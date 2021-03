Le projet de reconstruction de l’entraîneur Urban Meyer à Jacksonville a commencé avec un bruit sourd au lieu d’une éclaboussure.

Les Jaguars ont ouvert une agence libre lundi en acceptant des termes avec deux monteurs de ligne défensifs qui n’ont pas fait grand-chose lors de leurs premiers contrats; une paire d’équipiers spéciaux; un receveur rapide qui n’a pas réussi à atteindre 530 verges au cours de l’une de ses six premières saisons; et un compagnon porteur de ballon dont le premier passage à Jacksonville n’aurait pas pu être bien pire.

De grands noms? Pas même proche.

Le système s’adapte? Peut-être.

Ce n’était guère la façon dont on s’attendait à ce que la première incursion de Meyer dans le libre arbitre se déroule. C’est essentiellement l’équivalent de décrocher une classe de recrutement universitaire qui enregistre à peine un échec à l’échelle nationale.

Les Jaguars ont accepté des conditions avec l’ancien joueur de ligne défensive des Chicago Bears, Roy Robertson-Harris, pour un accord de 24,4 millions de dollars sur trois ans, comprenant 14 millions de dollars garantis, a déclaré une personne familière avec les négociations. Ils ont également accepté de ramener Dawuane Smoot, lui accordant un contrat de deux ans d’une valeur de 14 millions de dollars, a déclaré une autre personne familière avec les négociations.

Les gens ont parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat, car aucune des deux parties ne peut officialiser les accords d’agent autonome jusqu’à ce que la nouvelle année de la ligue commence mercredi.

Robertson-Harris a confirmé sa nouvelle équipe en tweetant DUUUVAL, le cri de ralliement de la ville.

Jacksonville a également décroché la sécurité Rudy Ford et le receveur Jamal Agnew, deux joueurs mieux connus pour leurs équipes spéciales, ainsi que le receveur Phillip Dorsett et le demi offensif Carlos Hyde. Aucun de ces quatre ne serait considéré comme un partant infaillible, même pas pour une équipe 1-15. Jacksonville a échangé contre Hyde en 2018 et l’a libéré cinq mois plus tard. Il a couru 58 fois pour 189 verges en huit matchs avec les Jags.

Jacksonville a ajouté un partant tard lundi avec l’ajout de l’ancien sécurité des Chargers de Los Angeles, Rayshawn Jenkins, qui aurait accepté un contrat de quatre ans.

Pourtant, ce fut une journée décevante pour l’équipe qui avait plus d’espace de plafond salarial (près de 73 millions de dollars) que toute autre équipe, et des trous partout. Une théorie: Meyer n’était pas familier avec le fonctionnement de la NFL et des agents, et ses deux principaux employés du front-office, le directeur général Trent Baalke et le cadre supérieur du personnel, Tom Gamble, ont eu de longues pauses hors de la ligue.

Baalke a souligné la semaine dernière la nécessité de trouver de la valeur dans le libre arbitre, certains diraient que c’était l’année pour profiter d’un marché déprimé et cela pourrait certainement être le cas avec les sept ajouts de l’équipe au jour 1.

Il était clair que Meyer mettait l’accent sur les relations plutôt que sur les risques. Hyde a joué pour Meyer à l’université et pour Baalke à San Francisco. Brian Schottenheimer, coordinateur du match de passage, et l’entraîneur des receveurs Sanjay Lal ont travaillé avec Hyde et Dorsett à Seattle l’année dernière.

Agnew a en moyenne 28 verges sur un retour de botté et 12,7 un retour de botté de dégagement avec Detroit l’année dernière et retrouve l’ancien coordinateur offensif des Lions et actuel des Jaguars, Darrell Bevell, qui pourrait utiliser sa vitesse dans ce qui devrait être une attaque ouverte avec présomption de repêchage n ° 1 choisissez Trevor Lawrence.

DUUUVAL !!! Je vais vous donner tout ce que j’ai et plus, a tweeté Agnew.

Robertson-Harris et Smoot sont quelque peu aberrants, bien que Meyer ait gardé plusieurs assistants défensifs familiers avec Smoot, qui avait 11 1/2 sacs en quatre ans avec les Jags.

Robertson-Harris et Smoot devraient être 3-4 bouts défensifs dans le schéma du nouveau coordinateur Joe Cullen.

Jacksonville a le coureur de passes du Pro Bowl 2019 Josh Allen et le plaqueur de nez DaVon Hamilton, un choix de troisième ronde il y a un an, mais cherche à faire des ajouts importants autour de ces deux-là. K’Lavon Chaisson, le 20e choix au général en 2020, pourrait faire un saut tout en passant de la défensive à un ajustement plus naturel chez le secondeur extérieur.

Mais Robertson-Harris et Smooth ont fourni peu de buzz aux fans de Jaguars pour commencer la période de falsification légale de la NFL. Ils espéraient Dalvin Tomlinson des Giants de New York ou peut-être Matt Judon de Baltimore, Shaq Barrett de Tampa Bay ou Carl Lawson de Cincinnati. Judon a accepté des termes avec la Nouvelle-Angleterre et Barrett est resté à Tampa.

___

