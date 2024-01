Jae Crowder revient, le statut de Giannis

Les Milwaukee Bucks cherchent à remporter leur quatrième match consécutif et leur deuxième consécutif contre les Cleveland Cavaliers au Rocket Mortgage FieldHouse ce soir à 18h30 CT.

Milwaukee (28-12), qui reste à la deuxième place du classement de la Conférence Est, cherche à mettre fin à une séquence de cinq victoires consécutives de Cleveland (23-15).

Est-ce que Giannis joue ?

Le candidat MVP ne figurait pas sur le rapport de blessure à 16 h 30 HE, mais alors que Khris Middleton commençait à s’échauffer – ce qui est également le cas de Giannis Antetokounmpo – Antetokounmpo n’était pas sur le terrain. Dans le rapport de blessure de 17 h 30 HE, Antetokounmpo était répertorié comme absent en raison d’une contusion à l’épaule droite.

Antetokounmpo a participé à la fusillade matinale de l’équipe au Rocket Mortgage FieldHouse.

“Il a subi des tirs au but et avant le match de ce soir, il a juste senti qu’il ne pouvait pas y aller”, a déclaré l’entraîneur-chef des Bucks, Adrian Griffin. “Donc, nous sommes juste intelligents. Je ne crois pas qu’il y aura plusieurs matchs. Cela pourrait simplement être au jour le jour pour le moment.”

Le joueur de 29 ans figurait sur le rapport de blessure avant la victoire des Bucks sur Sacramento dimanche avec la même blessure, mais il a joué et a enregistré un triple-double. Cela marque la fin de sa séquence de 29 matchs consécutifs. C’était son plus long match depuis 31 matchs consécutifs lors de la saison 2020-21.

Antetokounmpo affiche une moyenne de 31,2 points et 11,4 rebonds par match, tout en distribuant 5,9 passes décisives. Griffin a déclaré que ce serait un effort collectif de la part des Bucks pour remplir les 35 minutes et produire Antetokounmpo, et l’entraîneur-chef de Cleveland, JB Bickerstaff, avait une idée de qui dirigerait cet effort.

“C’est plus Dame Lillard, plus Dame Lillard, plus Dame Lillard et comment vous y portez votre attention pour l’aider à le ralentir”, a déclaré Bickerstaff. “Ce n’est pas un manque de respect envers les autres gars. Ces gars-là ont remporté un championnat. Brook Lopez, Bobby Portis, ces gars-là ont contribué à remporter un championnat et quand vous avez ce type de mentalité, vous faites toujours peur parce qu’ils croient qu’ils peuvent faites de grandes choses. Évidemment, le taux d’utilisation de Dame va probablement augmenter, vous devez donc être solide là-bas, mais encore une fois, vous ne pouvez pas laisser un autre gars entrer et être un facteur X. Vous ne pouvez pas laisser Lopez passer une énorme soirée. frapper des trois en profondeur ou Bobby Portis apportant cette énergie et ce feu qu’il fait. Vous devez égaler cela ou dépasser cela et ne pas lui permettre d’être ce genre de facteur.

Les Bucks n’ont pas enfreint la nouvelle politique de participation des joueurs de la ligue avec l’absence d’Antetokounmpo, alors que les autres étoiles Khris Middleton et Lillard ont joué. Le match a été télévisé à l’échelle nationale sur ESPN.

Quel est le record des Bucks sans Giannis ?

1-0 : Les Bucks ont battu les Raptors de Toronto 128-112 le 15 novembre.

Jae Crowder revient pour Bucks contre Cavs

L’ancien élève de l’Université Marquette, âgé de 33 ans, revient sur le terrain pour la première fois depuis le 11 novembre, lorsqu’une déchirure de l’adducteur gauche l’a forcé à se sortir d’une défaite à Orlando et a dû être opéré le 14 novembre. Crowder a commencé à s’entraîner à cinq contre -cinq réglages la semaine dernière et revient à l’action à Cleveland, mais avec une restriction d’une minute.

“Premièrement, Jae a travaillé extrêmement dur pour récupérer à 100% pendant toute sa rééducation et il a tout mis en œuvre”, a déclaré Griffin. “Nous sommes simplement heureux d’avoir son leadership vétéran, sa présence sur le terrain, qui nous donne juste un autre vétéran qui sort du banc. Nous sommes ravis de cela. Il y aura probablement des minutes contrôlées. Je ne le jouerai pas 40 minutes ce soir, mais ce sera bien de l’avoir sur le terrain.”

Lors de ses neuf premiers matchs, Crowder a réussi 51,6 % de ses tirs à trois points et a récolté en moyenne 8,1 points en 26,7 minutes par match.

