Jag Bains, vainqueur de “Big Brother”, explique son discours final enflammé

Il a été éliminé à l’unanimité Grand frère. Et pourtant, d’une manière ou d’une autre, il a également gagné la partie.





Jag Bains est devenu le champion de Grand frère saison 25 lorsqu’il a battu Matt Klotz lors des deux dernières finales de la saison de jeudi. Jag cock-a-doodle-zoom a atteint 750 000 $ en battant Matt lors d’un vote du jury de 5 contre 2 – un résultat surprenant pour de nombreux téléspectateurs qui pensaient que le jeu social apparemment supérieur de Matt pourrait l’emporter.





Lorsque Jag a devancé Matt de peu lors d’un bris d’égalité lors de la compétition finale des chefs de famille et a néanmoins amené son partenaire de l’alliance Minutemen à la fin avec lui, il est apparu que cela pourrait être l’erreur de 750 000 $ dont Felicia Cannon n’arrêtait pas de parler. Au lieu de cela, cela montrait la confiance suprême de Jag dans le fait qu’il pouvait toujours remporter l’argent sans brûler son meilleur ami dans le jeu – un ami qui l’avait sauvé avec un pouvoir de réinitialisation après que Jag ait été expulsé de la maison au cours de la quatrième semaine.





La confiance de Jag s’est certainement manifestée dans son discours final devant le jury, lorsqu’il a proclamé d’une voix retentissante : « Mes mains sont couvertes de votre sang. Je suis l’acteur le plus dominant, le plus magistral et le plus stratégique de cette maison. » Le jury a finalement accepté et lui a remis le titre ainsi que le prix en espèces qui l’accompagne. Nous avons discuté avec le propriétaire de l’entreprise de camions de 25 ans quelques heures seulement après sa victoire triomphale et sommes allés au fond de la stratégie finale de Jag, de ce message de confiance au jury et de la question de savoir s’il envisageait vraiment d’éliminer Matt lors des quatre derniers. . (Assurez-vous également de lire nos questions-réponses finales avec le finaliste Matt, le troisième Bowie Jane, le juré Cameron Hardin et l’animatrice Julie Chen Moonves.)





Jag Bains à propos de la saison 25 de “Big Brother”.

CBS





DIVERTISSEMENT HEBDOMADAIRE: Tout d’abord, félicitations. Vous devez être plutôt content en ce moment.





BAINS JAG : Merci beaucoup. Je suis vraiment content. C’est un sentiment surréaliste.





Je sais que vous faisiez des calculs de jury dans votre tête, alors quand vous avez choisi Matt pour aller jusqu’au bout, que pensiez-vous que ce vote final allait être ?





Honnêtement, je ne le savais pas. Je pensais que je pourrais peut-être convaincre quelques jurés de voter pour moi. Je pensais avoir le vote de Cam. Je pensais pouvoir obtenir le vote de Bleu. Au-delà de cela, c’était en l’air. Et honnêtement, quand j’ai choisi Matt, j’ai pensé qu’il y avait une très réelle possibilité qu’il puisse tout gagner.





Certains votes vous surprennent ?





J’étais satisfait du vote de Cory et de l’Amérique. Je ne savais pas s’ils allaient voter pour moi. J’ai été surpris, je ne peux pas dire surpris, mais j’ai été vraiment très soulagé par Bowie. C’est le vote qui comptait le plus pour moi. je vraiment Je voulais son vote parce que j’ai l’impression qu’à la toute dernière étape, je l’ai éliminée, et cela peut être quelque chose de très lourd pour quiconque est assis là, et elle n’a pas eu le temps de tout traiter. J’étais donc vraiment soulagé et reconnaissant qu’elle ait voté pour moi.





Jag Bains à propos de la saison 25 de “Big Brother”.

CBS





Vous vous êtes montré très fort et agressif dans vos réponses au jury et dans votre discours final, en criant à un moment donné “Mes mains sont couvertes de ton sang”. Craigniez-vous que l’arrogance – ou le zoom-doodle, pour ainsi dire, puisse heurter certains jurés dans le mauvais sens ?





