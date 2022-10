“J’adorerais jouer en Inde”, déclare Giannis Antetokounmpo des Milwaukee Bucks

Giannis Antetokounmpo des Milwaukee Bucks est incontestablement le plus grand nom actuel de la NBA et a un fan mondial qui le suit, il était donc logique pour lui de faire la une de la toute première incursion de la NBA dans la région du Golfe aux côtés de Trey Young des Atlanta Hawks alors que les deux équipes ont joué la première de la NBA. match dans la région jeudi dans une Etihad Arena à guichets fermés à Abu Dhabi.

A LIRE AUSSI| “Le basket-ball est le plus grand sport du monde”, déclare l’All-Star Dominique Wilkins lors du lancement de la boutique NBA d’Abu Dhabi

Même si les Bucks ont été nommés favoris pour le titre de cette saison dans le sondage annuel des 30 directeurs généraux de la ligue, ils ont perdu le premier match de pré-saison 123-113, mais on ne peut nier le fait qu’Antetokounmpo était l’attraction vedette de la nuit. avec 18 000 fans présents qui criaient fort à l’attaquant de 27 ans chaque fois qu’il avait le ballon en main.

Antetokounmpo a mené les Bucks avec 19 points, mais c’est le débutant Dejounte Murray pour les Hawks qui a marqué 25 points avec neuf passes et huit rebonds, suivi de son coéquipier Trae Young qui a récolté 22 points.

L’expérience NBA à Abu Dhabi fait partie des plans d’expansion de la ligue et de la reprise des voyages à l’étranger après la pandémie. Les champions actuels, les Golden State Warriors, ont disputé deux matchs de pré-saison au Japon contre les Washington Wizards au Japon et, parlant de son expérience à Abu Dhabi, Antetokounmpo a déclaré : « Jouer à Abu Dhabi était amusant, c’était un match passionnant, un public différent. , une énergie différente, a-t-il dit, ajoutant: “Je serai avec ma famille à vivre cette expérience, créant de nouveaux souvenirs une expérience unique dans cette ville, quelque chose dont je parlerai avec mes enfants dans des années.”

Antetokounmpo s’est également posé une question assez intéressante sur les deux pays qu’il aimerait jouer lors des prochains matchs de pré-saison et même s’il a omis de mentionner son propre pays, la Grèce, le MVP de l’année 2019 et 2020 a choisi la Chine et l’Inde. comme les deux endroits où il aimerait jouer.

“J’ai joué à Londres, j’ai joué à Paris, joué pour la première fois à Abu Dhabi… Je dois y penser. J’adorerais jouer en Chine, peut-être Shanghai ou Pékin ; ce sera une belle expérience. Et peut-être que quelque part en Inde, essayez d’étendre le jeu autant que possible et de le rendre mondial et d’atteindre des endroits que nous n’avons pas atteints. Beaucoup de gens dans le monde aiment le basket-ball et nous devons présenter [NBA] et nous voulons créer quelque chose pour les fans », a-t-il déclaré.

La NBA a visité les côtes indiennes en 2019 avec deux matchs à Mumbai avec les Indiana Pacers et les Sacramento Kings avant la pandémie et Adam Silver, commissaire de la NBA, a également parlé de l’intention de la ligue de se rendre à nouveau avant le match de jeudi.

“Nous avons l’intention de revenir en Inde et encore une fois, c’était l’un des revers qui s’est produit avec la pandémie, comme vous vous en souvenez, c’était la chute juste avant que la pandémie ne frappe vraiment le monde entier”, avait-il déclaré plus tôt.

Les Bucks et les Hawks s’affronteront lors du deuxième match de pré-saison samedi à l’Etihad Arena.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici