Jahns: Le choix n ° 1 donne au directeur général Ryan Poles l’occasion de changer les Bears pour toujours

CHICAGO – Le directeur général Ryan Poles a coupé au milieu du vestiaire des Bears à l’intérieur de Soldier Field et autour de la deuxième mêlée de journalistes qui ont acculé l’ailier serré Cole Kmet dimanche.

“Il y a beaucoup de travail avant le début de la saison prochaine”, a déclaré Kmet.

Kmet parlait de lui et de ses coéquipiers. C’est la première équipe à 14 défaites de l’histoire de la franchise. Kmet a déclaré qu’il allait prendre quatre semaines pour se reposer et soigner son corps après avoir disputé les 17 matchs.

“Il y a beaucoup de travail à faire pendant cette intersaison, c’est sûr”, a-t-il encore déclaré.

Quelques minutes plus tard, les Polonais sont passés. Kmet ne parlait pas des Polonais, mais personne n’a plus de travail à faire cette intersaison que le jeune directeur général des Bears. Polonais a une opportunité incroyable de remodeler son équipe en 2023 et sans doute pour toujours.

Non seulement les Bears ont le plus grand espace de plafond salarial de la ligue, mais ils ont obtenu le premier choix lors du repêchage de cette année – le résultat de la défaite 29-13 des Bears contre les Vikings et plus tard des Texans spectaculaires, venus de -derrière la victoire contre les Colts. Le résultat à Indianapolis a eu des membres des médias, des fans de Bears et sûrement certains membres de la franchise de la franchise collés aux téléviseurs autour de Soldier Field.

Soldier Field au moment où les Bears ont obtenu le choix n ° 1 lol pic.twitter.com/wdMhgunZS3 – Jordan Lazowski (@jlazowski14) 8 janvier 2023

À bien des égards, dimanche a été l’aboutissement de la prise de décision des Polonais – son plan pour l’équipe, de l’échange de Khalil Mack, Robert Quinn et Roquan Smith à la mise en place d’une équipe avec plus d’argent mort dans ses livres que de contrats actifs.

Les Polonais tentent un véritable démontage et reconstruction des Bears. C’est une entreprise rarement vue dans la NFL et encore plus rarement par les Bears malgré tous leurs changements, peu importe à quel point ils en avaient besoin. Ryan Pace et Phil Emery, les deux prédécesseurs de Polonais chez GM, n’ont pas fait de même.

Emery a essayé de gagner avec les restes de Lovie Smith et en payant Jay Cutler, Brandon Marshall et Martellus Bennett, mais il a essentiellement produit une équipe que Marc Trestman et son équipe ont eu du mal à contrôler et à entraîner.

ALLER PLUS LOIN Greenberg: En remportant la course de tanking de la NFL, les Bears sont n ° 1 avant l’intersaison

Pace voulait probablement faire plus pour renouveler son alignement au cours des deux premières années, mais John Fox n’était pas là pour ça. Cela a créé un couple maladroit, mis en évidence par l’échange de Pace et la sélection du quart-arrière Mitch Trubisky lors du repêchage de 2017, qui s’est terminé après trois ans.

Maintenant, préparez-vous pour l’échange des Rams en 2016 avec les Titans pour le choix n ° 1 à discuter jusqu’à la nausée. C’est le meilleur et le plus récent exemple de ce que les équipes peuvent obtenir en échangeant la première sélection, qui est sans aucun doute sur la table pour les Bears.

Cet échange a eu lieu aux premières heures du 14 avril 2016. Les Rams ont reçu le choix n ° 1, un quatrième tour et un sixième tour en 2016. Les Titans ont reçu le 15e choix, deux choix de deuxième tour et un troisième. plus rond en 2016, plus un choix de premier tour et un troisième tour en 2017.

Les Rams ont repêché le quart-arrière Jared Goff avec le premier choix. Les Titans, qui avaient emmené le quart-arrière Marcus Mariota au n ° 2 un an plus tôt, ont rechargé une liste qui en avait besoin. Bien que les Titans aient raté des choix, ils sont sortis de cet échange majeur avec le plaqueur offensif Jack Conklin et le porteur de ballon Derrick Henry.



Les Ryan Poles des Bears seront populaires auprès des directeurs généraux des équipes nécessiteuses de quart-arrière cette intersaison. (Michael Reaves / Getty Images)

La liste des équipes qui pourraient être intéressées à recruter un quarterback cette année est longue. Cela commence avec les Texans au n ° 2, ce qui rend la première sélection des Bears encore plus précieuse. Après Houston, il y a les Colts (n°4), les Seahawks (n°5), les Raiders (n°7) et les Panthers (n°9). Et ce ne sont que les équipes du top 10. Les Titans, Jets et Commanders sont également à l’affût.

Les Titans étaient en mesure d’échanger en 2016 parce qu’ils avaient Mariota.

Les Bears ont quelqu’un d’encore meilleur à construire autour de Justin Fields.

Après 15 matchs disputés par Fields cette saison, les Bears devraient se sentir confiants pour aller de l’avant avec lui. Les victoires n’étaient pas là, mais son jeu était presque chaque semaine, quel que soit l’adversaire.

La note de passeur de Fields (73,2 à 85,2) et le QBR (26,4 à 53,9) se sont améliorés par rapport à sa saison recrue. Fields a terminé sa deuxième saison avec un raté à Detroit, mais il jouait blessé. De nouveau. La ténacité dont il a fait preuve cette saison l’a fait aimer de ses nouveaux entraîneurs.

ALLER PLUS LOIN “J’adore jouer au football”: pourquoi DeAndre Houston-Carson compte tant pour les Bears

De la semaine 7 à la semaine 16, Fields a complété 67% de ses passes (122 pour 182) pour 1 298 verges, 12 touchés et cinq interceptions pour une note de 98,2. Il a en moyenne 7,1 verges par tentative. Il a également couru pour 729 verges et sept scores en 96 courses.

Les statistiques avancées illustrent également ses progrès. Dans le même laps de temps, Fields s’est classé neuvième parmi les quarts qualifiés dans les points attendus de NFLfastR ajoutés, huitième pour le taux de réussite (pourcentage de jeux sur lesquels l’EPA est supérieur à 0) et cinquième pour le pourcentage d’achèvement par rapport aux attentes.

Tout le reste dit que les Bears étaient une mauvaise équipe cette saison.

Les Polonais ne voulaient pas voir Fields se faire virer un record de franchise 55 fois.

Les Polonais ne voulaient pas voir les Bears terminer avec le moins de sacs de la ligue avec un maigre 20.

Les Polonais ne voulaient pas voir les Bears terminer avec la pire passe de la NFL.

Les Polonais ne voulaient pas voir les Bears terminer avec la deuxième pire défense de la ligue.

Et les Polonais ne voulaient sûrement pas voir seulement trois victoires en 18 semaines pour son équipe lors de sa première année à la tête.

Mais comme Mick Jagger vous le dirait, vous ne pouvez pas toujours obtenir ce que vous voulez, mais si vous essayez parfois, vous pourriez trouver, vous obtenez ce dont vous avez besoin.

(Photo du haut de Tim Boyle : Quinn Harris / Getty Images)