Ouais, ce n’était vraiment pas de l’arrogance pour moi. Je deviens vraiment passionné. Vraiment passionné. Et j’ai toujours dit que vous devriez défendre vos intérêts. Et c’était moi qui me défendais vraiment. Cela représente cent jours de préparation pour ce seul instant. Et c’est la seule chance que j’ai de partager avec le jury à quel jeu j’ai joué et de tout admettre. Je savais donc, en prononçant mon discours, que je devenais passionné, mais c’était le cas – c’est qui je suis. J’ai joué à ce jeu, je vais l’admettre. Et à la fin de la journée, je a fait j’ai beaucoup de sang sur les mains. Je n’ai pas menti dans mon discours, alors je l’ai simplement reconnu.





Et je me disais : Écoutez, s’ils votent pour moi parce qu’ils respectent ce gameplay, alors ils voteront pour moi. Et s’ils ne le font pas, au moins je me suis défendu et peut-être que je n’ai pas gagné à cause de cela, mais ce n’est pas grave. Je ne veux jamais regretter mes discours ou mes réponses.





Dans quelle mesure étiez-vous inquiet que les gens ne vous accordent pas la victoire parce que vous avez été éliminé à l’unanimité au cours de la quatrième semaine et que pourrait être un facteur disqualifiant dans l’esprit de quelqu’un?





C’était une réalité. J’avais réfléchi à tous les scénarios possibles qui pourraient tourner mal ou bien et à tous les défauts que les gens pourraient signaler dans mon jeu. Et c’était une réalité. J’ai été éliminé et Matt m’a sauvé, et c’est la raison pour laquelle j’étais même parmi les deux derniers. C’est la raison pour laquelle j’ai eu cette opportunité. Donc, si quelqu’un choisit de ne pas me donner le droit de voter à cause de cela, c’est une décision qu’il prend. Mais la seule chose que je peux contrôler, c’est la façon dont je veux me présenter et présenter mon jeu et comment je peux montrer à tout le monde que “Oui, j’ai été rejeté, mais regardez tout ce que j’ai fait après cela. Regardez mon histoire et mon voyage dans ce jeu. Chaque semaine, je me suis amélioré dans le jeu. ” Et c’est un message convaincant à partager avec le jury.





Jag Bains et Matt Klotz sur la saison 25 de “Big Brother”.

CBS





Vous sembliez vraiment sur le point de voter contre Matt au lieu de Felicia lors des quatre derniers. Était-ce une considération sérieuse et si oui, qu’est-ce qui vous a fait changer d’avis ?





Je suis quelqu’un avec qui j’analyserai chaque petite chose jusqu’au fond, quoi qu’il arrive. Chaque scénario, même si je ne le fais pas, je veux m’assurer d’avoir examiné toutes les raisons, et quand j’aurai toutes les informations, je pourrai alors prendre la décision. En fin de compte, en fin de compte, je savais à quel type de jeu je voulais jouer. Je voulais jouer au type de jeu où je peux regarder en arrière, garder la tête haute et être fier des décisions que j’ai prises. Et je voulais jouer à un jeu loyal.





Matt m’a sauvé dans ce jeu et il ne m’a jamais tourné le dos. Je n’allais pas lui tourner le dos. Et j’ai donc pris cette décision de le sauver et de continuer à le sauver et de l’emmener jusqu’au bout et je suis resté fidèle au jeu auquel j’avais décidé de jouer, qui est un jeu d’intégrité et de loyauté envers celui à qui j’ai choisi d’être fidèle. . Et cette personne était Matt.





Il y a aussi un élément de jeu dans cela dans le sens de comment pensez-vous que le jury réagit si vous coupez Matt et ne l’amenez pas jusqu’au bout ? Est-ce que vous y avez pensé ?





C’était moins un facteur pour moi. Garder Matt n’était pas un jeu. Je pensais vraiment qu’être fidèle à Matt pourrait me faire plus de mal que de m’aider. Je pensais vraiment qu’en l’amenant jusqu’au bout, il pourrait tout gagner. Donc la raison pour laquelle j’ai tout pesé autant, c’est parce que cela avait beaucoup de poids. J’avais vraiment l’impression que c’était une décision de 750 000 $ et que je pourrais en fait lui remettre les 750 000 $.





