J’adore l’effet Bill Bailey qui a vu mon apparence Strictly inspirer les anciens à commencer à danser

BILL Bailey a révélé sa joie que la Grande-Bretagne soit surmontée par « The Bill Effect » de sa victoire Strictly l’année dernière.

Le comédien a remporté le trophée de la boule scintillante après avoir été associé à Oti Mabuse et avoir battu des rivaux beaucoup plus jeunes au concours BBc1.

Bill Bailey dit que Strictly lui a donné une nouvelle perspective[/caption]

Bill, 56 ans, a prouvé que les personnes âgées – en particulier les hommes – pouvaient découper des formes sur la piste de danse si elles y pensaient.

Il a déclaré: « J’ai entendu beaucoup d’écoles de danse dire qu’il y avait une plus grande adhésion des hommes et des femmes plus âgés qui pensaient: » Si Bill peut le faire, pourquoi pas nous? « .

« Je veux dire, sinon maintenant, quand ? Il n’y a plus de « remettons ça ». C’est comme le carpe diem. En fait, carpe l’enfer de diem. «

Cela s’étend même aux célébrités qui ont joué à rejoindre le line-up cette année et l’année prochaine visant à suivre l’exemple de Bill.

Bill insiste sur le fait que tout était dû à son partenaire de danse, Oti Mabuse, 30 ans, qui croyait en sa capacité à remporter la compétition[/caption]

Il a déclaré: «Je pense que beaucoup de gens y réfléchissent maintenant alors qu’ils ne l’auraient pas envisagé auparavant à cause de moi. Oui, c’est ‘The Bill Effect’.

« Je sais, d’après ma propre expérience de parler aux gens, que beaucoup de gens de mon âge et de mon millésime seraient en quelque sorte un peu méfiants à l’idée de le faire parce qu’ils pensent : « Oh, est-ce que je serai juste la blague », «Est-ce que je vais juste tomber et me faire un mésange complet? Est-ce que ça va arriver?’”

« J’ai dit : ‘Eh bien non, si vous vous entraînez correctement, si vous travaillez dur et que vous y consacrez des heures, alors qui sait ce que vous pouvez faire’. »

Bill insiste sur le fait que tout était dû au fait que son partenaire de danse, Oti Mabuse, 30 ans, avait confiance en sa capacité à remporter la compétition.

Quand il est arrivé pour la première fois sur Strictly, la plupart des téléspectateurs ont supposé que Bill Bailey était le concurrent de la blague – mais il a eu le dernier mot lorsqu’il a remporté le trophée Glitterball.[/caption]

Il dit que l’expérience a fait de lui un homme changé – et pas seulement parce qu’il a perdu une pierre de poids grâce à la compétition. Il a dit : « Extérieurement, ma vie continue. C’est le même. Je fais toujours de la comédie.

«Mais il y a quelque chose, je pense, qui a profondément changé à cause de cela.

«C’est en partie parce que c’est en quelque sorte sortir de votre zone de confort et bien faire.

« Mais aussi l’expérience de celui-ci. Cela vous endurcit un peu. Je me sentais incroyablement exposé parce que je n’étais pas du tout dans ma zone de confort. Vous dansez en direct devant des millions et des millions de personnes et chaque semaine, ils se disent : « Oh, nous allons en avoir 12 millions cette semaine ». Et vous pensez, ‘Oh crikey.’ «

Mais pour Bill, la meilleure réussite de sa participation à Strictly a été de forger son union avec Oti, qui a été vu pour la dernière fois en tant que juge dans The Masked Dancer d’ITV.

Il a déclaré: « L’une des grandes choses à sortir de Strictly est qu’Oti et moi avons une grande amitié, et je pense que l’amitié est sous-estimée de nos jours.

« Vous savez, c’est un lien tellement fort et puissant et il est né d’un respect mutuel pour l’éthique de travail de chacun. »

Bill n’a pas seulement gardé le contact, il a participé aux cours de danse en ligne d’Oti, même lorsqu’il était en quarantaine dans un hôtel juste avant sa récente tournée de stand-up en Nouvelle-Zélande. Il a déclaré: «Je dansais dans la pièce parce que j’avais rejoint le cours d’Oti sur Zoom.

«J’ai tout nettoyé sur le côté de la pièce et je faisais de la samba – et c’était fantastique.

«Mais je ne voulais pas distraire les gens en participant à l’appel Zoom parce que beaucoup de gens dansaient en quelque sorte dans les cuisines et dans leurs salons ou leurs pièces de devant à la maison.

« S’ils m’apercevaient soudain au téléphone, ils seraient probablement un peu distraits et renverseraient un vase ou quelque chose du genre. »

Bill est également ravi que le danseur Anton du Beke, 54 ans, qui était juge à temps partiel dans l’émission lorsqu’il était candidat, assumera désormais le rôle à temps plein.

Il a déclaré: «Je suis tellement content parce qu’il est strictement et il est là depuis le début. C’est dans ses os.

« J’écris une chanson pour l’Eurovision »

« Anton est très amusant et nous nous entendons très bien parce que nous avons le même âge et que nous avons le même sens de l’humour. »

Toute l’expérience semble avoir ouvert l’esprit de Bill à toutes sortes de possibilités, y compris avec ses compétences musicales déjà bien établies. Il a déclaré: «J’écris une chanson pour l’Eurovision et cela peut ou non arriver. Je ne sais pas, nous verrons.

«Ce pourrait être un morceau de style métal, mais quelque chose qui est typiquement anglais dans une version métal – et le feu sort de la scène.

« Je vais me produire au Royal Opera House en août, puis quelques spectacles de cabaret intimes et puis, si tout se passe bien, une tournée d’humour en direct à la fin de l’année. »

Bill s’exprimait au Canal & River Trust: Message In A Bottle Garden conçu par Tracy Foster à l’exposition florale RHS Hampton Court. Et il a expliqué comment il travaillait maintenant avec le Canal & River Trust sur plusieurs projets.

Bill a déclaré : « C’est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur car je suis un passionné de paddle-board. Et quand vous sortez dans l’eau, vous voyez de première main quels sont les effets de la pollution plastique. Il est partout dans les canaux et les rivières.

« Où que vous alliez, il y a du plastique qui flotte et ce qui est choquant, c’est son volume.





«Nous sortons parfois – un groupe d’entre nous – et nous prenons un bâton et nous ramassons du plastique et le mettons dans un seau et le mettons sur la planche à pagaie.

« Vous êtes juste abasourdi, choqué par la quantité de choses que vous collectez. C’est donc une campagne fantastique.

Pour en savoir plus, rendez-vous en ligne sur canalrivertrust.org.uk.

