Jaguars de Jacksonville 19-3 Jets de New York: Trevor Lawrence marque le seul TD du match alors que les Jags renforcent les espoirs des séries éliminatoires | Nouvelles de la NFL

Faits saillants de l’affrontement des Jets de New York avec les Jaguars de Jacksonville lors de la semaine 16 de la NFL.

Trevor Lawrence a sauté pour le seul touché du match alors que les Jaguars de Jacksonville ont poursuivi leur poussée vers les séries éliminatoires avec leur troisième victoire consécutive, une victoire sur la route 19-3 contre les Jets de New York jeudi soir.

Histoire du jeu

Dans un affrontement entre les deux premiers choix du repêchage de la NFL de l’année dernière, ce n’était même pas un concours puisque Lawrence a terminé 20 des 31 passes, pour 229 verges, tout en se précipitant pour 51 et le score en sept courses. Les luttes de deuxième année de Wilson se sont poursuivies, pendant ce temps, alors qu’il est allé 9 sur 18 pour seulement 82 verges, avec une interception, avant d’être mis au banc à la fin du troisième quart.

Avec la victoire, les Jaguars (7-8) se rapprochent encore des Titans du Tennessee, leaders de l’AFC Sud (7-7). Ils décrocheraient la division sur leurs rivaux avec des victoires lors de leurs deux derniers matchs, y compris la finale de la saison contre les Titans. Quant aux Jets (7-8), leurs propres ambitions en séries éliminatoires ont subi un coup dur avec leur quatrième défaite consécutive.

Wilson, qui est revenu au poste de quart-arrière après un banc de trois matchs dimanche dernier à la place d’un Mike White blessé, n’a pu jouer aucun jeu et a été fréquemment hué par la foule locale au MetLife Stadium avant d’être remplacé par le compagnon compagnon Chris Streveler dans le deuxième la moitié.

Le match avait en fait connu un début prometteur pour les Jets lorsque Quinnen Williams a limogé Lawrence – son huitième échappé le plus élevé de la saison dans la NFL – lors du troisième jeu des Jaguars après la mêlée. Carl Lawson a récupéré pour placer New York sur la ligne des 16 verges de Jacksonville et un panier de 37 verges de Greg Zuerlein leur donnerait l’avantage.

Mais c’était aussi bon que possible pour les hôtes. Riley Patterson a lancé un 32 verges pour égaliser la deuxième possession de Jacksonville, tandis que Lawrence a sauté dans la zone des buts depuis la ligne d’un mètre pour le score de feu vert au deuxième quart pour couronner un impressionnant 16 jeux, 96 verges lecteur. Les Jets, quant à eux, n’avaient que 66 verges d’attaque en première mi-temps et seulement trois premiers essais.

Un autre coup de pied de Patterson, celui-ci de 45 mètres, prolongerait l’avance de Jacksonville à 13-3 à la mi-temps, tandis qu’il ajouterait deux autres buts sur le terrain, un dans chaque quart-temps, en seconde période alors que les visiteurs terminaient un confortable gagner.

L’attaque de New York et la foule locale ont brièvement pris vie avec l’insertion de Streveler au quart-arrière. Il a mené l’équipe jusqu’à la ligne des 13 verges de Jacksonville sur un entraînement, mais a lancé un lancer à Garrett Wilson au quatrième essai pour voir le ballon retourné dans les essais.

Streveler, qui est allé 10 sur 15 pour 90 verges, est devenu un favori des fans au cours de l’été lorsqu’il a mené les Jets à trois victoires de retour au quatrième quart de la pré-saison.