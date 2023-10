Lorsque l’offensive des Steelers de Pittsburgh entre sur le terrain, personne n’est surpris de voir ce qui se passe ensuite. Pas même les défenses. Les Jaguars de Jacksonville n’ont certainement pas été surpris, comme l’a déclaré le LB Foye Oluokon après le match. Pour environ la cinquième fois depuis la saison dernière, il est simplement le dernier adversaire à commenter la prévisibilité de son choix.

«Je pense que nous avons joué assez physiquement. Je ne sais pas s’ils nous en ont vraiment fait autant. J’ai en quelque sorte annoncé beaucoup de leurs pièces avant qu’elles ne se produisent », a-t-il dit après le match, via 1010XL 92.5 FM. « Nous pourrions les revoir plus tard. C’est une bonne équipe, alors chapeau à eux et soyez prêt si nous les voyons plus tard”.

Jaguars LB Foyesade Oluokun : “Je pense que nous avons joué assez physiquement. Je ne sais pas s’ils nous ont vraiment mis dessus à ce point. Ils ont en quelque sorte annulé beaucoup de leurs jeux avant qu’ils ne se produisent.” 👀 #Aciers #NFL – Dépôt des Steelers 7⃣ (@Steelersdepot) 30 octobre 2023

Dans l’ensemble, Oluokon a été consciemment mesuré dans ses commentaires. Il n’a pas mordu à l’hameçon lorsqu’on l’a interrogé sur le commentaire de « défense de l’espoir » du WR George Pickens la semaine dernière, disant simplement qu’ils espéraient plutôt bien.

Mais en regardant l’offensive des Steelers jouer aujourd’hui, il ne serait pas surprenant que les Jaguars aient une idée de ce qui les attend à l’avance. Ce n’était pas qu’ils jouaient de manière inspirée en soi, sur la base de certains affronts perçus. Ils savaient simplement comment défendre ce qu’ils s’apprêtaient à faire valoir.

Encore.

Surtout lorsqu’il s’agit de pièces de théâtre supposées « scénarisées ». Les Steelers n’ont pas obtenu de premier essai sur leurs quatre premières possessions, après 20 minutes de jeu, et des phénomènes similaires sont devenus trop courants au cours des deux dernières années.

C’est à peu près à cette époque que le premier chant « Fire Matt Canada » a été entendu à l’intérieur du stade Acrisure ce dimanche. Ces appels se sont répandus, que les Steelers jouent ou non dans la salle en question. Il y a même une pétition.

Le Canada en est à sa troisième saison en tant que coordonnateur offensif des Steelers et sa quatrième avec l’équipe au total après avoir été entraîneur des quarts en 2020. Il n’est plus l’homme le plus populaire à Pittsburgh depuis un certain temps – et les gens voulaient en fait qu’il soit coordonnateur offensif. en 2021 lors de sa première promotion.

Même les joueurs savent ce qui se passe. WR Diontae Johnson a récemment parlé de l’empathie qu’il ressent envers son appelant pour la quantité de vitriol qu’il reçoit, et qu’il fait tout son possible pour essayer de parler de la situation au Canada. Et pourtant, il a aussi admis qu’il n’aime pas toujours les pièces annoncées, mais qu’il doit quand même les respecter.

Mais même si toutes les équipes peuvent, dans une certaine mesure, évaluer ce qu’un adversaire est susceptible de réaliser – c’est à cela que sert l’étude cinématographique, après tout – la fréquence avec laquelle nous entendons ces commentaires sur l’offensive du Canada semble sans précédent.

Il s’agit d’une attaque relativement simpliste sans beaucoup de variété, à l’exception d’un jeu ici et là, donc cela ne devrait pas vraiment être trop difficile à comprendre. Et cela n’a pas beaucoup gagné en complexité, même si les acteurs du système ont acquis plus d’expérience. C’est plus qu’un modèle à ce stade.