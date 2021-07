Jagannath Puri Rath Yatra 2021 : À l’intérieur de la célébration au temple Shree Jagannatha au milieu de COVID ! – Voir photos | Actualités culturelles

New Delhi: Le festival de Jagannath Puri Rath Yatra dans la ville-temple de Puri, Odisha a commencé aujourd’hui (12 juillet) et les célébrations battent leur plein. Cependant, en raison de l’épidémie de COVID lors de la deuxième vague et de la possibilité d’une troisième vague, les célébrations ne seront plus aussi grandioses qu’avant. Selon un rapport de l’ANI, le Rath Yatra se déroulera sans fidèles car seuls les serviteurs avec un rapport de test COVID négatif seront autorisés à participer à la traction des chars.

Selon les mises à jour sur le temple Shree Jagannath à Puri, Odisha, les célébrations ont commencé par des rituels de routine des divinités telles que « Mangala Aarti », « Mailam », « Abakasha », « Surya Puja », « Dwarapala Puja », « Rosa homa » , « Gopalaballava dhupa », « Sakala Dhupa » (Khechudi bhoga). Tous avaient eu lieu tôt le matin.

Sur leur compte Twitter officiel, le compte du temple Shree Jagannath a écrit : « Aujourd’hui, les rituels de routine des divinités qui incluent ‘Mangala Aarti’, ‘Mailam’, ‘Abakasha’, ‘Surya Puja’, ‘Dwarapala Puja’, ‘Rosa homa ‘, ‘Gopalaballava dhupa’, ‘Sakala Dhupa’ (Khechudi bhoga) ont été achevés tôt le matin. »

Après les rituels de routine, les serviteurs accomplissaient les rituels ‘Ratha Pratistha’.

Le responsable des médias sociaux du temple Shree Jagannatha a également partagé une vidéo du Patitapaban Darshan du jour au temple Shree Jagannatha. Pour les non avertis, l’image du Seigneur Jagannath montée à Gumuta Griha à l’entrée principale est l’endroit où les fidèles prennent le « Patitapaban Darshan ».

Rath Yatra est un festival associé au Seigneur Jagannath qui se tient chaque année à Puri dans l’État d’Odisha. Également connue sous le nom de fête du char, cette année marque le 144e Rath Yatra du Seigneur. Ratha Yatra commémore la visite annuelle de Lord Jagannatha au temple Gundicha Mata.

On pense que pour rendre hommage à la reine Gundicha, épouse du légendaire roi Indradyumna, qui a construit le temple Puri Jagannatha, Lord Jagannatha avec son frère Balabhadra et sa sœur Subhadra quittent leur résidence habituelle du temple principal et passent du temps à ce temple construit par Gundicha en leur honneur.