J’adorais être médecin mais je ne pouvais pas accepter le dysfonctionnement de notre système

Cette chronique à la première personne a été rédigée par Colin Fraser, un ancien ambulancier paramédical qui vit à Calgary. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la FAQ.

J’ai vu mon partenaire au bureau de triage secouer la tête et rouler des yeux.

Nous étions enfin à l’unité de soins intensifs Foothills de Calgary avec un patient qui avait rebondi tout le long de l’autoroute 2 depuis le centre de l’Alberta avec de multiples perfusions goutte à goutte et sous ventilateur.

Les « dieux de l’ambulance » étaient en jeu – ces êtres capricieux que les ambulanciers rencontrent lorsque le chaos s’installe et que tout va mal. Déjà, mon nouvel étudiant en stage avait trébuché et déconnecté la ligne artérielle dans le bras du patient, nous obligeant à prendre une tension artérielle manuelle toutes les quelques minutes.

Mais je pouvais voir la ligne d’arrivée. Nous étions à l’hôpital d’accueil et ce serait bientôt fini.

Jusqu’à, bien sûr, j’ai vu ce roulement d’yeux; cet hôpital ne le prenait pas.

C’était la vie d’un ambulancier paramédical – une imprévisibilité constante avec des conséquences de vie ou de mort et la pression d’être parfait à chaque fois. De plus, c’était la fin de ce que le premier ministre de l’époque, Jason Kenney, appelait le «meilleur été de tous les temps» de l’Alberta, qui se transformait en un automne infernal, alimenté par la vague Delta de la pandémie.

Après 13 ans, j’approchais de la fin de ce que je pouvais supporter.

« Mec, ils n’acceptent pas ce patient. Ils disent qu’ils n’ont pas de lit pour lui », a déclaré mon partenaire en revenant vers le patient sur la civière.

Fraser, à droite, avec son équipe pendant l’une de ses premières années de travail comme ambulancier. Les ambulanciers paramédicaux portaient des chapeaux de cow-boy et des jeans pour le Stampede de Calgary, alors que de nombreuses personnes portent des vêtements western à travers la ville. (Soumis par Colin Fraser)

L’hôpital nous avait dit qu’il l’attendait ; maintenant, tout à coup, ce n’était plus le cas. J’ai ressenti du désespoir, de la rage. Mais je l’ai gardé sous la surface. En tant qu’ambulancier, vous ne perdez pas votre concentration. Admettez le chaos, et vous avez perdu.

Je suis devenu ambulancier paramédical en 2009 parce que plusieurs amis et moi avons décidé qu’une rotation de travail de quatre jours et quatre jours de congé nous donnerait la chance d’investir du temps dans notre groupe de bar post-universitaire.

Vous pouvez faire beaucoup avec quatre jours de congé, pensai-je, et un peu d’adrénaline pour un sou de l’entreprise ne faisait pas de mal non plus.

J’ai donc travaillé plus dur que jamais pour obtenir ma note de 80 %, j’ai voulu réussir, j’ai répondu à quelques appels bien exécutés pendant mon stage et je suis devenu accro.

Mais dès les premiers jours dans la rue, il était évident que ce serait un peu plus que le frisson du succès et la satisfaction d’aider les gens.

D’une part, c’était impitoyable. La perfection est évidemment l’objectif car la vie des gens est en jeu. Mais je regardais les précepteurs exiger une exécution sans faille de leurs étudiants ou déclencher un déluge d’abus verbaux s’ils échouaient. Les organismes de réglementation provinciaux écraseraient les rêves avec une seule erreur lors des tests, une dose incorrecte ou un retard de traitement.

Et ça ne s’est pas arrêté quand j’ai intégré un département d’une grande ville. C’est là que j’ai entendu parler de la soi-disant Table des larmes – un groupe de superviseurs créé pour corriger les erreurs et améliorer la pratique, mais j’avais tellement peur que cela ressemblait à du folklore.

Les tensions publiques autour des soins de santé se sont accrues pendant la pandémie. Sur cette photo d’archive, la police dirige une ambulance devant une manifestation devant l’hôpital Foothills à Calgary. (Jeff McIntosh/La Presse canadienne)

Nous opérions dans des sous-sols bondés, des campements de tentes, pendant des tempêtes de grêle et à la suite de crimes violents. C’était comme si personne ne voulait comprendre ou comprendre pourquoi les erreurs se produisaient.

Mon anxiété grandit.

Et puis il y a eu le COVID. Ce jour-là, au Foothills, je me suis tourné vers mon partenaire et lui ai dit : « Tu leur as dit que nous avions parlé au médecin ici il y a 25 minutes ? »

Un médecin des transports avait donné l’ordre de venir spécifiquement dans cet hôpital. Et le patient était dans un état si critique que nous avions eu plusieurs changements de dose de médicament en cours de route pour essayer de le sauver. Il avait besoin d’une équipe médicale complète immédiatement.

Avant que mon partenaire ne puisse répondre, l’alarme du ventilateur a retenti ; quatre minutes sans oxygène. Après une bousculade, un inhalothérapeute nous a trouvé un nouveau réservoir et nous a escortés vers la sortie.

Mon étudiant et moi avons attendu pendant que mon partenaire allait chercher le camion pour le voyage de 10 kilomètres jusqu’à l’hôpital Rockyview. Nous avons essayé de ne pas trébucher sur les bouteilles d’oxygène vides des patients précédents autour des boutons de la porte de la baie.

Notre patient n’a rien remarqué. Il avait le COVID et a été intubé, sous sédation et paralysé.

Mon élève m’a demandé si c’était normal. J’ai commencé à rire le genre de rire qui aurait déclenché un appel au 911 pour une crise de santé mentale dans la nuit. Le stress a légèrement remonté à la surface.

« J’espère juste que je ne me ferai pas mâcher parce que je me suis trompé d’hôpital, » dis-je finalement.

J’ai fait tout ce que j’ai pu. Mais le le système est surchargé et patauge.

Fraser dans son nouveau rôle de pompier. (Soumis par Colin Fraser)

En Alberta, les appels continuent d’arriver, toutes les minutes environ. Le syndicat et la direction parlent de favoriser un lien entre le personnel de première ligne et la direction. Mais quand nous avons dit plus de camions, une meilleure formation et moins de temps de couloir, ils ont dit superstationsdes systèmes sans frontières et un programme informatique pour le dispatching.

Finalement, j’ai réalisé que si je voulais continuer à faire ce travail, je devais accepter cette anxiété et ce dysfonctionnement. Et je ne l’étais pas.

J’adore être médecin, tout comme de nombreuses infirmières et autres professionnels de la santé aiment ce qu’ils font. Partir a été l’un des plus grands déchirements de ma vie car ce type de travail devient une vocation.

Mais ma santé et ma famille sont plus importantes que n’importe quel travail.

