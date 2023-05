J’adore le style sexy d’Amanda Holden, mais je vais lui en donner pour son argent, déclare Bruno Tonioli de Britain’s Got Talent

QUAND Amanda Holden enfile ses robes audacieuses pour Britain’s Got Talent, les téléspectateurs sont bouche bée et les plaintes à l’Ofcom montent en flèche.

Mais cette année, elle a une concurrence surprenante de Bruno Tonioli.

Getty

Bruno Tonioli s’est engagé à montrer encore plus de décolleté que sa collègue juge Amanda Holden[/caption] Actualités Splash

Amanda est connue pour avoir mis des robes audacieuses pour Britain’s Got Talent[/caption]

Alors que les demi-finales débutent ce soir sur ITV1, l’italien ostentatoire s’est engagé à montrer encore plus de décolleté que son collègue juge.

Bruno, 67 ans, n’a jamais eu peur de porter une chemise si ouverte qu’elle rivaliserait avec la poitrine éclatante du patron de l’émission de 63 ans, Simon Cowell – mais maintenant, il fait monter les enchères pour Britain’s Got Talent.

L’ancien juge Strictly flamboyant a déclaré: « Déboutonné jusqu’au nombril – j’aurai des décolletés plongeants plus profonds qu’Amanda.

« Je ne sais pas si je porterai des culottes lumineuses, mais je porterai quelque chose qui me va.

« Et je sais ce que j’aime : un beau costume et un peu d’éclat. »

Amanda, 52 ans, a généralement été au centre de l’attention lors des demi-finales en raison de ses tenues plutôt révélatrices.

L’actrice et présentatrice a déclenché un record de 663 plaintes de téléspectateurs en 2017 lorsqu’elle est sortie dans une robe Julien MacDonald de 11 000 £ qui exposait sa poitrine et son ventre.

Deux ans plus tard, une robe brodée de toile d’araignée avec des panneaux transparents, qu’Amanda portait pour la demi-finale, a également provoqué une tempête.

Et en 2020, elle a exposé ses mamelons à la télévision dans une audacieuse robe bleue décolletée, suscitant 235 plaintes.

Mais Bruno adore les superbes tenues portées par Amanda et leur collègue panéliste Alesha Dixon, 44 ans – il ne sera donc pas offensé par tout ce qu’ils choisiront de porter ce soir.

Il a dit: «Je dirais en fait:« S’il vous plaît, plus ».

« Je ne vois rien d’offensant. Je ne comprends pas à quel point nous sommes devenus arriérés.

« C’est juste une belle femme portant une belle robe. Qu’est-ce qui ne va pas avec ça? Nous remontons 50 ans en arrière. C’est n’importe quoi.

« Amanda et Alesha sont des déesses. Ils sont si beaux et si bien habillés. Vous ne pouvez pas rivaliser avec ces beautés.

« Ces filles vont vous éblouir. Ils gardent leurs tenues secrètes jusqu’au dernier moment.

« Et puis ils sortent et c’est comme, ‘Oh mon Dieu, je ressemble à un épurateur à côté de toi’. »

Bruno a déjà suscité la polémique au cours des cinq derniers mois.

Alan Carr, 46 ans, était considéré comme un favori pour remplacer David Walliams, 51 ans, sur le panel, il y avait donc une incrédulité généralisée lorsque Bruno a reçu le poste – en particulier d’Amanda, qui est la meilleure amie de l’homme bavard. comédien.

Ensuite, Bruno a admis qu’il ne savait pas comment fonctionnait l’émission car il ne l’avait jamais regardée, ce qui a provoqué le chaos lors de l’étape de l’audition.

Après avoir appuyé sur son buzzer doré pour envoyer le numéro de danse ougandais Ghetto Kids jusqu’aux demi-finales, il l’a utilisé une deuxième fois pour le chanteur Gamal John – ce qui a agacé ses collègues panélistes car le mouvement est contraire aux règles. Mais Bruno a affirmé que Simon ne l’avait pas préparé correctement.

Il a dit : « Je n’ai pas eu de répétitions. Je n’ai pas fait de pilote.

« J’ai dit : ‘Oh Simon, quelles sont les règles ?’ ‘Oh, il n’y a pas de règles, ma chérie’. Évidemment, il y en avait — plusieurs.

« Ce n’est pas un chaos intentionnel. Honnêtement, je ne savais pas qu’il fallait attendre ceci ou faire cela, et si je sens que je dois dire quelque chose, je le ferai. J’ai toujours.

« Vous devez être vous-même – vous devez être honnête. »

Et le panéliste affirme également qu’il n’a toujours pas reçu de directives – bien que Simon plaisante en disant que Bruno pourrait « se faire virer » lors d’un affrontement à l’écran avec lui.

Bruno a déclaré: «J’ai vu brièvement Simon il y a deux jours. Il a dit ‘Oh, non, tu sais, viens juste’. Je vais demander à nouveau parce que vivre est en direct.

« Je sais déjà que les numéros ont eu beaucoup de temps pour répéter, alors je m’attends à ce qu’ils soient encore plus éblouissants cette fois.

« Vont-ils être à la hauteur, de mon point de vue ? Vont-ils dépasser les attentes ? A part ça, je n’ai aucune idée.

