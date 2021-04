Jadon Sancho a été exclu du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions du Borussia Dortmund contre son ancien club de Manchester City.

L’international anglais Sancho a été mis à l’écart pendant plus d’un mois en raison d’un problème à la cuisse et a également raté le match aller au stade Etihad la semaine dernière.

Le joueur de 21 ans progresse dans sa récupération mais le match de mercredi arrive trop tôt.

L’entraîneur par intérim de Dortmund, Edin Terzic, a déclaré: « Jadon ne sera pas à notre disposition. Il s’est à nouveau entraîné, il fait de son mieux, nous aimerions qu’il soit disponible mais il ne le sera pas. Nous devons prendre notre temps avec lui. «

Dortmund a également des doutes sur la blessure du couple expérimenté Marco Reus et Mats Hummels pour l’affrontement au Westfalenstadion.

Terzic a déclaré: « Il y a quelques blessés légèrement. Nous devrons attendre. Marco Reus et Mats Hummels devaient être remplacés et quitter le terrain samedi.

« Nous avons une autre session de formation et nous verrons qui sera à notre disposition. »

Manchester City a une avance de 2-1 dans le match aller après le match aller, Kevin De Bruyne les mettant en tête en première période avant que Marco Reus n’égalise à six minutes du temps.

Mais c’est Phil Foden qui a couronné une démonstration fantastique avec un vainqueur tardif alors que l’équipe de Pep Guardiola prenait un léger avantage au match retour.

Raiola: Dortmund ne veut pas vendre Haaland

Image:

Erling Haaland a été lié à un certain nombre de clubs, dont Manchester City



L’agent d’Erling Haaland, Mino Raiola, a déclaré que le Borussia Dortmund ne voulait pas vendre l’attaquant – une stratégie avec laquelle il n’est peut-être pas d’accord – mais a déclaré qu ‘ »il n’y a pas de guerre » entre lui et le club.

Le père de Raiola et Haaland, Alf Inge Haaland, a déjà eu des entretiens avec Barcelone et le Real Madrid, tandis que Manchester City et Manchester United ont également été liés à l’attaquant, qui est devenu l’un des plus grands noms d’Europe après avoir marqué 49 buts lors de ses 52 premiers matchs. du côté de la Bundesliga.

L’international norvégien Haaland, 20 ans, est sous contrat à Dortmund jusqu’en 2024, mais dispose d’une clause de libération de 75 millions d’euros (66 millions de livres sterling), qui entrera en vigueur à l’été 2022.

Raiola a déclaré à la chaîne de télévision allemande Sport1: « Je peux confirmer que je suis allé à Dortmund. Michael Zorc – le directeur sportif de Dortmund – a dit très clairement qu’ils ne voulaient pas vendre Erling. Je le respecte mais cela ne veut pas dire que je suis d’accord. Il n’y a pas de guerre. entre moi et Dortmund. «