J’adorerais travailler avec Nora Fatehi en numéro de danse, c’est la danseuse la plus sexy : Himansh Kohli | Nouvelles des gens

Bombay : L’acteur Himansh Kohli est récemment apparu dans les clips de quelques chansons à succès recréées, et dit qu’il aimerait travailler dans un numéro de danse avec Nora Fatehi.

« Je pense que s’il s’agit d’un numéro de danse, j’adorerais collaborer avec Nora Fatehi car elle est littéralement la danseuse la plus chaude du monde et extrêmement talentueuse », dit-il.

Himansh apparaît dans le clip du nouveau single « Wafa na raas aayee » de Meet Bros et Jubin Nautiyal, qui a franchi 130 millions de vues en moins de 10 jours après sa sortie officielle sur YouTube. La vidéo présente également Arushi Nishank et Rohit Suchanti.

« Je me sens extatique et dépassé. J’avais des attentes vis-à-vis de cette chanson parce que j’ai expérimenté mon jeu d’acteur. Je voulais voir si les gens m’accepteraient dans ce nouveau rôle ou non », a déclaré Himansh à IANS à propos de la vidéo qui compte 135 252 753 vues et compte. , avec plus de deux millions de likes.

Il s’agit du deuxième clip vidéo à succès de Himansh ces derniers temps. En février, il a figuré dans « Jis din bhula doon tera pyar », une autre récréation de Jubin que le chanteur a enregistrée et chantée avec Tulsi Kumar. La chanson a franchi 150 millions sur YouTube.

Himansh pense que le verrouillage a été une bénédiction pour les clips. « Pendant le verrouillage, les gens étaient libres et la demande de contenu était à son apogée. Les gens n’avaient pas d’autre moyen de divertissement viable que de regarder quelque chose sur leur téléphone, leur télévision ou leur ordinateur portable. Cette demande a augmenté en raison des applications de réseaux sociaux créant de courtes fonctionnalités vidéo comme Instagram Bobines, courts métrages YouTube, etc. D’où cette fascination soudaine pour les clips musicaux », explique-t-il.