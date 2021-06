Jagame Thandhiram de Dhanush FUITE en ligne, TÉLÉCHARGEMENT GRATUIT FULL HD disponible sur TamilRockers, Telegram | Nouvelles régionales

New Delhi : Le prochain Jagame Thandhiram de la superstar du Sud Dhanush aurait été divulgué en ligne, un jour avant sa sortie officielle. Des sites de piratage notoires tels que Tamilrockers sont de retour ! Le téléchargement FULL HD de l’acteur est disponible sur Telegram et Tamilrockers, apparemment.

Ce n’est pas la première fois qu’un film très attendu est la proie de sites de piratage. Auparavant aussi, de nombreux films bollywoodiens et régionaux ont été divulgués en ligne par des tamouls.

Jagame Thandhiram est un film de gangster de comédie d’action, écrit et réalisé par Karthik Subbaraj. Il a été et produit par S Sashikanth et Ramachandra de YNOT Studios, avec Reliance Entertainment.

Le film met en vedette Dhanush, Aishwarya Lekshmi et James Cosmo, avec Joju George et Kalaiyarasan dépeignent des rôles de soutien. Il marque également les débuts au cinéma indien de James Cosmo.

Auparavant, Roohi de Janhvi Kapoor, Drishyam 2, 2.0 de Mohanlal, Angrezi Medium, Bhoot Part One The Haunted Ship, Shubh Mangal Zyada Saavdhan, Love Aaj Kal et Street Dancer 3D, Mumbai Saga, Vakeel Saab, entre autres, ont été touchés par le piratage.

En outre, le film dramatique romantique Telugu Uppena a été divulgué en ligne sur Tamilrockers, Telegram, MovieRulz et d’autres sites torrent en qualité HD.