« J’adore ce club » – Declan Rice donne une mise à jour timide sur son avenir à West Ham après la gloire de la Ligue de conférence Europa

Declan Rice est resté timide sur son avenir après avoir été capitaine de West Ham pour son premier trophée majeur en 43 ans.

Les Hammers ont triomphé en finale de la Ligue de conférence Europa en battant la Fiorentina 2-1 à la Fortuna Arena de Prague.

4 Le skipper de West Ham, Rice, a aidé son équipe à battre la Fiorentina 2-1 lors de la finale de la Ligue de conférence Europa Crédit : Getty

4 Rice a été liée à un changement d’été loin du stade de Londres Crédit : Getty

Une frappe à la 90e minute de Jarrod Bowen a scellé le titre pour l’équipe de l’est de Londres dans ce qui pourrait être le dernier match de Rice.

talkSPORT comprend qu’Arsenal mène la course pour obtenir les services du joueur de 24 ans.

Cependant, ils font face à une concurrence féroce de Manchester United ainsi que du Bayern Munich, champion de Bundesliga.

Les fans de West Ham ont lancé un dernier appel pour convaincre le milieu de terrain de rejeter un départ du stade de Londres pendant l’échauffement, alors qu’ils chantaient pour qu’il reste encore dix ans.

Rice a été interrogé sur les supporters des Hammers le pressant de rester au club et sur son avenir.

Rice a déclaré à BT Sport: « Écoutez, en ce moment, il y a évidemment beaucoup de spéculations sur mon avenir.

« De toute évidence, il y a de l’intérêt d’autres clubs, c’est là-bas, mais finalement il me reste encore deux ans à West Ham.

« J’aime ce club, j’aime jouer pour ce club, il n’y a encore rien eu.

4 Rice est à West Ham depuis 2014 après sa libération de Chelsea Crédit : Getty

« Donc, mon objectif est de jouer pour West Ham, de profiter de ce soir et de voir ce qui se passe.

« Je suis le capitaine de ce club et je l’adore en morceaux, je ne taris pas d’éloges sur cet endroit et voyons ce qui se passe. »

Pressé de savoir si c’était la meilleure façon de tirer sa révérence avec un maillot de West Ham, l’international anglais a déclaré: « Attendons de voir, qui sait? »

Et Rice n’a pas tardé à chanter les louanges du patron David Moyes, qu’il a qualifié de plus grand manager de West Ham.

Il a fait remarquer: « Je veux dire une grande mention au manager, il y a eu des moments cette année où il a été testé.

« Il y a eu une période où beaucoup de fans voulaient qu’il sorte parce que les résultats n’allaient pas bien.

4 Rice a salué le patron Moyes après avoir guidé le club vers son premier trophée en 43 ans Crédit : Getty

« Mais, si vous regardez vraiment son temps au club, il est entré, nous a sauvés [from relegation in the 2017/18 season].

« [Manuel] Pellegrini est entré, puis il est revenu et nous a sauvés [in the 2019/20 campaign]nous a ensuite valu l’Europe deux années de suite et l’a maintenant remportée.

« Je pense qu’il est là en tant que meilleur manager de West Ham maintenant, il faut le dire. »

Un Rice jubilatoire a amené son jeune neveu sur le terrain lors des célébrations d’après-match.

L’ancienne star de l’académie de Chelsea a hissé le petit garçon sur ses épaules où ils ont dansé devant les fans itinérants de West Ham.