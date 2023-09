J’adore les plats à emporter KFC et j’y mange tout le temps – obtenez des montagnes de nourriture GRATUITE grâce à l’astuce de commande en deux secondes

Une FEMME qui adore les plats à emporter KFC et qui y mange tout le temps reçoit des montagnes de nourriture GRATUITE grâce à une astuce de commande de deux secondes.

Shakina a profité de sa chaîne TikTok pour révéler le hack parfait pour remporter des cadeaux du géant du poulet frit.

Dans le clip de 30 secondes, elle a encouragé ses abonnés à utiliser le « jeu de l’application KFC » après avoir remporté un « grand prix » en n’ayant dépensé que 3,79 £.

Elle a expliqué comment, si vous téléchargez l’application KFC, vous pouvez immédiatement commencer à gagner des récompenses.

Il vous suffit de dépenser 3 £ et vous pourrez alors jouer à un jeu appelé « Hammer Time ».

Elle a déclaré : « Vous choisissez votre marteau. J’ai opté pour celui en or. Et puis il l’abat automatiquement et vous dit si vous êtes gagnant ou non. »

Shakina a eu la chance de repartir avec un seau de 6 bonnes affaires.

KFC a dévoilé son nouveau système de récompense qui a remplacé les timbres l’année dernière.

Chaque fois que vous effectuez un achat, vous pouvez jouer pour gagner un prix via Rewards Arcade dans l’application KFC.

La chaîne de restauration rapide a déclaré qu’elle distribuait « des milliers de plats gratuits chaque jour ».

Les objets à gagner comprennent :

2 ailes simples

Frites régulières

Bouchées trempées dans un barbecue

Mini filet

Enveloppement flamboyant

Filet de Burger

Burger Zinger

Du pop-corn ordinaire

Seau à bonnes affaires de recettes originales de 6 pièces

2 morceaux de poulet recette originale

3 morceaux de poulet désossé avec trempette

Un seau puissant pour un

La valeur du gain varie de 1,19 £ pour deux ailes, jusqu’à 7,49 £ pour le puissant seau pour une, bien que les prix puissent varier en fonction de l’emplacement.

Vous pourriez gagner un objet valant plusieurs euros – ou vous retrouver sans rien du tout.

