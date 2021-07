Jadon Sancho qualifie les abus racistes de « rien de nouveau », s’excuse d’avoir manqué la pénalité

L’ailier anglais Jadon Sancho s’est excusé d’avoir raté son penalty lors de la fusillade contre l’Italie lors de la finale du Championnat d’Europe à Wembley, mais a déclaré qu’il n’était pas surpris par les abus racistes en ligne qui ont suivi. Les remplaçants Marcus Rashford, Sancho et Bukayo Saka ont tous raté des tirs au but lors de la défaite 3-2 en fusillade contre l’Italie et le joueur de 21 ans s’est excusé d’avoir laissé tomber l’équipe et les fans, affirmant que c’était « de loin le pire sentiment » qu’il ait eu. ressenti dans sa carrière.

Les trois joueurs noirs ont été ciblés sur les réseaux sociaux après la finale, les abus raciaux ayant entraîné une enquête policière et une condamnation à l’échelle du pays.

«Je ne vais pas prétendre que je n’ai pas vu les abus raciaux que moi et mes frères Marcus et Bukayo avons subis après le match, mais malheureusement, ce n’est pas nouveau. En tant que société, nous devons faire mieux et demander des comptes à ces personnes », a-t-il écrit sur Twitter.

« La haine ne gagnera jamais. À tous les jeunes qui ont subi des abus similaires, gardez la tête haute et continuez à poursuivre le rêve.

« Je suis fier de cette équipe d’Angleterre et de la façon dont nous avons uni toute la nation au cours de 18 mois difficiles pour tant de gens. »

Les joueurs ont reçu un soutien écrasant, en particulier après qu’une peinture murale dans la ville natale de Rashford, Withington, a été défigurée, avant qu’elle ne soit couverte de messages de soutien.

La police du Grand Manchester a déclaré qu’un homme avait été arrêté après que des messages racistes visant les joueurs aient été publiés sur les réseaux sociaux.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici