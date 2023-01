J'adore les cochons... mais ils peuvent agir comme des porcs absolus

VOUS pensez probablement que j’ai passé la semaine dernière environ jusqu’au cou dans la merde, et vous auriez tout à fait raison. J’ai. Merde de porc.

Il y a quelques mois, pour de nombreuses raisons compliquées liées aux pommes de terre, j’ai décidé d’acheter un troupeau de porcs Oxford Sandy et Black extrêmement rares.

J’ai été choqué quand l’un des cochons vierges que j’ai acheté a accouché Crédit : INSTAGRAM/JEREMY CLARKSON

Ils sont si rares qu’il y a quelques années, il ne restait qu’un seul mâle dans le monde entier.

Ces choses font ressembler le panda à son épanouissement.

Tout le monde disait que j’étais fou. Ils ont dit que l’élevage de porcs en Grande-Bretagne était désormais un moyen garanti de transformer une grande fortune en une petite.

Mais je n’écoutais pas. J’ai toujours aimé les cochons parce qu’ils sont mignons quand ils sont petits et puis, quand ils grandissent et deviennent agaçants, on peut en faire un remède contre la pire des gueules de bois.

J’ai donc acheté dix jeunes, deux vierges, deux mamans expérimentées et un homme.

Ce n’est pas la bonne terminologie, mais ça ira pour l’instant.

Tout allait à merveille jusqu’à un matin, il y a quelques semaines, lorsqu’une des vierges a produit cinq porcelets inattendus.

Cela signifie soit qu’elle n’était pas vierge, soit qu’elle avait été visitée la nuit par une sorte de dieu cochon.

Cela n’avait pas d’importance. Ils étaient adorables, gambadent dans leur cabane en tôle ondulée comme des chiots.

De plus, comme ils étaient effectivement gratuits, ils n’étaient tous qu’un pur profit.

Cependant, deux jours plus tard, l’un d’eux avait l’air un peu mal. J’ai fait de mon mieux, en essayant de lui faire téter l’un des 14 mamelons de la Vierge Marie, puis en la bordant avec de la paille fraîche. Mais tout cela n’a servi à rien, j’en ai peur.

Le lendemain matin, elle était partie.

Et je ne veux pas dire disparu, comme les médecins l’entendent quand quelqu’un meurt. Je veux dire parti. Elle avait disparu.

Mais pas complètement. Car après une recherche effrénée dans la paille, j’ai trouvé la moitié d’une oreille.

Il n’y a qu’une seule conclusion à en tirer, j’en ai peur. La Vierge Marie l’avait mangée.

Les cochons se sont avérés beaucoup plus difficiles à entretenir que je ne le pensais Crédit : INSTAGRAM/JEREMY CLARKSON

C’est étrange. Les cochons ne mangeront pas d’oignons mais, il s’avère qu’ils mangeront leurs propres enfants.

Ils vont également vomir dans votre poche, éjaculer sur votre nouveau manteau et vous renverser dans ce qui était autrefois un joli champ, mais qui est maintenant un bourbier imbibé.

Je les aime toujours beaucoup mais je commence à penser que je les apprécierai encore plus en sandwich.

DEUX jeunes hommes ont comparu devant le tribunal cette semaine, accusés d’avoir pénétré par effraction dans un zoo et d’avoir jeté une bouteille sur une girafe.

Maintenant, je sais que c’était pendant le verrouillage et après un mois à fabriquer des cathédrales modèles à partir de tout le rouleau de toilettes que nous avions acheté et à faire le chien vers le bas avec Joe Wicks.

Nous étions tous un peu fous.

Mais qui, dans son bon sens, dit : « Je soulagerai cet ennui en verre une girafe » ?

Petit prix à payer Un homme de 34 ans du Cheshire a annoncé cette semaine qu’il ne boirait, ne se baignerait et ne laverait ses vêtements qu’avec de l’eau en bouteille. Il dit que cette décision bizarre d’abandonner le robinet lui coûte 4 300 £ par an, mais ajoute : « C’est un petit prix à payer. Non ce n’est pas le cas. C’est un prix énorme à payer. D’autant plus qu’il faut présumer que, alors qu’il descend dans son bain tous les soirs, l’eau qu’il y verse est glaciale.

Les temps ont changé

LAISSEZ-moi voir si j’ai bien compris.

Cette semaine, l’Allemagne a interdit à la Pologne d’envoyer des chars Leopard en Ukraine.

Et a refusé de lever un veto qui empêche d’autres pays de faire la même chose, disant qu’ils craignaient que cela ne dégénère en guerre.

Allemagne? Inquiet d’une guerre? Vraiment?

