time – et une photo de lui regardant vers le ciel, les pouces rentrés dans son gilet de sauvetage « Mae West », a maintenant été transformée en une taille réelle statue.

Il sera bientôt dévoilé au Kent Battle of Britain Museum, à Hawkinge près de Douvres.

Lors de la bataille d’Angleterre, le Premier ministre Winston Churchill a déclaré : « Jamais tant de gens n’ont dû autant à si peu ».

Paddy Hemingway, le dernier des Few, déclare : « Cela ne voulait rien dire à l’époque, même si nous savions qu’il parlait de nous.

« Je suppose que nous avons dû nous sentir fiers.

« Quand tous vos amis sont partis, cela signifie toujours quelque chose, même maintenant. »

Ses six accidents 11 mai 1940 : Crash atterrit près de Maastricht, aux Pays-Bas. Marche pendant trois jours pour rentrer à la base.

Crash atterrit près de Maastricht, aux Pays-Bas. Marche pendant trois jours pour rentrer à la base. 18 août 1940 : Abattu au large d’Essex, sauvé de la mer.

Abattu au large d’Essex, sauvé de la mer. 26 août 1940 : Plonge à 10 000 pieds avant de sauter en parachute sur les marais de Pitsea, Essex.

Plonge à 10 000 pieds avant de sauter en parachute sur les marais de Pitsea, Essex. 13 mai 1941 : Parachute ne parvient pas à s’ouvrir correctement mais il atterrit dans un tas de fumier dans le jardin du poète Walter de la Mare à Londres.

Parachute ne parvient pas à s’ouvrir correctement mais il atterrit dans un tas de fumier dans le jardin du poète Walter de la Mare à Londres. 29 juillet 1942 : Se dirigeant vers Londres pour obtenir une Distinguished Flying Cross du roi, son avion à réaction de la RAF s’écrase au décollage.

Se dirigeant vers Londres pour obtenir une Distinguished Flying Cross du roi, son avion à réaction de la RAF s’écrase au décollage. 23 avril 1945 : Renfloue au-dessus du territoire ennemi en Italie, poursuivi et abattu par des Allemands, mais conduit à la sécurité par une fillette de six ans.

Le P3966 est lentement restauré par une équipe d'ingénieurs hautement qualifiés de Hawker Restorations Ltd

Épave du jet de Paddy

La colonne de contrôle du jet