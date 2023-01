Jaguars-Titans n’est pas nécessairement gagnant

L’image des séries éliminatoires de l’AFC comprend toujours un scénario où les Jaguars et les Titans peuvent tous deux entrer dans les séries éliminatoires, mais il reste beaucoup à faire.

La finale de la saison régulière de dimanche entre les Jaguars et les Titans est présentée comme un affrontement gagnant-gagnant. Celui qui sortira vainqueur remportera en effet le titre de la division AFC Sud et la place en séries éliminatoires qui va avec.

Cependant, cela ne signifie pas que c’est un scénario à faire ou à mourir pour les deux équipes.

Comme l’a souligné Ari Meirov sur Twitteril y a un scénario où les deux parties avancent vers les séries éliminatoires.

Photo des séries éliminatoires de l’AFC: comment les Jaguars et les Titans peuvent se qualifier pour les séries éliminatoires

Les Titans battent les Jaguars

Les Patriots perdent face aux Bills

Les dauphins perdent face aux Jets

Les Steelers perdent face aux Browns

Fondamentalement, les Titans doivent battre les Jaguars car une victoire à Jacksonville donnerait au Tennessee leur 10e défaite, les éliminant des jeux. Si les Jags perdaient, ils tomberaient à 8-9 avec la possibilité de se retrouver dans un scénario de bris d’égalité avec les Patriots, les Dolphins et les Steelers.

À partir de là, Jacksonville aurait besoin que chacune de ces équipes perde son match final, les gardant toutes à 8-9.

Une victoire pour les Patriots les placerait indépendamment des autres résultats. Ils peuvent également entrer malgré une défaite si Miami, Pittsburgh et le Tennessee perdent tous. Les Dolphins doivent gagner et la Nouvelle-Angleterre perdre. Les Steelers ont besoin que les Dolphins et les Patriots perdent tout en battant Cleveland.

Si toutes ces défaites se cumulaient, les Jaguars pourraient s’emparer de la dernière place de l’AFC Wild Card malgré la perte de la course de la division AFC Sud. C’est long mais c’est possible.

Bien sûr, Jacksonville ne pensera à rien d’autre qu’à être dans un scénario gagnant-gagnant. Une victoire est l’objectif, quels que soient les scénarios alternatifs. Ils ne voudront pas dépendre des Patriots, des Dolphins et des Steelers pour les faire entrer.