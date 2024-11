J’adorerais un spin-off d’Emily in London

La star d’Emily in Paris, Lily Collins, a déclaré à la BBC qu’elle souhaitait un spin-off d’Emily in London car « ce serait tellement amusant ».

Elle a mangé des croissants près de la Tour Eiffel, bu des expressos devant le Colisée et maintenant, serait-il temps de manger un fish and chips au London Eye ?

« Elle essaierait aussi certainement d’entrer dans le palais de Buckingham », a déclaré Collins, ajoutant qu’Emily adorerait prendre le thé avec le roi et « essaierait de faire sourire les gardes, mais je ne suis pas sûr qu’elle en serait capable. que ».

« Elle irait certainement à Portobello Road et achèterait des antiquités, visiterait évidemment Big Ben et le magasin de jouets Hamleys.

Après la soirée d’ouverture du spectacle, Collins me dit qu’elle pense que son personnage d’Emily in Paris, Emily Cooper, adorerait Londres.

C’est la première fois que Lily Collins et Alvaro Morte se produisent dans le West End

« Je n’ai même pas de plan sur l’endroit où je veux aller, je reste assis là et je vois tous les sites et les gens. »

« J’adore le métro mais par-dessus tout j’aime m’asseoir à l’avant d’un bus à impériale et regarder par la fenêtre.

L’amour potentiel de Cooper pour Londres est en quelque sorte basé sur les propres réflexions de Collins sur la ville, qui, selon elle, « se sent vraiment comme chez elle ».

Collins, qui donnera huit spectacles par semaine dans le West End pendant plusieurs mois, dit qu’elle se détend en « promenant les chiens avec mon mari à Hampstead Heath ».

« J’y vais très souvent, c’est vraiment immense et on se croirait à la campagne même si on est à Londres. »

Une promenade dans la nature n’est pas la seule chose que Collins fait pour se détendre ; elle explique que sa routine d’avant-spectacle comprend l’écoute de musique de danse.

« Mon maquillage prend un certain temps, alors je m’assois sur ma chaise avec une musique de danse très forte – généralement c’est Dua Lipa, une musique du genre Lizzo – mais j’essaie de changer un peu pour le moment. »