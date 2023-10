J’adore « Slow Horses » et le livre original ne coûte que 9 $ dans le cadre d’une offre Prime Day

Tout ce dont j’ai vraiment besoin, c’est d’un bon livre. Je parle de supports physiques : couvertures rigides, livres de poche, selon. Les Kindle sont pratiques, bien sûr, mais je suis beaucoup plus susceptible de me procurer des impressions sur papier et de m’installer sur le long terme.

Cette histoire fait partie de Amazon Prime Dayle guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

C’est pourquoi je suis ravi de voir cela en ce moment, pour l’événement Prime Big Deal Days d’Amazon, l’édition de poche de Mick Herron‘s Slow Horses est en vente pour seulement 9,03 $, contre 16,95 $, soit près de la moitié. Peut-être connaissez-vous l’émission Apple TV Plus du même nom. C’est l’une de mes émissions en streaming préférées de ces dernières années, avec Gary Oldman dans le rôle du patron froissé, à la langue acidulée et arrosé d’une écurie minable d’espions au purgatoire de carrière. C’est le livre de Herron qui a tout déclenché.

Ce n’est pas seulement quelque chose d’amusant pour moi : j’ai passé mon adolescence à engloutir des thrillers d’espionnage, des livres et des films, et cela m’a littéralement lancé dans le secteur du renseignement à l’âge de 20 ans.

Jusqu’à la semaine dernière, je n’avais lu aucun livre de Herron. Mais je viens de prendre son dernier, The Secret Hours, et j’en suis à mi-chemin et j’adore ça. Cela ne fait pas partie de la série Slough House en soi, mais une autre vision de ce même monde du renseignement britannique moderne et de la politique londonienne (et de types peu fiables dans ces deux domaines), et elle est tout aussi clairement observée que la version télévisée de Slow. Horses, et c’est aussi amusant à lire que Slow Horses, la série, l’est à regarder. De plus, il y a un flash-back sur l’espionnage à Berlin où quelque chose d’important s’est produit. Comme le dit la jaquette du livre, il s’agit de « l’histoire secrète que les fans de Slough House attendaient ».

Je suis curieux maintenant de revenir au matériel source original : Slow Horses, le livre. Je n’ai aucun problème à lire le livre sachant comment la série télévisée s’est déroulée jusqu’à présent. Le plaisir réside dans la lecture elle-même, ainsi que dans la façon dont le contenu de la page a été traduit à l’écran. Je pense que cela me mènera directement au reste de la série.

Le plus : le livre en vente est l’édition du 10e anniversaire avec une préface de Herron et « une nouvelle exclusive » mettant en vedette les personnages de Slow Horses.

Écoutez, j’ai acheté Les Heures secrètes en couverture rigide au prix fort. Je suis ravi de voir cette édition Slow Horses à un prix très réduit. Je serais tenté de toute façon, mais cela ne fait que sceller l’affaire.

Oh, et si vous êtes plutôt un amateur de liseuses électroniques, je pense qu’Amazon pourrait en avoir un ou deux. Kindles à prix réduit aussi.