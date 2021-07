Jadon Sancho transféré à Manchester United pour 73 millions de livres sterling confirmé par le Borussia Dortmund | Actualités footballistiques

Manchester United a conclu un accord de 73 millions de livres sterling pour signer Jadon Sancho du Borussia Dortmund, a confirmé le club allemand.

La Bundesliga a fait une annonce en bourse jeudi matin, qui a également confirmé que Sancho avait convenu de conditions personnelles avec United, le transfert devant être effectué sous réserve d’un examen médical.

« Le joueur Jadon Sancho est sur le point de quitter Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA pour Manchester United Football Club Limited », indique l’annonce.

« Les deux clubs et le joueur sont parvenus à un accord à ce sujet aujourd’hui. Si le transfert est réalisé, Manchester United versera au BVB des frais de transfert fixes de 85,0 millions d’euros.

Image:

Sancho s’est entraîné mercredi avec ses coéquipiers anglais



« Les détails contractuels doivent maintenant être coordonnés et documentés. Le traitement formel du transfert est également soumis à la réussite de tous les tests et examens médicaux nécessaires, à une procédure de coordination avec l’ancien club du joueur et au traitement approprié et rapide conformément à les dispositions du système de correspondance des transferts de la FIFA. »

Le prix demandé par Dortmund au début de la fenêtre dépassait 85 millions de livres sterling et l’accord est également inférieur de 35 millions de livres sterling à l’évaluation de 108 millions de livres sterling l’été dernier.

Il est peu probable que Sancho rejoigne officiellement United tant que la participation de l’Angleterre à l’Euro n’est pas terminée, moment auquel un examen médical sera effectué.

Le contrat de l’attaquant à Dortmund court jusqu’à l’été 2023 et ils ne veulent pas risquer qu’il entre dans la dernière année de son contrat.

Image:

Sancho est actuellement en service international avec l’Angleterre à l’Euro 2020



Le club de Bundesliga recherche activement des remplaçants, avec Donyell Malen et Noni Madueke du PSV, deux joueurs qu’ils ont largement repérés.

L’ancien club de Sancho, Manchester City, conserve une clause de vente et devrait bénéficier d’une aubaine en espèces de ses rivaux de la ville si le transfert se concrétise.

Le joueur de 21 ans est passé par l’académie de Watford avant de rejoindre City en 2015, mais il est passé à Dortmund en 2017 après avoir décliné l’offre d’un nouveau contrat à l’Etihad.

Sancho s’est rapidement imposé comme un joueur clé à Dortmund et a marqué 50 buts en 137 apparitions pour le club allemand.

Analyse: Pourquoi Man Utd veut Sancho

On pourrait faire valoir que l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer a des besoins plus urgents dans d’autres domaines. De nombreux fans pourraient préférer un défenseur central. Mais Sancho est devenu l’un des jeunes joueurs les plus excitants au monde ces dernières années et il est facile de comprendre pourquoi United est si déterminé à enfin obtenir son homme.

Ici, Nick Wright passe en revue les raisons…

Matchs à venir de Man Utd 2021/22: Leeds le jour de l’ouverture

Manchester United accueillera ses rivaux Leeds United à Old Trafford le week-end d’ouverture de la saison 2021/22 de Premier League.

United fait face à une série de matchs qui définiront peut-être la saison en octobre et novembre, qui commence par un voyage à Leicester le 16 octobre, la première confrontation avec Liverpool à Old Trafford le 23 octobre et une visite à Tottenham le 30 octobre.

Le 6 novembre marque le premier derby de Manchester de la saison alors que les champions de Manchester City se rendent à Old Trafford, avant que United ne se rende à Chelsea, vainqueur de la Ligue des champions, le 27 novembre, avant de terminer le mois en accueillant Arsenal le 30 novembre.