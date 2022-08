Jaggannath Das aide les géants du Gujarat à battre les pistolets rapides de Chennai

Le polyvalent Jaggannath Das a produit un spectacle remarquable pour donner aux Gujarat Giants une victoire en six points sur Chennai Quick Guns dans l’Ultimate Kho Kho ici vendredi.

Avec cette victoire, les Gujarat Giants ont non seulement consolidé leur position dans le Top 2 sur le tableau des points, mais ont également égalisé leur record en tête-à-tête à 1-1 contre Chennai Quick Guns.

Das a montré de splendides compétences défensives dans le troisième virage et a marqué six points bonus pour son séjour de 3,42 minutes. Ses efforts ont empêché Chennai Quick Guns d’ajouter trop de points alors qu’ils terminaient le troisième tour avec seulement 10 points d’avance sur un score de 42-32.

C’est encore une fois Das, qui a renvoyé le défenseur adverse Mahesh Shinde avec un saut en parachute impressionnant pour donner aux Gujarat Giants une avance victorieuse dans le dernier virage crucial avant de remporter une victoire 50-44. Das a également obtenu cinq points dans l’attaque pour ses deux licenciements tandis que Suyash Gargate l’a soutenu avec huit points.

Pour Chennai Quick Guns, le capitaine Amit Patil a marqué 10 points.

Plus tôt, le skipper des Gujarat Giants, Ranjan Shetty, avait choisi de défendre car ils avaient non seulement empoché huit points, mais également limité l’opposition à 19 points dans les sept premières minutes du match, grâce à Nilesh Jadhav et Abhinandhan Patil, qui ont marqué quatre points bonus chacun par passant respectivement 3,06 minutes et 3,03 minutes sur le tapis.

Le skipper de Chennai Quick Guns a défendu pendant 3,12 minutes, récoltant quatre points bonus pour son équipe, mais les Gujarat Giants ont ajouté 18 points pour prendre une avance de 26-23 à la mi-manche.

