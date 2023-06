Jaguar rappelle les VUS électriques I-Pace en raison d’un risque d’incendie

Jaguar Land Rover rappelle quelque 6 400 VUS électriques I-Pace aux États-Unis en raison de craintes de surchauffe de la batterie du véhicule électrique haute tension.

Au moins huit incendies de véhicules ont été signalés à la suite du défaut, selon Reuters, mais pas d’accidents ni de blessés. On dit aux propriétaires de se garer loin des structures et, si possible, de recharger à l’extérieur.

Le logiciel de contrôle de l’énergie de la batterie de la voiture sera mis à jour par un concessionnaire, selon un avis du Administration nationale de la sécurité routièrequi indiquait également que « les modules de batterie seront remplacés si nécessaire ».

L’I-Pace a fait ses débuts à l’automne 2018. Le rappel concerne les véhicules des années modèles 2019 à 2024.

Des lettres de notification seront envoyées aux propriétaires d’I-PACE le 31 juillet, bien qu’ils puissent également contacter le NHTSA ou Jaguar pour plus d’informations.

Continuer à lire: GM rappelle 111 000 Chevy Bolt EV en raison de risques d’incendie

Les batteries ont été fabriquées par LG Energy Solution, une société sud-coréenne faisant déjà l’objet d’une enquête de la NHTSA après des rappels de cinq autres constructeurs automobiles – General Motors, Mercedes-Benz, Hyundai, Stellantis et Volkswagen – liés au risque d’incendie associé à leur lithium- batteries ioniques.

Jaguar, qui appartient à l’indien Tata Motors, a promis en 2021 que l’ensemble de sa flotte serait électrique d’ici 2025.

Le mois dernier, la société a déclaré qu’elle investirait 19 milliards de dollars dans les véhicules électriques au cours des cinq prochaines années, mais n’a pas confirmé son intention d’arrêter de produire des véhicules à essence, selon Reuters.

Continuer à lire: Pourquoi les batteries EV surchauffent-elles ?