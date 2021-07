Jagger Eaton remporte le bronze aux Jeux olympiques de Tokyo en skateboard pour l’équipe américaine

TOKYO – Plus d’un demi-siècle après avoir gagné en popularité dans les rues du sud de la Californie, le skate a fait ses débuts olympiques dimanche à Tokyo.

Comme il se doit, un Américain était sur le podium.

Jagger Eaton a remporté le bronze dans la discipline masculine de rue à Ariake Urban Sports Park.

Le Japonais Yuto Horigome a remporté l’or et le Brésilien Kelvin Hoefler l’argent.

On s’attendait depuis longtemps à ce que les États-Unis remportent une médaille olympique dans cette épreuve, mais peu s’attendaient à ce que l’Américain soit Eaton.

L’Arizonan de 20 ans s’est à peine qualifié pour l’équipe des États-Unis dans la discipline masculine de rue au cours d’un long et serré processus de qualification olympique.

Le grand favori de l’événement était Nyjah Huston, six fois champion du monde et l’un des skateurs les plus populaires au monde. Huston a atteint la finale mais a été éliminé sur quatre de ses cinq tentatives de tricks, l’éliminant ainsi de la course aux médailles. Il a terminé 7e.

Eaton est le premier de ce qui sera probablement plusieurs médaillés américains dans les quatre disciplines du skateboard – street et park pour hommes et femmes. Et il est le premier Américain à remporter une médaille dans l’un des nouveaux sports aux Jeux de Tokyo, qui comprend également le karaté, l’escalade sportive et le surf.

La compétition de skate se poursuivra lundi avec le street féminin. Les compétitions masculines et féminines de parc, où les États-Unis devraient remporter au moins une médaille de plus, reprendront à la fin de la semaine prochaine.

