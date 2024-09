Jahmal Banks, du Nebraska, a utilisé les difficultés de sa famille pour trouver un but

LINCOLN, Nebraska — Avant sa première nuit dans la rue, la mère de Jahmal Banks a choisi une famille de sa communauté qui la soutenait pour vivre avec lui. Expulsée de sa maison du Maryland, Kristie Martin l’a supplié de la quitter. Ce ne serait que temporaire, a-t-elle dit.

Il y a 12 ans, elle avait promis à Jahmal, un élève de l’école privée Landon de Bethesda, qu’elle le verrait tous les jours. Elle voulait s’assurer que ses vêtements étaient repassés avant que Jahmal n’entre en classe chaque matin. Elle voulait savoir qu’il mangerait un repas chaque soir et qu’il aurait accès à une table adaptée pour faire ses devoirs.

Il a dit non.

« J’ai dit à ma mère : « J’irai partout où tu iras » », a déclaré Jahmal.

Il lui a dit qu’il aurait aimé pouvoir ressentir sa douleur et la soulager.

Kristie, Jahmal et ses deux jeunes sœurs, Jasmin et Zuri, se sont retrouvés sans abri après le divorce de Kristie avec le beau-père de Jahmal. Le mariage s’est effondré dans des conditions malsaines, a-t-elle déclaré.

« C’était spirituel, financier, émotionnel et psychologique », a déclaré Kristie. « Je n’ai pas eu les yeux au beurre noir ni les dents cassées. Quand on est frappé, on peut guérir. » Pendant les trois ans qui ont suivi cette séparation, je me suis coupée du monde. Ce qui m’a permis de continuer, ce sont mes enfants. Ils sont ma joie. Ils sont les quatre battements de mon cœur.

« J’ai tout perdu. Mais j’ai choisi mes enfants. »

L’aînée de Kristie, Kyerra Martin, fréquentait alors l’université Bowie State dans le Maryland grâce à une bourse d’études sportives, où elle jouait au volley-ball et au softball. Le reste de la famille, ce jour-là, était assis dans la Chevrolet Tahoe de Kristie pendant qu’elle pleurait pendant 30 minutes.

Avant son divorce, Kristie a déclaré qu’elle avait trois mois de remboursements hypothécaires en banque. Ambulanciere paramédicale de longue date, elle a été décorée pour ses compétences en matière de réponse aux traumatismes.

Mais à ce moment-là, dit Kristie, elle s’est perdue.

« Je ne savais pas quoi faire », a-t-elle déclaré. « J’ai perdu le contrôle. J’étais tellement structurée. Je n’aurais jamais pensé que je devrais goûter du pain et ne pas savoir où j’allais poser ma tête. »

La première nuit, une amie les a accueillis. Au cours des mois qui ont suivi, Kristie et ses trois enfants ont vécu dans des hôtels et dans un refuge autour de Washington, DC. Ils ont été témoins des conséquences d’un meurtre. Kristie a perdu son emploi stable, a déclaré Kristie, pour travailler chez Safeway et Macy’s afin de pouvoir s’adapter aux horaires des enfants qui vivaient dans un foyer déplacé.

Parfois, Kristie a dit qu’elle devait choisir entre acheter de l’essence et de la nourriture.

La persévérance, dit-elle, a permis à Kristie de reprendre pied.

« Dieu a placé certaines personnes autour de nous à certains moments », a-t-elle déclaré. « Mais c’était un combat quotidien. J’ai trouvé une force que je ne savais pas posséder. »

Durant cette période, Kristie et ses enfants ont également vu le meilleur chez les gens. Des gens qui leur ont proposé un endroit où dormir. Ou qui leur ont acheté leur repas à l’improviste dans un restaurant.

Cela a façonné Jahmal, qui aura 23 ans le mois prochain. Lors de sa première saison en tant que receveur au Nebraska, il s’intègre parfaitement comme leader d’équipe et l’une des principales cibles du quarterback de première année Dylan Raiola. Transfert de Wake Forest qui a attrapé 101 passes dans l’ACC au cours des deux dernières années, Banks a été le seul joueur offensif du Nebraska en août à recevoir un maillot à un seul chiffre – décerné par un vote des joueurs à leurs 10 coéquipiers les plus coriaces.

