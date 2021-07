Jagannath Puri Rath Yatra 2021 : Date, horaires de Puja, protocole COVID – Tout ce que vous devez savoir ! | Actualités culturelles

New Delhi : Le festival tant attendu et vénéré de Jagannath Puri Rath Yatra dans la ville-temple de Puri, Odisha, débutera à partir du 12 juillet de cette année. Tous les préparatifs battent leur plein, l’administration est prête à maintenir le protocole COVID en place et les mesures de sécurité sont également prises en charge.

Ratha Yatra le lundi 12 juillet 2021

Dwitiya Tithi commence – 07:47 le 11 juillet 2021

Dwitiya Tithi se termine – 08:19 le 12 juillet 2021

(selon drikpanchang.com)

Le festival de 15 jours a été célébré avec beaucoup d’enthousiasme et de ferveur à Odisha, Bhubaneswar. La ville-temple de Puri attire des touristes du monde entier qui visitent l’endroit, juste pour avoir un aperçu du Seigneur et assister au majestueux Rath Yatra.

Cependant, cette année, en raison de l’épidémie mortelle de deuxième vague de coronavirus COVID-19, des restrictions ont été imposées.

Selon l’administrateur de Temple Puri Jagannath, Ajaya Jena, les serviteurs testés négatifs pour COVID-19 serait autorisé à participer à la traction des chars. « Comme l’année dernière cette année, Rath Yatra se tiendra sans fidèles le 12 juillet 2021, conformément à l’ordonnance de la Cour suprême et aux SOP émises par le gouvernement d’Odisha. Aucun fidèle n’a été autorisé à participer à Rath Yatra. RT-PCR négatif et ayant été complètement vacciné seront autorisés à assister à la yatra. Environ 1 000 fonctionnaires, à l’exclusion du personnel de police, seront déployés », a déclaré Jena à l’ANI.

Selon l’Administrateur, trois mille « sevayat » (serviteurs) et 1 000 responsables du temple seront autorisés à effectuer tous les rituels et les tests RTPCR se déroulent à quatre endroits à Puri depuis le 8 juillet.

Rath Yatra est un festival associé au Seigneur Jagannath qui se tient chaque année à Puri dans l’État d’Odisha.

Également connue sous le nom de fête du char, cette année marque le 144e Rath Yatra du Seigneur. le trois chars utilisés pour transporter le Seigneur Jagannath, le Seigneur Balabhadra et Devi Subhadra (soeur) sont de taille différente et d’autres détails. Les chars sont magnifiquement et intrinsèquement conçus et peints chaque année.

Ratha Yatra commémore la visite annuelle de Lord Jagannatha au temple Gundicha Mata. On pense que pour rendre hommage à la reine Gundicha, épouse du légendaire roi Indradyumna, qui a construit le temple Puri Jagannatha, Lord Jagannatha avec son frère Balabhadra et sa sœur Subhadra quittent leur demeure habituelle du temple principal et passent du temps à ce temple construit par Gundicha en leur honneur.

Selon drikpanchang.com, il est dit qu’après que le Seigneur Jagannath avec son frère Balabhadra et sa sœur Subhadra se soient reposés pendant 8 jours au temple Gundicha Mata, ils se sont mis en route pour leur retour Jatra à la demeure principale. Ce jour est connu sous le nom de Bahuda Yatra ou Return Yatra, observé le huitième jour après Ratha Yatra à Dashami Tithi. À son retour, le Seigneur s’arrête également au temple Mausi Maa qui est dédié à la déesse Ardhashini.

Nous souhaitons à tous un très joyeux Jagannath Yatra !