J’adorerais me faire de nouveaux copains. Mais pourquoi est-ce si difficile ? | Anita Chaudhuri

jeC’est la période de l’année où mon WhatsApp commence à envoyer des notifications de groupe concernant les événements sociaux pré-festifs. Ne vous méprenez pas, je n’aime rien de plus qu’une soirée avec de vieux amis. C’est juste que je me suis récemment rendu compte que même si les rituels sociaux établis de longue date sont profondément réconfortants, particulièrement en période d’incertitude, si les personnages de votre vie ne changent jamais et que les lieux restent à peu près les mêmes, la socialisation peut parfois ressembler au jour de la marmotte, seulement avec plus de vin.

Je m’en suis rendu compte en organisant un sondage Doodle pour mes colocataires universitaires afin d’essayer de trouver un samedi soir où, par miracle, nous pourrions tous être disponibles avant décembre. C’est inutile, car je sais que cela ne sera pas possible et que nous finirons par dîner à 22 heures le lundi précédant Noël dans un bar perdu près d’une gare où nous pourrons tous accéder. L’un de nous arrivera avec une heure de retard et il aura toujours une excuse si fulgurante que cela ne nous dérangera pas. On peut compter sur un autre pour commander une bouteille supplémentaire quelques secondes avant les dernières commandes, ce dont nous ferons tous semblant d’être contrariés le lendemain matin. Nous maintenons cette tradition depuis que Margaret Thatcher est au pouvoir.

Ensuite, il y a mes autres vieux amis avec qui nous partageons ce que les Américains appellent un dîner partagé. J’apporte toujours de la purée de pommes de terre parce que la purée est mon super pouvoir. Le four de quelqu’un sautera un fusible la veille ou le boucher local se retrouvera à court d’un ingrédient de niche mais vital comme les merguez, mais l’ordre prévisible des événements fournit une partie du plaisir.

Mais récemment, je me suis rendu compte que cela faisait longtemps que je ne m’étais pas fait de nouvel ami – et cela me dérange. Tomber dans une ornière sociale n’est pas rare au milieu de la vie – études ont montré que les cercles sociaux des gens commencent à se rétrécir à partir de la trentaine et qu’il n’y a apparemment aucun moyen de revenir en arrière. Les priorités changent, les horaires deviennent plus stressants et il devient plus difficile de créer les circonstances qui, selon les experts, sont cruciales pour nouer de nouvelles amitiés : proximité, interactions imprévues répétées et environnement qui encourage les gens à se confier.

Les psychologues ont également montré que de nouvelles expériences – comme celles que vous pourriez vivre avec de nouvelles personnes – nous permettent de percevoir le temps comme s’écoulant plus lentement et de manière mémorable.

Alors, déterminé à être un comportement aberrant, je me suis traîné hors de ma zone de confort pour assister à un événement social lié au travail. À mon grand désarroi, à mon arrivée, je n’ai reconnu aucune personne à part l’hôte et il était occupé à s’occuper de tous les autres invités qui n’y reconnaissaient aucune personne à part l’hôte. Je me promenais, je sirotais un verre de vin, je souriais d’un air penaud à quelques inconnus.

J’ai osé franchir le pas et approcher une femme seule, en lançant un brise-glace meurtrier. « Il fait chaud ici, n’est-ce pas ? » Ma victime – je veux dire, un nouvel ami potentiel – a accepté.

Enhardi, j’ai demandé : « Et comment connaissez-vous l’hôte ?

« Oh, je ne l’ai jamais rencontré de ma vie. »

Plusieurs conversations tout aussi sans but plus tard, je décide d’arrêter la soirée, obligé de faire face au fait que la raison pour laquelle je suis dans une ornière sociale est parce que je suis mauvais pour les bavardages.

Tout cela me rappelle celui de Jerry Seinfeld esquisser de se faire des amis après un certain âge. « Quel que soit le groupe que vous avez maintenant, c’est avec lui que vous allez », a-t-il déclaré. « Si je rencontre un gars dans un club ou une salle de sport, je suis sûr que tu es une personne très sympa, tu sembles avoir beaucoup de potentiel – nous n’embauchons tout simplement pas pour le moment. » C’est drôle, mais je ne suis pas sûr qu’il ait si bien vieilli. Il l’a écrit avant les réseaux sociaux, la pandémie et une épidémie mondiale de solitude. J’ai la chance d’avoir des groupes d’amis, il est peut-être temps d’accueillir de nouvelles recrues. Quelqu’un a envie d’une purée ?