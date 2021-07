Jagannath Puri Rath Yatra 2021 : Sudarsan Pattnaik rend hommage au festival avec un char d’art en sable 3D à couper le souffle ! | Actualités culturelles

New Delhi: Le festival tant attendu et vénéré de Jagannath Puri Rath Yatra dans la ville-temple de Puri, Odisha, débutera à partir du 12 juillet de cette année. Les fidèles sont enthousiasmés par le festival de 15 jours et les préparatifs battent leur plein. Pour honorer cette importante occasion festive, l’artiste du sable Sudarsan Pattnaik s’est rendu sur Twitter pour partager sa magnifique œuvre d’art d’un char de sable avec ses partisans. L’artiste prévoit de battre tous les records car il prétend avoir créé le plus grand char d’art de sable en 3D de Rath Yatra de Lord Jagannath sur la plage de Puri à Odisha. À 43,2 pieds de long et 35 pieds de large, il est absolument énorme.

Il a écrit sur Twitter : « A l’occasion de #RathaYatra, nous avons créé un plus grand char d’art de sable en 3D du #NandighosaRatha de Lord Jagannath de 43,2″ de long et 35 pieds de large sur la plage de #Puri à Odisha. Nous espérons que ce sera un nouveau record . #JaiJagannath »

Découvrez la belle œuvre d’art:

À l’occasion de #RathaYatra nous avons créé un plus grand char d’art de sable 3D de Lord Jagannath #NandighosaRatha de 43,2″ pi de long et 35 pi de large à #Puri plage à Odisha. Nous espérons que ce sera un nouveau record. #JaiJagannath pic.twitter.com/GPelL3ObjS – Sudarsan Pattnaik (@sudarsansand) 11 juillet 2021

Bien que les préparatifs du festival soient en cours, ils seront notamment mis en sourdine en raison du déclenchement de la deuxième vague de COVID et de la possibilité d’une troisième vague.

Selon l’administrateur du temple Puri Jagannath, Ajaya Jena, les serviteurs testés négatifs pour COVID-19 seraient autorisés à participer à la traction des chars. En outre, trois mille « sevayat » (serviteurs) et 1000 responsables du temple seront autorisés à accomplir tous les rituels. Des tests RTPCR ont lieu à quatre endroits à Puri depuis le 8 juillet.

Rath Yatra est un festival associé au Seigneur Jagannath qui se tient chaque année à Puri dans l’État d’Odisha. Également connue sous le nom de fête du char, cette année marque le 144e Rath Yatra du Seigneur. Ratha Yatra commémore la visite annuelle de Lord Jagannatha au temple Gundicha Mata.

On pense que pour rendre hommage à la reine Gundicha, épouse du légendaire roi Indradyumna, qui a construit le temple Puri Jagannatha, Lord Jagannatha avec son frère Balabhadra et sa sœur Subhadra quittent leur demeure habituelle du temple principal et passent du temps à ce temple construit par Gundicha en leur honneur.