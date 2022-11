Jaguar affronte Crocodile sur son propre terrain, regardez la vidéo pour trouver qui sort vainqueur

Alors que nous sommes habitués à voir d’adorables vidéos d’animaux, de nombreux visuels que vous voyez du règne animal dans une jungle sont loin d’être adorables, bien qu’intrigants. Dans la jungle, c’est normalement la survie du plus apte et il est très courant que différentes espèces s’attaquent à d’autres animaux plus petits qui sont la proie de carnivores plus gros. Cependant, nous allons aujourd’hui vous montrer un conflit entre deux carnivores, l’un qui se nourrit de la terre et l’autre de l’eau. Une querelle intéressante entre un jaguar et un crocodile a été filmée alors que les deux tentent de s’affronter. Lisez la suite pour voir quel animal sort victorieux.

La vidéo a été partagée par une poignée Instagram nommée belle nouvelle photo et montre un jaguar marchant hardiment dans des eaux dangereuses. Probablement interpellé par ce nouvel intrus dans son territoire aquatique, le gros félin est subitement attaqué par un crocodile dans l’eau. Regardez ce qui se passe dans la vidéo.

Nous voyons une sorte de bataille sous-marine tendue entre les deux carnivores et une grande partie est masquée par les éclaboussures d’eau qui se produisent. Mais, il y a un gagnant clair à la fin. Le jaguar parvient non seulement à maîtriser son agresseur, mais il tient le crocodile par la bouche et le traîne hors de son territoire dans l’eau. Le crocodile est traîné dans la jungle voisine mais on ne sait pas s’il était mort ou vivant.

Alors que les grands félins comme les lions, les tigres et les léopards attaquent parfois les crocodiles, ce n’est pas très courant. Cependant, les jaguars sont connus pour être des tueurs fréquents de crocodiles.

