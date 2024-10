Jaguar Wright dénonce les « mauvaises pratiques » de Jay-Z et Beyoncé et affirme que les victimes sont prêtes à témoigner

La chanteuse Jaguar Wright a fait des allégations controversées lors de son apparition dans Piers Morgan Uncensored, affirmant que trois individus étaient prêts à témoigner contre Jay-Z et Beyoncé. Wright a décrit le couple comme un « méchant petit couple » impliqué dans des pratiques douteuses, même si elle n’a pas fourni de preuves détaillées pour étayer ces affirmations. Les remarques de Wright surviennent au milieu de problèmes juridiques rencontrés par Sean « Diddy » Combs, alimentant les spéculations en ligne sur les liens entre les personnalités de l’industrie musicale.

Dans son interview, Wright a déclaré : « J’ai actuellement trois victimes qui sont prêtes à témoigner non seulement sur ce que M. Carter a fait », faisant référence à Jay-Z, dont le vrai nom est Shawn Corey Carter. Elle a également laissé entendre que Jay-Z et Beyoncé pourraient avoir été impliqués ou liés à la mort d’artistes comme Aaliyah et Michael Jackson, comparant leurs pratiques présumées à celles de Diddy, qui fait face à de graves poursuites judiciaires.

Bien que les théories du complot sur Jay-Z et Beyoncé circulent en ligne depuis des années, il n’existe aucune documentation formelle étayant les affirmations de Wright. Ni Jay-Z ni Beyoncé n’ont répondu publiquement aux allégations. Wright a également critiqué Jay-Z pour avoir gardé le silence sur les accusations portées contre Diddy, déclarant : « Il allume des petits incendies partout, oblige toutes les personnes impliquées à transporter de l’eau pendant qu’il s’enfuit sans réponse. »

Ces allégations ont relancé les théories du complot liant les Carter à des décès très médiatisés et à des pratiques commerciales louches dans l’industrie musicale. Malgré les nombreuses discussions en ligne, aucune action en justice n’a été engagée en lien avec les affirmations de Wright.