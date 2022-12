J’adorerais faire Je suis une célébrité – Je ressemblerais toujours à une superstar sans maquillage dans la jungle, déclare Ester Dee du RHOC

ESTER Dee est sans doute l’une des plus glamour des Real Housewives of Cheshire.

Mais malgré son style de vie glamour et jet-set, Ester, 36 ans, souhaite un passage dans la jungle I’m a Celebrity.

Ester a l’œil sur un passage dans la jungle I’m a Celeb[/caption]

Elle a fait un retour ponctuel au RHOC pour leur croisière spéciale de Noël[/caption]

Ester avec son petit ami homme d’affaires Glynn[/caption]

La mannequin et femme d’affaires, qui est de retour pour le spécial de Noël du RHOC d’ITVBe cette semaine qui voit les dames se rendre au Mexique sur le navire Royal Princess de Princess Cruises, insiste sur le fait qu’elle n’aurait aucun problème à être devant la caméra.

S’adressant exclusivement à The Sun, Ester a déclaré: «J’aimerais être la première femme au foyer dans la jungle!

“J’apprécierais l’expérience – sans maquillage, rencontrer des gens sympas et manger des choses étranges – mais je vomirais probablement 24h/24 et 7j/7!”

À propos de la perspective de se réveiller au camp, elle a plaisanté : « Je suis née glamour – quand je me réveille le matin, je ressemble à une superstar !

“Non, tout dépend de ce que vous avez à l’intérieur, les apparences s’estomperont. Certaines personnes pensent qu’elles vous connaissent, mais c’est le genre d’émission qui leur permet de voir le vrai vous. Il suffit d’être gentil avec les gens et de dire la vérité et vous irez loin.

La mère d’un enfant Ester a quitté Real Housewives of Cheshire il y a deux ans et vit actuellement dans le nord du Pays de Galles avec son petit ami homme d’affaires Glynn, qu’elle appelle M. Dee, et sa fille Pearl.

Elle et Glynn ont déjà été mariés et Ester insiste sur le fait que cela les a dissuadés de recommencer – malgré qu’il lui ait acheté beaucoup de bling.

Ester a déclaré : « J’ai deux bagues de fiançailles. Nous voulons faire une cérémonie de promesse – nous étions censés le faire l’année dernière – nous voulons nous faire une promesse devant Dieu.





«Je porterai une robe blanche, donc cela ressemblera à un mariage, mais cela ne nous liera pas légalement à M. Dee.

« La raison est que nous sommes tous les deux divorcés. Je veux juste une robe blanche, les gens savent qu’il est à moi mais une bénédiction de Dieu pour moi est plus qu’une bénédiction sur papier. Nous en discutons encore – je reçois des bijoux toute l’année, donc j’ai beaucoup de chance.

Et Ester a une théorie sur les raisons pour lesquelles certains mariages ne fonctionnent pas, ajoutant : « Il est incroyable, il me soutient, il aime ma fille mais il n’a pas eu une bonne expérience de mariage, comme moi.

« Les gens changent dans le mariage. Ils arrêtent de porter des vêtements sexy, ils arrêtent de se raser… J’aime beaucoup porter des vêtements sexy et me raser. Je le garde sur ses orteils !

Et après avoir vécu une expérience formidable en retrouvant les autres dames pour la croisière, Ester est ouverte à l’idée de retourner au RHOC à plein temps – ou même d’inviter les caméras dans sa vie avec M. Dee.

Elle a déclaré: « Tout est sujet à discussion, il s’agit simplement de savoir à quel point vous voulez être exposé au public.

“M. Dee est une personne assez réservée, mais j’aime quand les gens me reconnaissent et demandent des photos.

«Il achète un jet privé, nous avons donc parlé de faire peut-être une émission de télévision initiant les gens au voyage privé. C’est plus de mon côté – je n’insiste pas, mais j’adore être à la télé, faire une émission et bavarder. Je suis juste une femme au foyer née !