La question se résumait donc à : est-ce que j’apprécie l’argent, ou est-ce que j’apprécie le jeu d’une manière dont je serai fier ? Est-ce que j’apprécie ma loyauté, mon caractère ? Et j’ai décidé, je suis venu dans ce jeu en voulant jouer à un certain type de jeu, et étant sur Grand frère était déjà pour moi la plus grande réussite. Être le premier sikh à Grand frère est déjà énorme. L’argent et la victoire, évidemment je veux gagner et c’était un objectif, mais je n’allais pas tout sacrifier et poignarder dans le dos la seule personne à qui j’étais fidèle et à qui j’avais promis d’aller jusqu’au bout juste pour avoir une chance légèrement meilleure.





Jag Bains à propos de la saison 25 de “Big Brother”.

CBS





Vous avez parlé d’être le premier joueur sikh de l’histoire de la franchise. Cette responsabilité peut parfois s’accompagner d’un poids considérable. Avez-vous ressenti ce poids ?





Absolument. Je pense qu’en arrivant dans le match et tout au long du match, j’ai eu ce poids. Il y a juste eu un changement dans mon état d’esprit, et je pense qu’en tant que spectateur, vous pouvez probablement le constater. Je sais que je l’ai ressenti au début du match. J’ai été nul. J’étais fidèle jusqu’à un défaut. Et ce que j’ai réalisé, c’est que si je suis fidèle à tout le monde, cela veut dire que je ne suis fidèle à personne. Et j’ai décidé que je ne pouvais pas jouer à ce jeu. Je ne peux pas représenter toute ma communauté. Je ne peux que me représenter sous le meilleur jour possible et espérer que cela présente ma communauté sous un jour positif.





Et c’est à ce moment-là que j’ai décidé que j’allais toujours jouer loyalement, mais je vais jouer loyalement envers une personne, et cette personne était Matt. Et c’est ainsi que j’ai montré qui je suis, montré mon caractère et représenté ma communauté tout en étant capable de jouer au jeu sans simplement me dire : “Très bien, votez pour moi parce que je me sens mal de faire sortir tout le monde.” Je devais jouer au jeu et trouver ce terrain d’entente où ma morale était intacte, tout comme le gameplay.





10 victoires en compétition cette saison, le plus en Grand frère histoire. À un moment donné – surtout après qu’Hisam et Cameron aient quitté la maison – vous attendiez-vous simplement à gagner en entrant dans une compétition ?





Je ne m’attendais jamais à gagner. J’avais confiance en moi, mais je n’ai jamais été arrogant. Je ne suis pas quelqu’un qui a un ego. J’étais nerveux avant chaque compétition. Je me disais : “Je dois gagner ça. D’une manière ou d’une autre, je dois y parvenir. Ça y est.” Et je pense que les compositions sont le jeu de tout le monde. Ils le sont vraiment. C’est juste que j’avais ce feu en moi. Je savais que je devais gagner. Et donc je suis vraiment reconnaissant d’avoir remporté ces victoires. Mais à aucun moment je n’ai pensé : « Oh mec, c’est dans le sac », parce que je ne compterai jamais quelqu’un hors d’une compétition comme celle-là.





Bowie Jane, Matt Klotz et Jag Bains dans la saison 25 de “Big Brother”.

CBS





D’accord, la dernière question est la plus évidente : qu’allez-vous faire avec l’argent ?





C’est à cette question que je devrais avoir une réponse, et je sais que je devrais le faire parce que j’ai passé cent jours à la maison pendant lesquels je devrais penser à quelque chose, mais je ne sais vraiment pas. Je ne pensais pas que j’allais arriver aussi loin dans le match et que j’allais gagner. Mais ce que je dirai, c’est que tout ce que je fais est pour ma famille. Mes parents ont immigré dans ce pays et ils ont tout sacrifié pour me donner la vie que j’ai. Et donc tout cela est pour eux. Tout cela est pour ma famille et c’est ce que je sais.