L’ancien astronaute Buzz Aldrin était notoirement difficile à interviewer Crédit : AP : Associated Press

Il a dit une fois à un journaliste “Rien sur la lune, d’accord?” Crédit : Getty

L’ancien astronaute, Buzz Aldrin, a fêté ses 93 ans hier.

Je n’ai jamais voulu le rencontrer parce qu’il est notoirement difficile.

Il y a quelques années, il a accepté de participer à une interview en direct et, alors que le réalisateur utilisait ses doigts pour compter silencieusement à partir de cinq, il s’est penché vers le journaliste et, à une seconde de la fin, a déclaré : “Rien sur la lune, D’ACCORD?”

Rishi un peu trop gentil

Rishi Sunak semble être un gars sympa mais le pays a besoin de plus de sérieux Crédit : PA

RISHI SUNAK a joyeusement annoncé cette semaine qu’il avait nivelé le fossé Nord/Sud en donnant à la ville de Morecambe dans le Lancashire suffisamment d’argent pour construire une nouvelle rampe pour handicapés à la bibliothèque.

“Désormais, cette jolie ville balnéaire sera aussi riche que Bournemouth”, n’a-t-il pas dit, avant de se précipiter à Hartlepool pour remettre un chèque afin que la poste puisse avoir une nouvelle enseigne.

Tout cela ne me dérange pas. Au moins, il essaie.

Mais je me soucie de la façon dont il annonce la moindre petite chose, comme s’il a monétisé la fusion froide ou inventé un remède contre le paludisme.

C’est comme s’il avait été à l’école de sélection de pop Smashie et Nicey de joie et de bonheur implacables.

Alors que ce qu’on veut en ce moment, c’est un peu plus de sérieux.

Parce qu’il ne va pas résoudre les énormes problèmes auxquels ce pays est confronté avec quelques coups de poing et des vagues joyeuses.

Andy héroïque est un Dieu Honnêtement, je pensais qu’Andy Murray avait pris sa retraite et entraînait maintenant des adolescents dans un horrible club de tennis en Floride. Mais non. Il est revenu dans notre conscience cette semaine avec ce qui doit sûrement être l’un des plus grands moments sportifs de notre vie. Pas que ce fut un moment. C’était un marathon complet qui a duré cinq heures et 45 minutes. Un match qui a duré jusqu’à quatre heures du matin. L’homme a 35 ans et possède plus de composants mécaniques qu’une pelle Meccano. Mais lors d’un incroyable match de deuxième tour en cinq sets à l’Open d’Australie, il a prouvé qu’il était presque certainement l’athlète le plus en forme et le plus acharné au monde. Un rallye, faisant le tour des réseaux sociaux, est la meilleure minute de sport que j’aie jamais vue, jamais. J’ai souvent dit que quand Andy perd, il est écossais et que quand il gagne, il est britannique. Cette fois cependant, il est sorti du match comme un dieu.

La taxe sur les moteurs est un con

MALGRÉ tous les efforts de Jeremy Vine et de son armée de chapeaux en plastique, la plupart des gens normaux ne peuvent pas remplacer leur voiture par un vélo.

Ce n’est tout simplement pas pratique s’il pleut ou si vous voulez emmener la famille à Cornwall ou si vous avez acheté un réfrigérateur-congélateur et que vous devez le ramener à la maison.

Plus de taxes sur les conducteurs à Londres sont introduites par Sadiq Khan Crédit : Reuters

Les transports en commun ne sont pas très utiles non plus, car si vous prenez un bus, vous attrapez une maladie ou une blessure à la tête à cause de l’ivrogne violent qui s’assoit invariablement à côté de vous.

Et si vous prenez un train, il s’arrêtera à Reading parce que le chauffeur est en grève.

Non. Vous avez besoin d’une voiture. Et bien sûr, vous aimeriez en avoir un nouveau brillant.

Quelque chose de propre et de vert. Quelque chose qui est beaucoup plus économique que l’ancien réservoir que vous utilisez maintenant.

Mais comme il en coûte actuellement 1 million de livres sterling par minute pour rester au chaud et qu’un pot de beurre coûte plus cher que le diamant Koh-i-Noor, vous ne pourriez même pas envisager d’acheter un nouveau jeu de roues pour vos voyages chez le médecin ou le supermarché.

On pourrait penser que le laborieux maire de Londres, Sadiq Khan, comprendrait cela.

Il est, après tout, un champion de l’acharnement. Mais il ne le fait pas.

Il a décidé qu’à partir d’août, si vous voulez utiliser votre vieille voiture pour vous déplacer dans la banlieue de Londres, vous devez lui donner 12,50 £ par jour.

Les personnes plus riches, qui peuvent se permettre une voiture plus récente et plus propre, n’auront pas à payer.

Vous avez ma permission de rouler des yeux.