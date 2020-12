Mike Glennon fera son quatrième départ de la saison lorsque les Jaguars de Jacksonville seront les hôtes de Chicago dimanche.

L’entraîneur Doug Marrone a fait l’annonce samedi après l’entraînement final de la semaine par l’équipe, choisissant Glennon plutôt que Gardner Minshew.

Les Jaguars (1-13) ont également exclu le demi-offensif recrue James Robinson, qui a raté l’entraînement toute la semaine en raison d’une blessure à la cheville gauche. Robinson a été le plus grand point lumineux de l’équipe lors de sa séquence de 13 défaites consécutives. Dare Ogunbowale et Devine Ozigbo devraient obtenir le gros des courses contre les Bears (7-7).

Robinson est à 35 verges de briser le record de course de la NFL par une recrue non repêchée. Il tentera de marquer lors de la finale de la saison à Indianapolis. On ne sait pas qui sera le quart-arrière dans celui-là.

Marrone a ouvert le poste après la performance de cinq sacs de Minshew lors d’une éruption à Baltimore la semaine dernière. Minshew a pris une sécurité, a perdu un échappé et a eu une interception retournée pour un touché qui a été annulé en raison d’une pénalité pour coup tardif sur le quart-arrière. Il a également manqué plusieurs récepteurs ouverts en profondeur.

Glennon a commencé les trois semaines précédentes, une course qui s’est terminée après son quatrième chiffre d’affaires en six trimestres. Glennon a lancé pour 600 verges, avec trois touchés et trois interceptions, en trois matchs.

Glennon obtient le signe de tête contre l’équipe qui lui a payé 16 millions de dollars en 2017. Glennon a commencé quatre matchs pour Chicago avant de céder la place à la recrue de l’époque, Mitchell Trubisky.

Les anciens coéquipiers vont désormais s’affronter pour la première fois, tous deux à partir de la semaine 16 après avoir été mis au banc plus tôt cette saison.

Il ne reste plus beaucoup de gars avec qui j’ai joué, mais il y en a une poignée », a déclaré Glennon cette semaine. «Je pense que chaque fois que vous allez contre votre ancienne équipe, il y a toujours une excitation supplémentaire. Je pense que c’est assez naturel de voir et de bien voir ce qui se passe.

___

