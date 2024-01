Jahmal Harvey très motivé pour remporter l’or aux JO de Paris 2024

À environ 30 minutes au sud de Washington DC se trouve une petite ville ouvrière d’Oxon Hill, dans le Maryland. Cette ville a produit l’un des jeunes boxeurs masculins les plus attendus du pays. Jahmal Harvey, 21 ans originaire d’Oxon Hill, est devenu l’un des visages de USA Boxing et continue d’impressionner les fans de boxe. L’histoire de Harvey vient de la passion, de la détermination et d’une mentalité de combat. Harvey a brillé sur les plus grandes scènes de sa jeune carrière, mais il ne se concentre que sur un seul exploit : remporter l’or aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

Cependant, quand on revient au début de la carrière sportive de Jahmal, cela ne commence pas par la boxe mais par le football. Le boxeur poids plume, qui mesure désormais 5’6, ne connaissait que le football et était prêt à faire tout ce qu’il fallait pour atteindre un niveau élite pour le sport qu’il aimait à l’époque. Harvey a été vu dans le champ arrière en train de jouer au porteur de ballon ou de s’aligner au cornerback. Harvey, un peu petit à ce niveau supérieur, a été mis au défi par son entraîneur, Daryl Davis, de monter sur le ring et de travailler sur son physique.

«Mon entraîneur de football a ouvert une salle de boxe», a déclaré Harvey au début de son parcours de boxe. « Il a fait venir d’autres joueurs de football pour s’entraîner aussi, mais j’ai tenu bon. J’ai donc été le premier à commencer à me battre.

Harvey a expliqué qu’après avoir commencé la boxe à 13 ans, il pratiquerait les deux sports pendant un certain temps, mais qu’il devait ensuite s’asseoir avec son entraîneur et évaluer les deux options. En fin de compte, il a choisi la boxe parce qu’il estimait que c’était des règles du jeu équitables. Il concourrait contre des adversaires de même taille et de même poids, et il aimait le fait qu’en boxe, il contrôlait le résultat.

Jahmal se consacre désormais entièrement à la boxe et s’est immédiatement fait un nom. Il a dominé aux niveaux junior et jeunesse, remportant un total de sept médailles d’or et deux d’argent à ces deux niveaux. Une fois qu’Harvey est arrivé au stade élite, il a expliqué que c’est à ce moment-là qu’il a réalisé que ses rêves olympiques étaient une réalité. À l’époque, Harvey avait environ 18 ans et s’entraînait et s’entraînait avec des olympiens tels que Keyshawn Davis et Duke Ragan, ce qui a contribué à laisser son héritage là où il est aujourd’hui.

Le curriculum vitae de Harvey parle de lui-même alors que nous avançons rapidement vers le présent. Le boxeur résilient et rapide a remporté l’or aux Championnats du monde élite en 2021, devenant ainsi le premier boxeur masculin à remporter les Championnats du monde depuis 2007. Il a également remporté l’or lors de deux tournois internationaux en 2023, dont les Jeux panaméricains de Santiago, qui l’a amené à se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Cependant, Harvey a déclaré qu’un moment qui lui a marqué a été lorsqu’il a connu une séquence de trois défaites consécutives en 2022. Harvey peut être trouvé dans le gymnase en train de travailler sur son jeu jour après jour, et c’est là qu’il aime aller. pour limiter les distractions. Ainsi, au moment de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, Harvey savait sur quoi travailler.

« J’avais l’habitude de gagner tout le temps, puis en 2022, j’ai enchaîné trois défaites consécutives, et je pense que c’était bien pour moi car j’ai ensuite dû vraiment me concentrer sur les domaines que je devais améliorer. » Harvey a expliqué son voyage à Paris. « Alors, quand je suis arrivé aux Jeux panaméricains, je savais ce que je devais améliorer et ce que je devais faire pour être un combattant complet et me qualifier.

Harvey a expliqué qu’il n’était pas un gars émotif et qu’une fois qualifié, il était heureux d’avoir décroché son billet pour Paris. Pourtant, il pensait surtout à remporter l’or aux Jeux panaméricains et voulait profiter d’un éventuel match olympique à Paris.

Il adore concourir. Le médaillé d’or panaméricain est un compétiteur né qui aime travailler dur. Harvey va quotidiennement au gymnase pour échapper aux distractions et participer au sport qu’il aime. Interrogé sur ses distinctions, Harvey est resté humble et a expliqué qu’il était un compétiteur né.

« La boxe n’est qu’une partie de moi. Cela ne représente pas 50 % de moi », a déclaré Harvey. « La boxe, c’est juste du plaisir. J’adore concourir et faire n’importe quoi de manière compétitive : le sport, Connect Four, n’importe quoi. J’étais dans le club d’échecs au lycée. C’est juste amusant pour moi parce que je ne suis qu’un compétiteur.

Harvey a expliqué que sourire et passer un bon moment lui venaient naturellement et qu’il aimait vraiment ce sport. Il a déclaré que lui et ses deux frères et cousins ​​se battraient dans le salon et enfileraient des gants. Jahmal et sa famille entretiennent un lien indestructible. Un lien qui dure jusqu’à aujourd’hui et aux personnes auxquelles il pense avant chaque combat. Harvey a toujours voulu rendre ses parents fiers et montrer que tout leur travail acharné, leur argent et leur engagement envers sa carrière portaient leurs fruits. Eh bien, Jahmal Harvey est maintenant champion du monde et boxeur olympique et a les yeux rivés sur un prix, et un seul prix.

«Je veux cet or. Simple.”