« Tout peut arriver, mais je sais maintenant que je ne vais pas appuyer deux fois sur le buzzer. »

Les grognements des fans sur ses changements accidentels au format de l’émission n’ont pas ébranlé Bruno, et il semble déterminé à utiliser ses erreurs passées pour de bon dans les demi-finales en direct.

Il a déclaré: «Tout le monde peut s’améliorer. Vous n’arrêtez jamais d’apprendre – vous pouvez prendre un revers et le transformer en positif.

Passant outre sa transition difficile, Bruno explique comment le travail le rend « inspiré » grâce à la qualité des numéros sur scène.

« J’ai quitté les émissions sur un high »

Il raconte : « J’ai vraiment eu la chair de poule en voyant ces gens qui ont tant de talent et qui ont l’opportunité de nous le montrer.

« J’étais ébloui. Il y en a qui ont besoin d’un peu de raffinement, mais comme ils sont talentueux, travailleurs et inspirés.

« Je l’ai trouvé inspirant pour moi-même. J’ai quitté chaque émission sur un bon pied, très encouragé par la quantité de talents qui existent.

« Quand vous voyez un grand talent, cela vous inspire à être meilleur. Cela vous fait ressentir quelque chose.

Getty

Bruno, 67 ans, n’a jamais eu peur de porter une chemise si ouverte qu’elle rivaliserait avec la poitrine clignotante de Simon Cowell[/caption]

Mais il n’a pas l’intention de se lancer dans l’apprentissage des bouffonneries casse-cou pour lesquelles certains candidats de la série sont connus, en plaisantant qu’il est « assez talentueux » pour l’instant.

Il a dit : « Je ne ferai aucune de ces cascades, ce n’est pas ma tasse de thé.

« Je pense que je suis bien comme je suis. J’en ai assez dans mon assiette.

Bruno insiste sur le fait qu’il ne se sent pas mal d’avoir obtenu le poste de juge vacant avant Alan, qui est probablement « trop occupé » pour s’en soucier.

Il a déclaré: «Je ne l’ai pas vu, mais je ne savais absolument pas qu’il était partant pour BGT.

« Je suis revenu le 7 janvier et je n’en ai entendu parler que le 13. Et évidemment de travailler avec Simon et les filles — bien sûr, si tu veux que je le fasse, je le ferai.

« Je suis reconnaissant et ravi qu’on m’ait proposé le poste.

« Mais vous savez, c’est du show-business, et Alan est un professionnel. Il sait. Il est très, très occupé. Je suis sûr qu’il va bien.

« Il n’est pas affamé – il a trop de choses merveilleuses à faire. C’est tout ce que je peux dire.

« Je lui suis très reconnaissant et je suis sûr qu’il va bien. »

Et heureusement, Bruno s’est parfaitement intégré parmi ses collègues juges.

Il a déclaré: « J’étais très nerveux. Vous pouvez être ami avec quelqu’un dans la vie de tous les jours, mais une fois que vous êtes à la télé, vous êtes dessus.

« Vous pourriez être le meilleur des amis, mais la chimie n’est pas garantie.

« Mais nous avons juste cliqué, et dès le premier instant où la caméra a commencé à tourner, je me sentais comme chez moi et j’étais très à l’aise.

« Ils n’auraient pas pu être plus gentils avec moi.

« J’ai passé un si bon moment. »

Maintenant qu’il a conquis le jury de Britain’s Got Talent, le ciel est la limite pour Bruno.

Et il a déjà de grands projets pour travailler avec les autres juges.

Bruno a déclaré: « Je pense que nous devrions tous les quatre entrer dans l’Eurovision et faire une nouvelle version de Bucks Fizz. Ce serait un fou rire.

« Prendre sa décision. . . c’est tellement approprié pour Simon.

Érotème

Bruno a admis qu’il ne savait pas comment le spectacle fonctionnait, photographié avec ses collègues juges Alesha, Amanda et Simon[/caption]

RENCONTREZ LES PREMIERS DEMI-FINALISTES

Érotème

Amy Lou, 34 ans, a chanté Listen de Beyonce alors qu’elle était enceinte de 30 semaines. La maman de deux enfants a donné naissance à sa fille le mois dernier[/caption] TVI

L’enseignante Abi Carter-Simpson, 30 ans, a fait rire les juges lorsqu’elle a joué sa propre chanson comique sur un ukulélé[/caption] TVI

Gamal John, 36 ans, a terrassé Bruno avec sa performance émouvante de It’s A Man’s Man’s Man’s World de James Brown[/caption] Érotème

Le danseur unijambiste Musa Motha, 27 ans, a tellement impressionné les juges qu’il a obtenu le premier buzzer doré de la série[/caption] TVI

L’illusionniste français Enzo Weyne, 33 ans, a stupéfié les juges en disparaissant et en réapparaissant de l’autre côté de la scène[/caption] TVI

Bruno a comparé Parkour Collective à Spider-Man, alors qu’ils défiaient la gravité pour sauter et se frayer un chemin vers le succès au premier tour, mais seront-ils capables de grimper jusqu’au sommet ?[/caption] TVI

Les fans ont eu vent du Japonais Ichikawa Koikuchi, 42 ans, après avoir tiré une fléchette en pétant lors de sa première audition[/caption]