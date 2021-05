J’adore la Coupe du dimanche | Actualités des courses

L’amour est l’attraction vedette potentielle au Curragh dimanche avec la double héroïne classique prête à faire sa réapparition saisonnière dans la Tattersalls Gold Cup.

La pouliche d’Aidan O’Brien a connu une année 2020 sans faille – produisant des performances brillantes pour remporter à la fois les 1000 Guinées à Newmarket et les Oaks à Epsom, avant de dominer à nouveau ses rivaux dans les Yorkshire Oaks.

La fille de Galileo semblait prête pour un affrontement alléchant avec Enable dans le Prix de l’Arc de Triomphe en octobre, mais a été exclue du premier concours de demi-fond d’Europe en raison des conditions de test qui prévalaient.

Avec des relations décidant finalement contre un voyage en Amérique pour la Breeders ‘Cup, Love est prête pour sa première sortie en compétition depuis août dans le concours de groupe 1 de ce week-end, une course que son entraîneur a déjà remportée à neuf reprises.

La fille de Galileo est l’un des sept prétendants à Ballydoyle pour le renouvellement de cette année avec Armory, Broome, Japon, Mogul, Serpentine et Tiger Moth.

Armory et le Japon ont récemment enregistré des victoires à Chester, tandis que Broome profite d’une saison rentable après avoir déjà remporté chacun de ses trois départs en 2021.

Le héros du Derby de l’année dernière, Serpentine, pourrait faire sa première apparition depuis sa quatrième place dans Champion Stakes d’octobre à Ascot.

Le double vainqueur irlandais de Dermot Weld à St Leger, Search For A Song, est également présent, tout comme True Self, formé par Willie Mullins, qui a été vu pour la dernière fois décrocher un prix lucratif en Arabie saoudite en février.

Joseph O’Brien’s a deux entrées dans Pondus et Thunder Nights, avec Fiscal Rules (Jim Bolger), Helvic Dream (Noel Meade), Sunchart (Andrew Slattery) et Cayenne Pepper (Jessica Harrington) complétant les 15 confirmations.

Les honneurs classiques sont à gagner dans les 1 000 guinées irlandaises de Tattersalls.

Fev Rover de Richard Fahey établit la norme après avoir terminé troisième des 1000 Guinées à Newmarket il y a trois semaines, tandis que Miss Amulet de Ken Condon et Pretty Gorgeous entraînés par Joseph O’Brien pourraient faire des retours tardifs.

Miss Amulet a raté les guinées françaises de dimanche en raison d’un terrain inapproprié, tandis que Pretty Gorgeous était un retrait tardif des guinées à Newmarket suite à une portée insatisfaisante.

Une équipe de quatre personnes pour Aidan O’Brien est dirigée par Joan Of Arc, lauréate du concours irlandais des 1000 guinées. Elle est accompagnée de compagnons stables l’impératrice Joséphine, Friendly and More Beautiful.

Parmi les autres espoirs, citons Shale de Donnacha O’Brien et No Speak Alexander du chantier de Jessica Harrington.