« Dur » ne suffit pas à le décrire.

« Jahmal est une anomalie », a déclaré Kristie Martin. « Pas parce qu’il est mon fils. On ne rencontre pas un enfant comme lui une fois tous les 15 ou 20 ans. Il a traversé tant d’épreuves – et sans père. Nous avons battu tant de statistiques. Et le fait qu’il soit aussi doué sur le plan scolaire et sportif me donne de la force. »



Kristie Martin (à gauche) a assisté à chacun des matchs de Jahmal Banks (à droite) au Nebraska cette saison. (Photo avec l’aimable autorisation de Kristie Martin)

Matt Rhule ne vous contredira pas à propos de Banks. Après que la première équipe de Rhule au Nebraska ait terminé avec un bilan de 5-7 et perdu plusieurs joueurs clés, l’entraîneur a comploté pour s’appuyer sur les leaders partis.

Il espérait que sa deuxième équipe reprendrait là où la première s’était arrêtée et établirait un nouveau standard à l’intersaison. Rhule ne s’attendait cependant pas à ce qu’un nouveau venu arrive et place la barre plus haut.

Banks a donné l’exemple en matière d’entraînement. Mais son impact principal est venu d’ailleurs que des séances d’entraînement et de la salle de musculation.

« C’est l’un des premiers gars que j’ai vus – comme le disent certains – mais il est là pour influencer les autres », a déclaré Rhule. « Il n’y a pas un jour où je ne suis pas époustouflé par son impact sur les gens.

« C’est une personne incroyable, vraiment incroyable. »

Banks a été le meilleur joueur du Nebraska en termes d’heures de service communautaire hors saison, un nombre qui est suivi et récompensé par des points pour créer un environnement compétitif au sein de l’équipe. Il a marqué plus d’heures en une seule intersaison que n’importe quel joueur que Rhule a entraîné à Temple, Baylor ou Nebraska.

« Il est venu ici pour aider à changer notre culture », a déclaré Rhule.

Banks ne voulait pas seulement changer les Huskers, a-t-il dit. C’est ce qu’il est.

Même pour des actions qui ne lui rapportent pas de points et qui peuvent passer inaperçues auprès de ses coéquipiers et de ses entraîneurs, Banks est à fond. Récemment, il a acheté la nourriture commandée par un groupe de personnes faisant la queue derrière lui chez Chipotle.

Pourquoi?

Lorsque sa mère et ses sœurs ressentaient de la douleur, Jahmal dit qu’il gardait ses sentiments pour lui.

« Il voulait s’assurer que tout allait bien », a déclaré sa sœur Kyerra. « C’était juste Jahmal. »

Pour lui, une lutte intérieure s’ensuivit.

« En fin de compte, j’ai dû me regarder en face et faire face à ce à quoi je faisais face », a-t-il déclaré. « À mon tour, j’ai développé un objectif : avoir un impact sur le monde. Je voulais simplement faire plus pour ma famille, être quelqu’un sur qui ils pourraient compter pour être là pour eux et pour subvenir à leurs besoins. »

Jahmal a déclaré qu’il avait trouvé un but et la clé de son identité à la First Baptist Church du nord-ouest de DC. Là, il a développé un esprit de générosité qui s’étend au-delà de sa famille.

Cela transparaît lors de sa première saison au Nebraska. Comme lorsqu’il achète de la nourriture à des inconnus sans méfiance.

Lorsqu’on lui donne l’occasion d’aider les gens, Banks n’hésite pas à revenir sur son expérience des moments difficiles de son enfance.

« Mon fils donne tellement », a déclaré Kristie Martin.

Il a attrapé une passe de touchdown de 21 yards lors de la première mi-temps de ses débuts avec le Nebraska. Depuis, il a connu une période calme. En trois matchs, il a attrapé sept ballons pour 76 yards.

