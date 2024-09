« J’adore ce qu’elle fait »

Pete Townshend de The Who a révélé qu’il admirait Taylor Swift.

LIRE PLUS : Pete Townshend nous parle de son nouveau ballet Quadrophenia et de l’avenir de The Who

Le guitariste et co-fondateur de The Who discutait de l’art de l’écriture de chansons avec le Ce qu’il faut podcast plus tôt cet été.

« Je suis un rêveur de chansons dans un sens », a-t-il déclaré au podcast. « J’aime donc les grands auteurs-compositeurs de l’époque de mon père, Gershwin et ainsi de suite. Et aussi les grands auteurs-compositeurs d’aujourd’hui, après les Beatles et tous les autres jusqu’à Taylor Swift. »

Townshend a ensuite fait l’éloge de Swift en déclarant : « J’aime aussi ce qu’elle fait. Non pas qu’elle soit nécessairement toujours à mon goût, mais j’aime le fait qu’elle semble aimer ça, qu’elle semble s’amuser autant. C’est à cela que je m’identifie. »

Ce n’est pas la première fois que la légende du rock s’exprime en faveur de Swift. Dans une interview avec Pierre roulante En 2019, il a exprimé sa sympathie pour l’interprète de Cruel Summer, après que Ithaca Holdings de Scooter Braun ait acquis le label Big Machine de Scott Borchetta, qui comprenait les premiers travaux de Swift. Swift avait déjà essayé de récupérer la propriété de ses enregistrements originaux, mais a révélé que sa musique avait été vendue à son insu. Elle a depuis décidé de réenregistrer ses six premiers albums studio.

« Voir Taylor Swift endurer ce qu’elle subit en ce moment est déchirant », a déclaré Townshend au magazine. « Elle ne possède pas la putain de musique. Elle ne possède pas les paroles. Je pense qu’elle a un droit financier sur elles, mais elle ne devrait pas se mettre dans tous ses états avec ça. »

Dans d’autres nouvelles concernant The Who, plus tôt cette année, Townshend a déclaré qu’il espérait que Roger Daltrey et lui pourraient trouver un « terrain d’entente et un moyen de travailler à nouveau ». Les deux membres sont les seuls survivants de la formation classique de The Who, et les deux seuls membres actuels du groupe.

Ce n’est pas la première fois ces dernières semaines que Townshend évoque la possibilité d’une nouvelle musique ou de dates live de The Who. En juin, il avait déclaré NME qu’il était « presque sûr » qu’il y aurait d’autres concerts des Who, et que « l’histoire de la fin des Who aura lieu lorsque Roger ou moi tomberons morts ou ne pourrons plus fonctionner sur scène ».

Mais un nouvel album ? « S’il y avait un besoin ou un espace pour un album des Who, pourrais-je écrire les chansons en six semaines ? Bien sûr que je pourrais, c’est du gâteau », a-t-il déclaré. « Le problème, c’est que je ne pense pas que Roger veuille recommencer. Pour moi, ce serait une joie parce que j’aime écrire des chansons, j’aime écrire en fonction d’un cahier des charges, j’aime avoir une commande, j’aime avoir une date limite et j’aime les retours. »

En mars, Daltrey a déclaré qu’il était « sur [his] « Il ne reste plus qu’une seule issue » et qu’il « doit être réaliste » quant à ses projets futurs.

Et, quand NME Quand on a demandé à Daltrey s’il était possible de sortir un nouvel album l’année dernière, il a ri : « Quel est l’intérêt ? Quel est l’intérêt des disques ? Nous avons sorti un album il y a quatre ans. [2019’s ‘WHO’]et ça n’a servi à rien. C’est un super album aussi, mais il n’y a plus d’intérêt pour la nouvelle musique ces temps-ci. Les gens veulent entendre de la vieille musique. Je ne sais pas pourquoi, mais c’est un fait.