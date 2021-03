Jahmil French, acteur de ‘Degrassi: Next Generation’, mort à 28 ans

« C’est le cœur lourd que je confirme le décès d’un cher ami et client Jahmil French », a déclaré Kachman dans un communiqué. « Beaucoup se souviendront de lui pour sa passion pour les arts, son engagement envers son métier et sa personnalité vibrante. Je vous demande de garder sa famille et ses amis dans vos pensées et vos prières en cette période difficile. »

Aucun détail sur la cause du décès n’a été communiqué.

Les autres crédits de French incluaient « Soundtrack » de Netflix, la série Pop « Let’s Get Physical » et le film « Boost ».

Le créateur de « Soundtrack » Joshua Safran sur Twitter a rendu hommage à la jeune star en écrivant: «Je peux confirmer que mon bon ami, collègue, et tout autour de l’inspiration, Jahmil French, est décédé hier. à propos de lui plus tard. En ce moment, nous ne faisons que traiter cette nouvelle dévastatrice. »