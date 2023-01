J’adore mes morceaux affaissés – je ne souhaite certainement pas avoir 10 ans de moins, déclare Davina McCall de The Masked Singer

Davina McCall, juge de la chanteuse MASQUÉE, a avoué qu’elle adorait ses mèches tombantes – et qu’elle ne souhaitait pas avoir 10 ans de moins.

La femme de 55 ans est une grande fan de fitness et aime partager comment elle continue de bouger sur les réseaux sociaux.

Davina s’est bien mise en forme lorsqu’elle était enceinte de son deuxième enfant, Tilly.

Après avoir trouvé un entraîneur personnel et avoir accouché, elle a trouvé sa nouvelle passion, ce qui l’a amenée à sortir divers DVD de fitness et ses six semaines de mise en forme, Own Your Goals.

Dans une récente interview avec Woman, la présentatrice a expliqué que n’importe qui peut avoir un corps comme elle, à condition de faire l’effort.

Davina a déclaré: «Oui, avec tous mes beaux morceaux de peau flasque!

« Savez-vous quoi, je m’aime plus maintenant que lorsque ma peau était toute tendue ? C’est tellement libérateur d’aimer où vous en êtes et de ne pas souhaiter avoir 10 ans de moins ou plus.

“Les gens me disent:” Tu as l’air jeune “, mais c’est uniquement parce que je rebondis comme Tigrou qui s’entraîne alors que j’étais comme un paresseux.

«Je ne suis pas naturellement comme ça mais je m’entraîne pour être comme ça, et vous pouvez aussi.

“Si vous pouvez être motivé pour rester en forme, vous vous sentirez plus confiant, plus fort et plus heureux dans la vie.

“Honnêtement, je ne sais pas ce que je ferais sans exercice parce que c’est si bon pour ma tête.

« C’est une évidence. Commencez aussi petit que vous le souhaitez, mais s’il vous plaît, commencez !”

Cela survient quelques jours après que les téléspectateurs de The Masked Singer ont été éblouis par l’apparition sans âge de Davina dans l’émission ITV.

Davina était magnifique dans une robe à imprimé léopard, conçue par De La Vali, doublée de plumes roses sur les poignets.

Quelques jours avant qu’elle ne fonde en larmes à cause de sa sœur