Plus:Jae Crowder des Bucks prêt à commencer les entraînements à cinq contre cinq : “Je serai bien mieux qu’avant”

Rapport de blessure des Bucks

Aucun joueur n’est répertorié avec des blessures.

Onze de départ des Bucks

Gardes : Damian Lillard, Malik Beasley

Damian Lillard, Malik Beasley Avants : Khris Middleton, André Jackson Jr.

Khris Middleton, André Jackson Jr. Centre: Brook Lopez

Vote des étoiles des Bucks : Giannis sera titulaire tandis que Damian Lillard est toujours en compétition pour une place

Giannis Antetokounmpo se rendra dans l’Indiana en tant que titulaire étoile pour la Conférence Est à Indianapolis le 18 février, et il espère que le garde Damian Lillard pourra le rejoindre. Lillard est actuellement en bataille avec Trae Young d’Atlanta pour gagnez le vote des fans, qui représente 50 % des partants, les joueurs actuels (25 %) et les médias (25 %) constituant le reste.

“Il l’a définitivement mérité”, a déclaré l’entraîneur-chef des Bucks, Adrian Griffin, à propos de Lillard. “À mon avis, il l’a mérité. Ce n’est même pas une question. Nous avons le deuxième meilleur bilan de l’Est et il est une des principales raisons. Évidemment, Giannis sera titulaire, mais Dame le mérite vraiment.”

La prochaine mise à jour du vote sera publiée jeudi et le vote se clôturera samedi.

Quant à quelques joueurs qui devraient faire partie de l’équipe sans le vote de l’entraîneur, Griffin a défendu le centre Brook Lopez, qui a terminé deuxième lors du vote du joueur défensif de l’année la saison dernière et mène actuellement la NBA en termes de blocs totaux. Il ne traîne que la recrue de San Antonio, Victor Wembanyama, en termes de blocs par match et de nombre de matchs avec cinq blocs ou plus. Lopez a également une moyenne de 12,8 points par match.

“Brook, avec sa défense, je pense qu’il faut valoriser la défense et il est fort des deux côtés du ballon”, a déclaré Griffin. “Il est très polyvalent. Vous voyez les trois qu’il a réalisés contre (Sacramento) et la façon dont il protège la jante. Je pense qu’il connaît une année exceptionnelle.”

Griffin a également déclaré que Khris Middleton méritait un coup d’œil. Trois fois joueur étoile, Middleton a récolté en moyenne 17,4 points avec 51,6 % de tirs au panier, 40,9 % de tirs à trois points et 81,9 % de lancers francs depuis le 7 décembre. Il a également récolté en moyenne 6,2 passes décisives.

“Je pense que nous avons besoin de trois ou quatre gars pour représenter les Bucks dans le (match des étoiles)”, a déclaré Griffin. “Mais Dame mérite sans aucun doute d’être une étoile.”

Griffin et son équipe sont également en lice pour entraîner l’Est si les Bucks restent derrière Boston en tant que tête de série n°2 jusqu’au 4 février. L’entraîneur-chef des Celtics, Joe Mazzulla, a été entraîneur lors du match des étoiles il y a un an et les entraîneurs ne peuvent pas le faire deux fois. saisons consécutives.

Même si les Bucks n’intègrent qu’Antetokounmpo et Lillard dans l’équipe de la Conférence Est, le gardien Malik Beasley plaide pour faire partie du week-end All-Star en tant que meilleur tireur à trois points de la ligue. Avant mercredi, Beasley mène la NBA avec 48,1% de ses trois. Il devance de peu l’ancien gardien des Bucks et actuel Phoenix Sun Grayson Allen (48%). Beasley est à deux matchs de battre le record du club de Ray Allen de 12 matchs avec cinq tirs à trois points ou plus, établi en 2000-01 et de défier le record des Bucks sur une saison de Dell Curry pour le tir à trois points (47,6% en 1998-99). .

Les entraîneurs adjoints sélectionnent les recrues et les joueurs de deuxième année pour le défi annuel Rising Stars. La recrue des Bucks Andre Jackson Jr. n’a pas certaines des statistiques de ses camarades de classe, mais ses passes pointues et créatives et ses dunks de haut vol pourraient être un ajout attrayant au jeu. Brandon Podziemski de Greenfield pourrait avoir de bonnes chances de remporter le match, puisqu’il marque en moyenne 9,2 points par match pour Golden State.

Cotes Bucks contre Cavaliers, plus/moins et moneyline

Milwaukee est un favori de 3,5 points pour battre Cleveland sur la route, et le plus/moins du match est de 236,5 points. La moneyline des Bucks est de moins-185 tandis que celle des Cavaliers est de plus-150, selon BetMGM.