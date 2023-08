Jagdish Tytler du Congrès accusé de meurtre par CBI dans l’affaire des émeutes de 1984

Le chef du Congrès, Jagdish Tytler, a incité la foule à tuer des sikhs près de Gurudwara Pul Bangash à Delhi, selon l’acte d’accusation du Bureau central d’enquête contre lui, déposé le 20 mai. M. Tytler a été accusé de meurtre dans une affaire d’émeutes anti-sikhs vieille de 39 ans.

« Tytler a provoqué la foule à tuer les sikhs, ce qui a entraîné l’incendie de Gurudwara Pul Bangash par la foule et le meurtre de trois personnes appartenant à la communauté sikhe le 1.11.1984 », a déclaré la CBI, ajoutant qu’il avait incité la foule, qui a brûlé Gurudwara Pul Bangash et a tué Thakur Singh et Badal Singh.

L’acte d’accusation de la CBI cite un témoin disant qu’elle a vu le chef du Congrès sortir de sa voiture et inciter la foule.

« Elle a vu une foule piller sa boutique, mais elle a décidé de revenir le plus tôt possible. Sur le chemin du retour, sur la route principale près du Gurdwara Pul Bangash, elle a vu une voiture Ambassador blanche d’où est sorti l’accusé Jagdish Tytler. . L’accusé Jagdish Tytler a incité la foule à tuer d’abord les sikhs, puis à se livrer au pillage. Après avoir vu cela, elle est retournée chez elle et s’est ensuite réfugiée dans la maison de son voisin, où elle a vu les corps de Shri Badel Singh et Shri Gorcharan Singh (une employée de son mari qui était restée chez eux dans la nuit du 31.10.1984) a été jetée du toit de la maison d’un voisin puis transportée sur une charrette en bois avec des pneus, puis ces corps ont été brûlés à l’aide des pneus. a également vu le Gurudwara Pul Bangash être mis en lires par la foule », a-t-il déclaré.

Il mentionne un autre témoin qui a vu une foule portant des bidons d’essence, des bâtons, des épées et des tiges. Jagdish Tytler, qui était alors député, était également présent devant le Gurudwara Pul Bangash, a-t-il dit, ajoutant que le chef du Congrès incitait la foule à attaquer les Gurudwara.

« Après avoir vu cela, les passagers du bus lui ont conseillé d’enlever son turban et de rentrer chez lui. Il s’est dépêché d’arrêter un pousse-pousse automatique qui se dirigeait vers son domicile et dans ce pousse-pousse automatique, il est retourné chez lui. » le bordereau d’honoraires indiqué.

Citant un autre témoignage d’un affidavit déposé devant la commission d’enquête du juge Nanavati en 2000, il a déclaré que le témoin avait déclaré avoir remarqué un groupe d’hommes debout près de la porte de l’hôpital TB (Delhi) où une voiture est arrivée transportant l’accusé Jagdish Tytler, qui est sorti et a réprimandé les gens qui s’y étaient rassemblés en disant que ses instructions n’avaient pas été fidèlement exécutées.

« L’accusé Jagdish Tytler a également déclaré que sa position avait été grandement compromise et abaissée aux yeux des dirigeants centraux. Selon cet affidavit, l’accusé Jagdish Tytler a déclaré aux personnes présentes que seuls des meurtres nominaux de sikhs avaient eu lieu dans sa circonscription par rapport à East Delhi, Outer Delhi, Cantt. etc. » Il a déclaré, ajoutant que M. Tytler avait également déclaré qu’il avait promis de tuer des sikhs à grande échelle et avait demandé une protection totale, mais « vous m’avez trahi et m’avez laissé tomber ».

Au cours de l’enquête, des preuves suffisantes ont été enregistrées que l’accusé Jagdish faisait partie du rassemblement illégal qui s’était rassemblé près de Gurudawara Pul Baangash le 1er novembre 1984, violant les ordonnances d’interdiction, « a incité, incité, provoqué la foule à tuer les Sikhs qui a entraîné l’incendie du Gurudwara par la foule et le meurtre de trois personnes appartenant à la communauté sikhe et a également favorisé l’inimitié entre différents groupes religieux », conclut l’acte d’accusation.

Un tribunal de Delhi avait accordé vendredi une caution anticipée à Jagdish Tytler dans l’affaire des meurtres de Pul Bangash.

Les membres du Delhi Sikh Gurdwara Management Committee (DSGMC) ont organisé aujourd’hui une manifestation devant le tribunal de l’avenue Rouse de Delhi, où M. Tytler a comparu après avoir reçu une convocation.

L’agence d’enquête avait recueilli le mois dernier des échantillons de voix de M. Tytler en relation avec la violence dans la région de Pul Bangash.

Il a été nommé dans le rapport de la Commission Nanavati qui a enquêté sur les émeutes.

M. Tytler, cependant, a insisté sur le fait qu’il n’y avait même pas une « preuve unique » contre lui.