Mais les Huskers ont un bilan de 3-0 et sont classés 22e alors qu’ils se préparent à affronter l’Illinois vendredi soir lors du match d’ouverture du Big Ten pour les deux programmes.

ALLER PLUS LOIN L’attaque remaniée du Nebraska sera-t-elle suffisante dans le jeu Big Ten ?

« C’est parfait », a-t-il déclaré, « parce que je suis axé sur les processus et non sur les résultats. Je fais en sorte que tout tourne autour de nous. Je continue simplement à profiter du voyage. C’est une bataille de tous les instants, mais il faut simplement tomber amoureux du processus. »



Jahmal Banks a été transféré de Wake Forest à Nebraska pendant l’intersaison. (Photo avec l’aimable autorisation de Nebraska Athletics)

Jahmal a joué de la trompette pendant plusieurs années et a participé à des compétitions de crosse, de basket-ball et de football. Au lycée Bishop O’Connell à Arlington, en Virginie, il s’est révélé être un espoir d’élite sur le terrain. Banks a été transféré en tant qu’étudiant senior à la St. Frances Academy de Baltimore pour jouer contre les meilleurs adversaires du pays.

Les offres de l’Ivy League ont afflué. Sa mère voulait qu’il aille à Penn. Jahmal était attiré par les programmes des grandes conférences.

« Pour elle, ce n’était pas un plan sur quatre ans, a déclaré Banks. C’était un plan sur 40 ans. »

Ils ont trouvé un compromis à Wake Forest, une petite école privée d’une conférence majeure. Il a cherché un changement après la saison dernière et a fait part à Kristie de son inquiétude quant au fait qu’il n’y avait « aucune garantie » alors qu’il envisageait Nebraska, Wisconsin et Purdue.

« Tu es la garantie », dit Kristie à Jahmal.

Lorsque Kristie a rencontré Rhule lors de leur visite à Lincoln l’hiver dernier, elle a dit qu’elle avait « ressenti la passion » en lui.

« Oh mon Dieu, c’était tellement différent », a-t-elle déclaré. « Je savais que c’était là qu’il était censé être. J’avais l’impression que (Rhule) avait dit ce qu’il voulait dire et qu’il allait me le montrer. »

Jahmal n’allait pas commencer à douter de sa mère à ce moment-là.

« Elle m’a donné, m’a sauvé et a changé ma vie », a déclaré Jahmal. « Vous pouvez regarder en arrière et vous verrez que dans une autre chronologie, Jahmal n’est plus là. Mais dans la chronologie qui était censée se produire, il est là grâce à ce qu’elle a sacrifié. »

Il a écrit, interprété et a publié de la musique sur ses expériences de vie.

Il réfléchit souvent au chemin tumultueux parcouru par sa famille.

« C’est ce que j’ai en tête », a déclaré Jahmal. « Je pense à mes sœurs. Quand je repense à mon passé, je me rends compte que ce que je veux vraiment, ce n’est pas l’argent. Ce n’est pas la célébrité. C’est la guérison. »

Kristie a assisté à chacun des trois matchs des Huskers au Memorial Stadium. Elle travaille à nouveau dans le domaine médical et doit manquer le match de vendredi cette semaine. Elle sera sur place pour les autres matchs, en compagnie de plusieurs membres de sa famille.

Pendant ce temps, Kyerra entraîne l’équipe de volley-ball au lycée DuVal de Lanham, dans le Maryland, et joue au football américain pour les DC Divas dans le cadre de la Women’s Football Alliance.

Elle a déclaré qu’elle attribue à Jahmal le mérite d’avoir été l’inspiration pour sa candidature à la compétition dans ce sport.

Jasmin étudie le droit dans l’université du Maryland. Zuri, au lycée, veut devenir vétérinaire.

« J’ai dit à Jahmal qu’il était mon modèle », a déclaré Kyerra. « Il se passe beaucoup de choses dans ce monde, mais nous avons en nous l’intention d’aider les autres dans le besoin. Jahmal est toujours celui qui réfléchit avant même que ses pensées ne surgissent. »

(Photo du haut avec l’aimable autorisation de Nebraska Athletics)