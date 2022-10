Jaguar aime manger de la crème fouettée dans la main d’une femme

On nous a toujours appris à rester prudents et humbles lorsque nous visitons des animaux sauvages dans un zoo, une réserve faunique ou un centre de soins pour animaux. Si vous les traitez avec amour en retour, ils pourraient devenir vos amis. Ces animaux se sont même adaptés aux nouvelles choses introduites par les humains comme cliquer sur des selfies ou même manger de la crème fouettée. Les médias sociaux sont le réservoir de ces vidéos et récemment, un clip similaire est devenu viral sur Instagram.

Dans un extrait désormais viral, s’ouvre sur un jaguar nommé Gemini léchant la crème fouettée de la main d’une femme. La femme peut également être entendue en utilisant des affirmations et en disant «bonne fille», alors qu’elle a fini de manger en quelques secondes.

L’utilisateur d’Instagram a écrit dans la légende de la vidéo, “Gémeaux mangeant de la crème fouettée!”

Les utilisateurs des médias sociaux ont été impressionnés et ont réagi à la vidéo dans la section des commentaires. L’un d’eux a déclaré: «Je n’ai jamais pensé au fait que les grands félins aimeraient la crème fouettée. Les bruits sont trop mignons. Un autre utilisateur a ajouté: “Les petites jambes trapues.” Une autre personne a écrit : « Il est parfois difficile de croire qu’une telle beauté existe sur Terre. Une autre personne a commenté: “Aww Gemini est si mignonne et adorable et je l’aime tellement.”

La vidéo a recueilli plus de 70 000 vues jusqu’à présent depuis qu’elle a été partagée.

Regardez la vidéo ici :

Ce n’est pas la première fois qu’un chat sauvage montre de l’affection envers les humains. Plus tôt, un moment attendrissant a fait fondre les cyber-internautes de deux lions récusés lorsqu’ils ont rencontré la femme qui a aidé à les élever. Selon le rapport du Daily Mail, deux lions à savoir Malkia et Adelle ont été rejetés par la mère alors qu’ils n’étaient que des oursons et le duo a été remis à un centre de sauvetage de grands félins en Slovaquie. Les deux félins ont grandi avec des humains et considèrent la femme qui les a élevés comme leur mère.

