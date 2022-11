Jagtar Singh Johal: Nazanin Zaghari-Ratcliffe et son mari se joignent à une manifestation appelant au retour d’un ressortissant britannique détenu en Inde | Nouvelles du Royaume-Uni

Des centaines de personnes, dont Nazanin Zaghari-Ratcliffe et son mari Richard, ont défilé sur Downing Street pour exiger que le gouvernement appelle à la libération d’un Sikh britannique emprisonné en Inde.

Blogueur Jagtar Singh Johal a été détenu au Pendjab en 2017 et dit qu’il risque la peine de mort pour son activisme et sa campagne pour les droits humains des sikhs.

Image:

Jagtar Singh Johal risque une condamnation à mort pour au moins trois des accusations portées contre lui par les autorités indiennes. Photo : Campagne FreeJaggiNow



L’homme de 35 ans de Dumbarton a affirmé avoir été battu et électrocuté par la police du Pendjab et forcé de signer des documents vierges.

Il était dans le nord de l’Inde pour son mariage lorsque sa famille a déclaré qu’il avait été arrêté et embarqué dans une voiture banalisée.

La manifestation, à la veille du cinquième anniversaire de sa détention, intervient après que des espions du MI5 et du MI6 ont fourni des informations qui ont conduit à la torture de M. Johal.

S’il était confirmé, ce serait une violation de l’engagement de la Grande-Bretagne envers les droits de l’homme.

Parmi les manifestants d’aujourd’hui figuraient Richard Ratcliffe et son épouse Nazanin Zaghari-Ratcliffe, la femme anglo-iranienne qui a été détenue en Iran pendant six ans après avoir été accusée d’avoir comploté pour renverser le gouvernement.

M. Ratcliffe, qui a qualifié de “malhonnête” le traitement par le gouvernement britannique du cas de M. Johal, a déclaré: “Alors que les responsables du ministère des Affaires étrangères ont regardé la famille dans les yeux et leur ont promis qu’ils faisaient tout ce qu’ils pouvaient, les ministres ont donné la priorité aux dîners raffinés et au commerce. offres.”

Image:

La famille de M. Johal demande au gouvernement d’appeler à sa libération



“Ils conseillent aux familles de se taire pour que nous ne le voyions pas”

Il a déclaré à Sky News: “Il fait vraiment froid quand on le voit de près. Ils conseillent aux familles de se taire pour que nous ne le voyions pas.”

“Le gouvernement parle de son soutien à la famille et de la protection des citoyens britanniques. Pourtant, voici un cas, quelqu’un a été détenu illégalement et torturé pendant cinq ans, où il semble que le Royaume-Uni ait joué un rôle en permettant cela”, a-t-il déclaré. ajoutée.

Image:

Huit entraîneurs de tout le pays ont amené les manifestants.



“Nous avons entendu tant de mots vides de la part du gouvernement britannique”

Gurpreet Singh Johal, le frère aîné de M. Johal, a déclaré au cours des cinq dernières années “nous avons entendu tant de mots vides de la part du gouvernement britannique”.

Il a déclaré à Sky News: “Ils disent qu’ils sont inquiets, que son cas est une priorité, qu’ils l’ont soulevé au plus haut niveau, mais ils ne feront pas la seule chose qui pourrait faire la différence, c’est-à-dire exiger sa libération.

“Nous n’abandonnerons jamais la campagne pour Jagtar jusqu’à ce qu’il soit sur un vol de retour vers sa famille.”

Plus tôt cette année, un panel d’experts juridiques de l’ONU a déclaré que la détention de M. Johal était arbitraire, manquait de “base légale” et reposait sur des “motifs discriminatoires” en raison de sa foi sikh et de son “statut de défenseur des droits humains”.

Un porte-parole du Bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement (FCDO) a déclaré qu’il avait constamment fait part de ses inquiétudes concernant le cas de M. Johal, y compris ses allégations de torture.

Image:

Une lettre manuscrite de M. Johal à son avocat décrivant les tortures qu’il aurait subies. Photo : Campagne FreeJaggiNow



Ils ont déclaré: “Le Royaume-Uni s’oppose fermement à la peine de mort en toutes circonstances par principe et nous continuerons à le faire savoir clairement au gouvernement indien.”

Sky News a appris que lors de son voyage en Inde la semaine dernière, le ministre des Affaires étrangères James Cleverly avait évoqué le cas de M. Johal avec son homologue indien, Subrahmanyam Jaishankar.

Les avocats de M. Johal ont intenté une action en justice contre le ministère de l’Intérieur, le ministère des Affaires étrangères et le procureur général pour des allégations selon lesquelles le gouvernement britannique aurait été impliqué dans la fourniture d’informations aux autorités indiennes.

Les allégations sur les agences de renseignement britanniques seront pleinement explorées au cours du procès, “ce qui est le bon endroit pour le faire”, a déclaré le FCDO.

Le gouvernement indien a été contacté pour commentaires.